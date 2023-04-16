Каптагон: новый наркотик бросает вызов странам Ближнего Востока

В последние годы на Ближнем Востоке распространяется наркотик «каптагон», который по данным независимых исследователей, производится в крупных объемах в Сирии. Сегодня маршруты его распространения проходят из Сирии через Иорданию в богатые страны Персидского залива, где дешевый наркотик пользуется большим спросом.

Почему препарат стал одним из самых популярных наркотиков на Ближнем Востоке и какие риски несёт странам этого региона, разбирался корреспондент МИА «Казинформ».

Каптагон захватывает Иорданию

В конце декабря 2022 года таможенное управление Иордании конфисковало одну тонну таблеток каптагона, контрабандно ввезенную из Ирака на пограничном пункте Аль-Карама под видом финиковой пасты. Власти королевства заявили, что это была одна из крупнейших когда-либо перехваченных партий.

В последнее время в ближневосточных СМИ участились публикации новостей об изъятиях крупномасштабных партий каптагона, что постепенно становится уже обычным явлением.

Сегодня препарат является самым востребованным наркотическим веществом на Ближнем Востоке, в обиходе его называют «кокаином для бедняков». Розничная цена таблеток каптагона сильно варьируется: от 25 долларов США за таблетки премиум-класса до 1 доллара за фальсифицированные таблетки низкого качества.

В чем популярность препарата

Каптагон (Captagon) — это сегодняшнее торговое название лабораторного препарата, впервые синтезированного в 1960-х годах в качестве альтернативы амфетамину и метамфетамину, использовавшихся в то время для лечения нарколепсии, усталости и поведенческого расстройства «минимальная мозговая дисфункция».

В то время дексамфетамин уже использовался военными, чтобы позволить солдатам бодрствовать в течение длительного периода времени и «повысить храбрость». Каптагон должен был быть более мягкой версией этих лекарств. Но к 1980-м годам правительство США объявило его контролируемым веществом, которое в настоящее время не используется в медицинских целях.

В большинстве стран мира этот препарат был подвергнут запрету после того, как было установлено, что длительное употребление может вызывать сильную депрессию, лишение сна, болезни сердца и крови, а также потерю аппетита. После его приема организм расщепляет наркотик на амфетамин и теофиллин, действие которых вызывает чувство благополучия.

По данным американского исследовательского института «New Lines Institute», наркотик впервые получил известность и широкое распространение в середине 2010-х годов из-за его использования и продажи боевиками «Исламского государства» (террористическая организация — прим. ред). Его также употребляли участники гражданской войны в Сирии, которые говорили, что он притупляет страх на поле боя.

Тогда каптагон стал известен в СМИ как «амфетамин, разжигающий войну в Сирии» или «наркотик джихадистов».

Согласно отчету исследовательского центра «Arab Center Washington DC», амфетамин фенетиллин, известный под торговой маркой «Captagon», все чаще становится предпочтительным наркотиком среди молодежи в арабских странах Персидского залива, особенно в Саудовской Аравии.

В отчете центра сообщается, что недовольные молодые люди, столкнувшиеся с высоким уровнем безработицы и ограниченными возможностями для облегчения своего разочарования, тяготеют к наркотику как к средству преодоления трудностей, которое, по описанию, дает эйфорическое, но временное чувство благополучия.

Несмотря на то, что сирийское правительство время от времени принимает жесткие меры в отношении каптагона, Сирия, является основным производителем препарата. Затем таблетки обычно переправляются по суше в Иорданию, откуда они уже дальше попадают в страны Персидского залива.

Новый наркотик?

Эксперты считают, что каптагон использовавшийся ИГ, а также другими экстремистскими группировками для повышения способностей своих боевиков, далек от каптагона восьмидесятых годов прошлого века. Вместо двух основных ингредиентов нелегальное производство, скорее всего, сочетает в себе несколько вызывающих сильное привыкание стимуляторов.

Каптагон «новой эры», как и любое вещество, вызывающее сильное привыкание, может вызвать необратимые изменения в схемах мозга, которые управляют импульсивным контролем и суждением, лишая человека способности рассуждать или мыслить рационально.

Эксперты отмечают, что препарат можно легко изготовить из амфетамина и кофеина, имея «лишь базовые знания в области химии и несколько весов», чем пользуются его производители.

Иордания усилила борьбу с контрабандистами

Сегодня Иордания выступает в качестве одного из основных транзитных путей контрабанды каптагона из Сирии в Саудовскую Аравию, хотя при этом часть наркотиков оседает в иорданских городах.

В январе 2022 года иорданские пограничники заявили, что ликвидировали 27 контрабандистов, которые на разных участках границы пытались проникнуть на территорию королевства из Сирии под покровом обильного снегопада. Несмотря на то, что некоторых из них поддерживали вооруженные группы, получив ранения, некоторые контрабандисты бежали обратно в Сирию. На месте инцидентов иорданские военные нашли крупную партию наркотика.

В том же месяце от рук контрабандистов погиб иорданский офицер Мохаммад Худейрат, его смерть вызвала большой резонанс в королевстве. Наследный принц Иордании Хусейн бин Абдалла отправился в его родной город Дейр-аль-Синех на окраине города Ирбид, чтобы выразить соболезнования семье погибшего.

В ответ на гибель офицера иорданская армия ужесточила правила противодействия контрабандистам, военные пообещали ударить «железным кулаком» по любой попытке контрабанды или проникновению на ее территорию, угрожающей национальной безопасности. Начальник штаба генерал-майор Юссеф Хунейти дал указание «изменить правила применения огня вооруженными силами и преследовать все элементы, которые мешают национальной безопасности».

