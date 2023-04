Вся правда про BlackRock

Тысячи протестующих французов заполонили улицы крупных городов и захватили офис американской инвестиционной компании BlackRock в Париже. Десятки людей с фаерами и флагами в руках вбежали в здание и стали кричать антиправительственные лозунги. Как пишет сайт «Адекватная конспирология», это отличный повод поговорить о том, что такое BlackRock — компания, которая под грохот войны, сейчас активно скупает Украину...

BlackRock, Vanguard, Big Pharma и «коронавирусная перезагрузка»

Джозеф Меркола, автор книги «The Truth About COVID-19: Exposing The Great Reset, Lockdowns, Vaccine Passports, and the New Normal» («Правда о COVID-19: раскрытие истинных целей Великой перезагрузки, локдаунов, паспортов вакцинации и новой нормальности»), пишет, что мир сегодня, устроен по принципу пирамиды: «Более мелкие инвесторы принадлежат более крупным инвесторам. Те, в свою очередь, принадлежат ещё более крупным инвесторам. Видимая вершина этой пирамиды показывает только две компании... — Vanguard и BlackRock. Они образуют некий картель, перекрестно участвуя в капитале друг друга».

Из двух корпораций Vanguard является намного более «тёмной». В то же время «беглый взгляд предполагает, что Rothschild Investment Corp. и Edmond De Rothschild Holding являются здесь двумя главными заинтересованными сторонами», пишет Меркола. В коротком списке возможных конечных инвесторов и бенефициаров Vanguard Меркола называет также итальянскую семью Орсини, американскую семью Бушей, семьи Дюпонов, Морганов, Вандербильтов и Рокфеллеров.

К слову, те же Ротшильды и Рокфеллеры участвуют в проекте Ватикана, который продвигает идею «инклюзивного капитализма». Там тоже своя пирамида, на верхушке которой — 27 «стражей». Об этом мы ранее уже писали.

Но вернемся к BlackRock и Vanguard. Список Мерколы очень напоминает список конечных акционеров ФРС США. Есть даже версия, что конечные акционеры Федерального резерва создали Vanguard в виде «запасного аэродрома»

Vanguard и BlackRock присутствуют в капитале всех почти ведущих фармацевтических компаний США: GlaxoSmithKlinес, Pfizer.

Vanguard и BlackRock являются также крупнейшими акционерами в Time Warner, Comcast, Disney и News Corp. — четырёх из шести медиакомпаний, контролирующих более 90% медиарынка США.

Помимо этого, пара BlackRock / Vanguard владеют акциями всех ведущих цифровых компаний Силиконовой долины: Microsoft, Apple, Amazon, Facebook и Alphabet Inc.

По мнению Мерколы: «Кажется совершенно очевидным, что пандемия COVID-19 была организована для того, чтобы привести к ... Новому мировому порядку — Великой перезагрузке. И в основе всего этого, в центре, к которому устремляются все мировые потоки богатства, мы находим BlackRock и Vanguard».

Коронавирусная перезагрузка по итогу провалилась. Но теперь глобальные элиты активно работают над новым манипуляционным проектом. Сегодня Black Rock полностью поддерживает позицию правительства США по климатическим вопросам и инклюзивному капитализму, по сути действуя в фарватере новой технопантеистической религии глобалистов.

Black Rock не только убеждает своих клиентов быть «социально и климатически ответственными», но также отказывается от инвестирования в те активы, которые несут риски для борьбы с изменением климата. Black Rock очень пристально следит за тем, чтобы учет мнения всех стейкхолдеров в сфере изменения климата стал жестким правилом. Таким образом под видом мифа о «климатической ответственности», похоже, снова готовится большая перезагрузка с целью построения, удобного для элиты, Нового мирового порядка.

