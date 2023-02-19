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Дайджест > Во Франции судили заговорщиков, которые планировали убийство Макрона

Во Франции судили заговорщиков, которые планировали убийство Макрона

Михаил Масонов
19.02.23 09:51
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Во Франции судили заговорщиков, которые планировали убийство Макрона

В Париже завершился суд над членами ультраправой группировки Les Barjols, которых обвиняли в заговоре с целью убийства Эммануэля Макрона и попытке осуществления государственного переворота. На скамье подсудимых оказались 12 человек в возрасте от 26 до 66 лет.

Суд признал трех членов группировки виновными. Они приговорены к срокам от одного до трех лет лишения свободы. К самому большому сроку, четырем годам заключения (в том числе одному году условно), приговорен 66-летний Жан-Пьер Буйе.

Обвинение утверждает, что прослушка телефонных разговоров в течение четыре лет показала: активисты планировали напасть на президента с ножом в ноябре 2018 года, когда Макрон совершал официальный визит в город Верден во время празднования Дня перемирия в Первой мировой войне.

Первые задержания были произведены в 2018, последние — в 2021 году.

Les Barjols — действовала во Франции с 2017 по 2018 год . Создана вокруг двух страниц Facebook «Les Barjols» и «Les Barjols 38» (последняя основана Жан-Пьером Буйе). В какой-то момент группа насчитывала 5000 членов. Ее предполагаемым лидером называли Дениса Коллине, 60-летнего экс-активиста крайне правого Национального фронта, арестованного в 2020 году.

Члены Les Barjols писали критические комментарии об иммиграции, которую они считают главным источником бед французского общества, о масонах и рассматривали Францию как диктатуру.

Les Barjols (то есть «баржольцы», выходцы из французской коммуны Баржоль) — это также прозвище, которое жители Мали дали участникам французской военной операции «Сервал». В 2013-2014 году ее проводили вооруженные силы Франции против восставшего племени туарегов, «Аль-Каиды» и исламистов.

Интересно, что в 2022 году в Германии тоже заявили о раскрытии заговора. И там тоже речь шла о попытке госпереворота: путчисты хотели взять штурмом бундестаг.

Предположительно, немецких заговорщиков банально подставили. C большой вероятностью за всей это разработкой стояли британские спецслужбы. Возможно, они же приложили руку и раскрутке и сливу Les Barjols. Тут уместно вспомнить, что Макрон имеет тесные связи с английской ветвью клана Ротшильдов.

По материалам сайта «Адекватная конспирология»

Тэги: криминал, Эммануэль Макрон, Les Barjols

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