Иорданские власти обвинили ливанское движение «Хезболла» и другие поддерживаемые Ираном группировки ополченцев, действующих в контролируемых правительством частях южной Сирии, в росте контрабанды в королевство.

Неправительственная организация «Сирийская обсерватория по правам человека» сообщала, что город Сувейда на юге Сирии стала «крупным очагом» контрабанды наркотиков, к которой причастны «Хезболла» и сирийские военные. Кроме того, ряд международных и сирийских СМИ обвиняют сирийские власти в пособничестве в производстве и распространении наркотиков.

photoФото: Солдаты, патрулирующие границу с Сирией для предотвращения незаконного оборота наркотиков, 17 февраля 2022 года. AFP

Сирийское правительство не раз официально отрицало свою причастность к производству и контрабанде наркотиков, заявляя, что делает все возможное, чтобы пресечь производство каптагона. В свою очередь ливанское движение «Хезболла» также отвергает подобные обвинения, называя их сфабрикованными.

География контрабанды наркотика растет

В апреле 2021 года Саудовская Аравия изъяла 5,3 миллиона таблеток каптагона в порту Джидды, спрятанных внутри гранатов, доставленных из Ливана. Тогда этот случай привел к скандалу, власти Саудовской Аравии запретили импорт любой сельскохозяйственной продукции из Ливана.

В 2022 году Саудовская Аравия обнаружила рекордную партию в 46 миллионов таблеток, спрятанных в партии муки.

Ливанские власти также периодически пресекают крупные попытки контрабанды каптагона, которые предназначаются для других стран.

Так, 6 марта 2023 года силы внутренней безопасности Ливана предотвратили контрабанду 160 тысяч таблеток каптагона, предназначенных для отправки в африканскую страну, и арестовали одного человека, подозреваемого в причастности к этой попытке. В конце декабря 2022 года была выявлена партия из 250 тысяч таблеток, предназначавшихся для Саудовской Аравии.

Сегодня наркотик продолжает поступать из Сирии и перевозится транзитом через Ливан в грузах, таких как фрукты и овощи.

3 марта текущего года в порту Аль-Хадиcа в Саудовской Аравии была обнаружена партия из более 2 млн таблеток, спрятанных в контейнерах в форме помидоров и гранатов.

А 28 февраля полиция Абу-Даби объявила об аресте контрабандиста, пытавшегося переправить 4,5 миллиона таблеток каптагона спрятанных в консервных банках.

Хотя Персидский залив по-прежнему остается основным рынком назначения, в отчете «New Lines Institute» сообщается, что Северная Африка и южная Европа также стали мишенью для торговцев каптагоном, хотя остается неясным, являются ли эти регионы транзитными зонами, предназначенными для других рынков, или же они появились в качестве новых рынков сбыта.

В отчете сообщается, что другие регионы также потенциально подвержены риску увеличения незаконного оборота каптагона из Сирии и соседних государств. Это требует постоянного наблюдения, особенно по мере того, как торговцы используют более изощренные методы контрабанды

Не просто доходный наркобизнес

«Торговля каптагоном — это быстрорастущая нелегальная экономика на Ближнем Востоке и в Средиземноморье», — сообщается в отчете «New Lines Institute». «Основываясь только на крупномасштабных изъятиях, потенциальная стоимость розничной торговли в 2021 году оценивается более чем в 5,7 миллиарда долларов». Стоит упомянуть, что подсчитанная цифра оборота наркотика в несколько раз превышает весь легальный экспорт Сирии.

По оценке Сирийской обсерватории по правам человека на март 2021 года, в Сирии насчитывается около 14 заводов, производящих запрещенные наркотики.

Причина распространения наркотика заключается в низкой стоимости производства и высокой прибыли. То есть даже если дойдет только одна партия из десяти, производители все равно останутся в выигрыше. Другим фактором, способствующим распространению наркотика, служит то, что торговля каптагоном охватывает несколько стран, а многие ключевые участники наркомаршрутов имеют племенные связи среди бедуинских племен, которые простираются от Сирии до Саудовской Аравии.

Согласно расследованию AFP, по данным служб безопасности, Сирия является источником 80 процентов мировых поставок каптагона, а сама торговля этим наркотиком в 3(!) раза превышает весь национальный бюджет Сирии. По данным издания, полученным на основе официальных данных, в настоящее время каптагон является крупнейшим экспортным товаром Сирии, превосходящим весь ее легальный экспорт вместе взятый.

Со слов одного из контрабандистов, одна партия с бюджетом в десять миллионов долларов покрывает сырье, маршруты контрабанды и другие расходы, такие как «железные дороги» и «взятки», и возвращает прибыль в размере 180 миллионов долларов.

«Если они потеряют первые десять миллионов, двенадцатый миллион и даже тринадцатый, как только одна партия будет доставлена, торговец окажется в выигрыше», — пояснил он.

Проблема распространения каптагона все больше беспокоит страны Ближнего Востока и по сей день, поскольку нарастают объемы его контрабанды, в которую вовлекаются все большее количество людей.

На распространение наркотика отреагировали и в США. В конце 2022 года американские законодатели приняли «Captagon Act» — Закон о противодействии незаконному обороту и сбору наркотиков режимом Асада. Сенатор-республиканец Френч Хилл, впервые представивший законопроект в прошлом году, считает этот вопрос угрозой международной безопасности и назвал Сирию «наркогосударством».

По материалам иностранных СМИ