Aladdin: секрет успеха BlackRock

На сегодня Black Rock, как пишет Зеркало недели — крупнейшая в мире инвестиционная компания, управляющая активами свыше 9 трлн долл. Это больше ВВП любого государства мира, кроме США и Китая. Black Rock имеет 22 инвестиционных центра, 70 офисов в 30 странах и клиентов в 100 странах. Под управлением Black Rock находится более тысячи инвестиционных фондов.

Главной причиной успеха компании является расчет инвестиционных рисков с помощью системы глобального искусственного интеллекта Aladdin (аббревиатура от Asset Liability and Debt and Derivatives Investment Network). Это нечто невероятное. Живое воплощение того, что адепт трансгуманизма, еврейский гомосекусалист Юваль Ной Харари называет «жизнь по алгоритмам». Aladdin это по сути огромный финансовый искусственный интеллект.

Технологическая платформа Aladdin постоянно анализирует 21,6 трлн долл. активов. Анализ целых портфолио инвесторов осуществляется с 1999 года. Сегодня использование системы Aladdin становится преобладающим на рынке, ею пользуются все больше ведущих управляющих инвестициями:

— самая большая после Black Rock компания по управлению активами Vanguard and State Street Global Advisors;

— пять из десяти крупнейших страховых компаний;

— наибольший в мире государственный пенсионный фонд Японии с активами 1,5 трлн долл.

— Apple,

— Microsoft,

— Alphabet (компания — владелец Google).

До 2025 года Black Rock планирует настолько агрессивно продвигать платформу Aladdin, что она может стать единственной в сфере оценки рисков в управлении активами.

Black Rock не ограничивается управлением финансами. Он пытается управлять и политикой. Black Rock давно стала крупнейшим в мире инвестиционным менеджером на Уолл-Стрит, для которого дверь между финансами и политикой стала просто дверным проемом. Black Rock нанимала видных политиков на протяжении многих лет. Не удивительно, что топ-менеджеры компании и теперь занимают видные позиции в кабинете президента Джозефа Байдена. Например, бывший инвестиционный директор Black Rock Брайан Диз возглавляет Национальный экономический совет Байдена, выступая в качестве его главного советника по экономическим вопросам. А бывший главный инвестиционный стратег Black Rock Майкл Пайл, до прихода в фирму работавший в администрации Барака Обамы, является главным экономическим советником вице-президента Камалы Харрис.

Black Rock нанимает и бывших работников регулятора фондового рынка. Например, многолетний чиновник Комиссии по ценным бумагам Далия Бласс стала представителем компании по внешним отношениям. Кориан Стефансон, ранее работавший в совете директоров ФРС, отвечая за банковский надзор, работал в Black Rock советником по финансовым рынкам. Нынешний глава исследовательской группы компании Томас Донилон ранее был советником по безопасности в администрации Обамы.

Black Rock стала главным консультантом по активам для многих правительств мира, а американская ФРС пользовалась ее услугами еще во время кризиса 2007–2009 годов.

Фактически на сегодня Black Rock — это огромный финансово-политический спрут.

Здесь к месту будет привести финальный абзац из статьи в «Зеркале недели»: «Black Rock в ближайшей перспективе станет инвестиционно-финансовым зонтиком над техногигантами социальных сетей, завершив таким образом создание каркаса будущего органа управления человечеством, который будет сильнее и отдельного человека, и всех правительств, вместе взятых. Будет ли понимать это гений, добрый или злой, который вознамерится контролировать эту замечательную (без иронии) конструкцию? По нашему мнению, нет. Его Величество Искусственный Интеллект будет старшим в этой паре. Статуя человека готова к сожжению».

Говоря о статуе человека, автор намекает на неоязыческий ритуал Фестиваля Burning Man (с англ. — «Горящий человек»), который регулярно проводится в безжизненной пустыне Black Rock (Черная Скала) в штате Невада. Black Rock появилась на свет примерно тогда же, когда был совершен первый ритуал Burning Man — сожжением огромной статуи человека. Что это, как не зримый символ новомодного трансгуманизма, который упорно вытесняет человека на задворки истории.