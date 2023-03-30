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Дайджест > Глобалисты создали новую религию: антихристианский технопантеизм

Глобалисты создали новую религию: антихристианский технопантеизм

Михаил Масонов
29.03.23 19:52
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Глобалисты создали новую религию: антихристианский технопантеизм

Доктор медицины, эпидемиолог Микко Паунио утверждает, что современные глобалисты создали новую религию. Точнее — новую-старую. Как пишет сайт «Адекватная конспирология», речь идет о пантеизме, который, по мнению Паунио, в Западном мире уже давно заменил христианство. Пантеизм, как известно, отождествляет Бога и природу, фактически поклоняясь природе вместо Бога.

Знаменитый философ Лев Тихомиров в свое время писал, что следующие ступени пантеизма (всебожия) это: безбожие — человекобожие и, как итог — сатанобожие (об этом мы еще поговорим в конце).

Новый пантеизм, как пишет Паунио, черпает из «мудрости» теософии, которая основана на эзотеризме и оккультизме известной аферистки мадам Блаватской, утверждавшей, что она якобы открыла «утерянную истину», объединяющую мировые религии.

Также в основе этого нового пантеизма — антропософия, отколовшееся от теософии и популярное среди немецких нацистов учение Рудольфа Штайнера. По словам историка Анны Брамвелл, треть нацистского внутреннего круга были антропософами, а т. н. экологизм Штайнера был неотъемлемой частью нацистской идеологии.

Новый пантеизм зародился в недрах ООН и сегодня активно развивается в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ), которым руководит лидер трансгуманистического движения Клаус Шваб, а также — современного либерального псевдокатоличества, которое представляет нынешний папа римский.

Паунио утверждает, что «движение, которое привело к нынешнему неомальтузианскому зеленому антиутопическому движению, получило мощный толчок от Римского клуба с его знаменитым отчетом 1972 года „Пределы роста“, в котором предсказывалось разрушение мира. Основатель Римского клуба, богатый итальянский промышленник Аурелио Печчеи, был оккультистом и эзотериком».

Паунио пишет, что «сумасшедшие повелители храма в Давосе (ВЭФ)» по сути захватили мир и диктуют ему свои правила игры. Кроме теософии и антропософии, новая пантеистическая религия замешана на:

неомальтузианстве. Это фашиствующая теория о необходимости сокращения населения земли, ограничения деторождения, в том числе благодаря уничтожению института традиционного брака и стимулирования разного рода извращений типа гомосексуализма, зоофилии, педофилии итп,

зеленой повестке. Это — борьба с псевдоклиматическими изменениями, борьба с выбросами парниковых газов и вытекающая из этого неофашистская теория контроля «углеродного следа» человека. Эдакая климатическая истерия и климатобесие,

трансгуманизме. Его цель — появление «нового человека» — человека-машины у которого мозг полностью интегрирован в Интернет и превращение большинства населения в послушных биороботов.

инклюзивном капитализме. Это еще одна «идеа фикс» продвигаемая Швабом. Идея ИК звучит красиво — капиталист должен учитывать интересы всех членов общества, всех социальных групп. Но здесь кроется противоречие, ибо сама суть капитализма — это получение прибыли в интересах хозяев капитала. ИК и все подобные ему термины — не более чем словесная эквилибристика. Ибо на самом деле авторы этой концепции строят эксклюзивный капитализм, то есть речь идет об уничтожении среднего класса и аккумулировании всех денег в руках небольшой, условно 2-3%-й, группы «избранных». Основная масса населения, 95-97%, должны подвергнуться частичному уничтожению (неомальтузианство), а остальные — будут есть всякое дерьмо, жить в виртуальном мире, «не рыпаться» (чипизация, контроль) и обслуживать «избранных богов». К примеру, на встрече в Давосе в 2022 году на полном серьезе обсуждалось, как отбирать у людей имущество и заставлять их есть жуков.

«Благодаря безоговорочной поддержке со стороны ведущих СМИ безумная глобальная политика ВЭФ, направленная на обнищание людей и обострение экологических проблем, получила признание во всех западных институтах, включая протестантские церкви и католическую церковь. Например, папа объявил в своей зеленой энциклике Laudato Si 2015 года, что он присоединился к сумасшедшим повелителям храма ВЭФ», — пишет Паунио.

Здесь можно вспомнить и относительно свежий проект Ватикана — «Совет за инклюзивный капитализм», который поддерживают крупные финансовые организации, включая кланы Рокфеллеров, Ротшильдов, Форда и других. В совет входят такие фирмы, как IBM, Lenovo, EY, Mastercard, Dupont, Allianz SE, TIAA, State Street Corporation и многие другие с американской пропиской. Также к совету присоединились Bank of America, BP, Johnson & Johnson, Salesforce и ещё ряд других из списка Fortune 500. На сайте совета указано, что под его управлением находятся 10,5 триллиона долларов США, 2,1 триллиона составляет рыночная капитализация компаний-участниц, организация представляет 200 миллионов рабочих в 163 странах.

На верхушке пирамиды совета — управляющая структура, которая называется «стражи». Всего таких «стражей» — 27. Одним из таких «стражей» является исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихен. Среди «стражей» также председатель совета директоров Johnson & Johnson Алекс Горски; генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гурриа; председатель Visa Inc. Альфред Келли; казначей штата Калифорния Фиона Ма; президент Фонда Рокфеллеров Раджив Шах; президент Фонда Форда Даррен Уолкер; известный инвестор и управляющий Марк Вайнбергер.

Линн Форестер де Ротшильд, которая является основателем совета и управляющим партнёром Inclusive Capital Partners, заявила, что «этот совет последует предостережению папы Франциска прислушаться к «крику Земли» (снова «зеленая повестка»).

Следует отметить весьма интересное «совпадение»: в масонстве 27-я степень — это «Властительный начальник храма». При посвящении в эту степень объясняется, что новые члены этого уровня должны защищать их доктрины и принципы, а также следить за исполнением предписаний, которые выдаются высшими чинами ордена. Кроме того, предполагается, что масоны 27-й степени являются своего рода судьями, которые вправе чинить власть даже над правительствами и народами.

В тему к сказанному можно добавить отрывок из статьи ученого Джоэла Коткина, который написал, что «современный климатические активисты ни на что так не похожи, как на религиозное движение, а углерод — новое дьявольское отродье». Он называет их «углеродными фундаменталистами».

Суммируя все сказанное, добавим лишь одно. Этот новый фашиствующий технопантеизм, основанный на человеконенавистничестве, на выделении из «массы недостойных» — небольшой группы «избранных богов», на поклонении перед цифрой, на замене Бога — природой... очень похож на то, что христиане называют сатанизмом и уготовлением почвы для прихода антихриста.

Именно поэтому адепты новой (старой) религии так ненавидят традиционные, основанные на христианской морали ценности, традиционный ислам и православие.

Тэги: трансгуманизм, технопантеизм, антихристианство, неомальтузианство, инклюзивный капитализм

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