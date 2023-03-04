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Дайджест > Глобалисты создают фундамент для появления единой мировой религии

Глобалисты создают фундамент для появления единой мировой религии

Михаил Масонов
04.03.23 19:14
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Глобалисты создают фундамент для появления единой мировой религии

Глобалисты продолжают двигаться в сторону создания единой мировой религии. Как сообщает сайт «Адекватная конспирология», на острове Саадият в Абу-Даби (ОАЭ) открывается «храм» или, как будет более уместно, межконфессиональный комплекс под названием «Дом Авраама».

На территории комплекса будут размещаться христианская церковь, мечеть и синагога.

Все храмы уже получили названия в честь Ахмеда Аль Тайеба, имама Аль Азхара, папы Франциска и Моисея Бен Маймона.

Также в комплексе базируется образовательный центр, в котором планируют проповедовать идеи человеческого братства и солидарности.

Вход на территорию комплекса будет бесплатным, но бронировать места на посещение необходимо заранее.

От страны, где в свое время появился министр толерантности, ожидать чего-то иного затруднительно. Удивительно другое — что при таком подходе в комплексе решили объединить всего три конфессии. Впрочем, судя по всему, места во дворе для языческих идолов уже заготовлены. А там и буддисты с сатанистами подтянутся.

Тэги: религия

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