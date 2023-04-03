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Дайджест > Филиппинские католики выступили против масонства

Филиппинские католики выступили против масонства

Михаил Масонов
03.04.23 11:57
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Филиппинские католики выступили против масонства

Свою позицию в отношении канонически запрещенного братства масонов разъяснили филиппинские епископы после того, как появились обвинения в том, что все большее число масонов участвуют в церковной деятельности. Об этом пишет сайт «Адекватная конспирология».

Комиссия по доктрине веры Конференции католических епископов Филиппин опубликовала заявление, в котором подтвердила свою позицию в отношении свободных и признанных масонов Филиппин. Комиссия заявила, что филиппинская иерархия «с 1954 года и до настоящего времени» всегда защищала католическую авторитетную позицию о «неприемлемости масонства, учитывая его серьезные ошибки» как в его философских принципах, так и в практике.

Разъяснение епископов прозвучало на фоне того, что несколько католиков поставили под сомнение предполагаемое участие масонов в епархиальных и национальных синодальных консультациях, проходивших с апреля по сентябрь 2022 года в стране. Консультации являются подготовительным этапом и частью Синодального процесса, который состоится в Риме в октябре 2024 года. Глава Ватикана, который постепенно сращивается с масонством, Папа Франциск начал глобальное мероприятие в октябре 2021 года, попросив католиков в каждой епархии принять активное участие, чтобы Церковь могла выслушать мнение и насущные требования своих членов.

На Филиппинах, где большинство населения составляют католики, члены церкви утверждали, что, по их мнению, позиция церкви в отношении масонов изменилась. Это произошло после того как они обнаружили, что некоторые из них участвовали в синодальном процессе.

«Мы думали, что учения католической церкви изменились. Поскольку несколько участников синода были масонами, мы подумали, что Церковь смягчила правила в отношении своего членства и своего участия в деятельности католической церкви», — заявила в интервью UCA News 43-летняя прихожанка Кесон-Сити Глория Буэнкамино.

Буэнкамино утверждает, что некоторые «экстраординарные» служители, которые помогали священнику причащать во время мессы в их приходе, были масонами. «Только у нас в приходе их двое, и они были делегатами Синода по синодальности», — добавила она.

Однако комиссия епископов уточнила, что «ничего не изменилось», и заявила, что те, кто присоединится к масонству, понесут канонические наказания. Позиция католической церкви остается неизменной в отношении масонских объединений, чьи верования, ритуалы и обычаи были «несовместимы» с учением Церкви, заявляют епископы. Впрочем, так считают не все в католической церкви.

В письме епископов также цитируется заявление Ватиканской конгрегации доктрины веры от 1983 года, в котором католикам запрещается вступать в братство масонов, и говорится, что те, кто остается в нем, находятся в «тяжком грехе». Епископы объяснили, что Кодекс канонического права 1983 года прямо не запрещает католикам членство в масонской ассоциации, в отличие от канонического права 1917 года. Однако отсутствие в новом кодексе названия масонского объединения не означает его принятия, заявили они.

«Это упущение было просто направлено на то, чтобы распространить действие запрета на членство на другие ассоциации, принципы которых, как и масонские ассоциации, считаются несовместимыми с доктриной церкви», — говорится в заявлении со ссылкой на декларацию Ватикана.

Тэги: масонство, католичество

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