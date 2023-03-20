Си Цзиньпин едет в Москву: о чем он будет говорить с Путиным?

Лидер Китая Си Цзиньпин во время визита в Москву предположительно предложит российскому диктатору Владимиру Путину помощь в уклонении от санкций и будет говорить о заинтересованности Китая в посредничестве в дипломатическом урегулировании войны, считают аналитики американского Института изучения войны.

Путин и Си Цзиньпин планируют встречу в Москве 20−22 марта в рамках государственного визита китайского лидера в Россию.

Официально в Кремле заявили, что на встрече лидеры планируют подписать «двусторонние документы» и обсудить актуальные вопросы всестороннего партнерства России и Китая. В МИД Китая заявляли, что визит Си Цзиньпина в Москву «нацелен на мир».

В то же время, появляются сообщения о том, что китайские компании продавали российским организациям винтовки, запчасти к беспилотникам и оборудование, которое могло быть использовано в военных целях, а западные спецслужбы ранее заявляли, что руководство Китая рассматривает возможность предоставления России летального оружия.

В ISW предполагают, что Си Цзиньпин, вероятно, планирует обсудить с Путиным и российскими официальными лицами схемы уклонения от западных санкций, способствующие продаже и поставкам китайского оборудования России.

Ранее аналитики ISW заключали, что во время визита в Пекин 1 марта Александр Лукашенко и Си Цзиньпин подписали пакет из 16 соглашений, которые могут облегчить обход российских санкций путем перемещения китайской продукции через Беларусь.

«Си также, вероятно, стремится содействовать усилиям, направленным на позиционирование Китая как беспристрастного посредника на переговорах между Россией и Украиной», — отмечают аналитики.

Они напоминают, что к годовщине полномасштабного вторжения РФ Китай обнародовал широкий мирный план из 12 пунктов, среди которых призыв к прекращению огня, отмене санкций и возобновлению переговоров.

Впрочем, остается непонятным, что конкретно будут включать китайские предложения по урегулированию войны путем переговоров, отмечают в ISW.

Аналитики предполагают, что Си Цзиньпин может попытаться использовать свой недавний успех посредничества в восстановлении дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией в более масштабной попытке посредничества в войне России против Украины.

По материалам украинских СМИ