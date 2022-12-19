Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Французским детям навязывают ЛГБТ-воспитание

Французским детям навязывают ЛГБТ-воспитание

Агата Кловская
19.12.22 20:20
90
Французским детям навязывают ЛГБТ-воспитание

Франция начала навязывать детям ЛГБТ-воспитание, пишет BV. Теперь учащимся дают уроки по гендерной теории и водят на спектакли про трансвеститов. Эти меры — часть плана правительства по борьбе за права сексуальных меньшинств.


Школа везде сталкивается с усилением «наступления» со стороны сторонников идеологии ЛГБТ — от Бреста до Ажена, от детского сада до подготовительных классов. По всей Франции учителя и различные ассоциации участвуют в идеологической обработке учащихся во имя равенства и разнообразия с благословения министерства национального образования.

Транспропаганда в Бресте

«Изменения в расписании уроков». В понедельник, 12 декабря, ученики брестской средней школы имени Вобана обнаружили в расписании, что урок математики был заменен на встречу с ассоциацией «Поговорим о трансгендерах!» Тема урока — не теория вероятности и не геометрия, а «курс по гендерной проблематике и транспринадлежности». Всю неделю активисты ассоциации, основанной в марте 2020 года для «поддержки трансгендерных и небинарных людей», приходили преподавать старшеклассникам основы гендерной теории. Цисгендер, мисгендер, аутинг, агендер, гендерфлюид... Для начала учащиеся смогли открыть для себя богатство новояза ЛГБТ. В частности, новый словарь объяснил школьникам, что, хотя во Франции признаются только два пола, на самом деле их существует гораздо больше.

Затем ассоциация предложила старшеклассникам возможность узнать о мини-сериале, созданном учащимися из Бреста на тему трансидентичности. После осуждения «патриархата» и «бинарности» французского общества в первой серии школьников учили представляться, называя свое имя и род.

В следующих видеороликах учащиеся получили советы по смене пола, им порекомендовали учетные записи трансгендеров, на которые следует подписаться, и посоветовали, как вести себя с трансгендерными людьми. Наконец, им сказали о необходимости «высказывать сомнения» и «не задавать вопросов» о транссексуальности.

Случай с брестской школой далеко не единичный во Франции. Первоначально ограниченная рамками университетов, теперь идеология ЛГБТ распространяется в школе, и даже с начальных классов. Например, в средней школе Бернар-Палисси в Ажене сотрудники CDI предлагают учащимся множество мероприятий, связанных с ЛГБТ-сообществом. Показ фильма «Харви Милк» (история борца за права геев в США), подготовка к дню борьбы с гомофобией и трансфобией или поход в театр на спектакль «Самки» (основанный на рассказах трансгендерной модели, чернокожего трансгендера и преподавательницы-мусульманки). Ассоциация «Защитим наших детей», работающая в колледже Валь-де-Сайе (Жиронда), утверждает, что третьеклассников водили в театр на спектакль «Drag», рассказывающий о жизни трансвестита.

Поддержка со стороны министерства Национального образования

Некоторые учителя активно участвуют в продвижении идеологии ЛГБТ среди своих учеников, так как они могут рассчитывать на поддержку активистов, которые теперь имеют разрешение на вход в учебные заведения. В Бордо учащихся средних и старших классов посетили члены «Библиотеки Queer&Genres», чтобы рассказать о «гендерной идентичности и квирах». Министерство национального образования выдало разрешение нескольким организациям, в том числе SOS Homophobia и Contact France (ЛГБТ-ассоциация), для проведения уроков в школах.

Вся эта активная деятельность является частью национального плана по обеспечению равных прав ЛГБТ+ и против ненависти и дискриминации на 2020–2023 годы, разработанного Элизабет Морено. В этом проекте, в частности, указывается, что «школа должна быть сегодня на первом месте по информированию об ЛГБТ-фобии и ее предупреждению». Помимо подготовки педагогических кадров, в правительственном плане предусмотрено «повышение информированности учащихся». Это включает в себя кампании в поддержку ЛГБТ, более широкую интеграцию учащихся ЛГБТ+, более широкое освещение в школе тем, посвященных ЛГБТ, а также финансовую поддержку соответствующих ассоциаций, работающих в учебных учреждениях.

Перед лицом все более усиливающейся идеологизации неудивительно, что частные школы привлекают все больше и больше учеников.

По материалам иностранных СМИ

Тэги: дети, Франция, ЛГБТ

Комментарии

Статьи

19.12.22 17:12

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Искусственная матка: ученые придумали инкубатор для выращивания детей
19.12.22 20:49

Искусственная матка: ученые придумали инкубатор для выращивания детей

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.12.22 17:18

Сегодняшняя встреча Путина и Лукашенко не на шутку испугала Берлин
19.12.22 17:04

Молдова ожидает нападения со стороны РФ в 2023 году
19.12.22 16:48

Украинцев предупредили о новом росте цен
19.12.22 15:59

В Киеве откроют две станции метро, которые не работали с начала войны
19.12.22 15:06

Священник УПЦ объяснил, чему каждый может научиться у святителя Николая
19.12.22 14:40

Верующие УПЦ празднуют престольный праздник Николаевского собора Покровского монастыря столицы
19.12.22 13:23

На Одесчине УПЦ проводит благотворительные ярмарки в поддержку ВСУ
19.12.22 12:33

Cвященники Киевской епархии УПЦ доставили гуманитарный груз на Донбасс
19.12.22 11:51

В Киево-Печерской лавре открылась Никольская ярмарка
19.12.22 11:10

В столице Социальный отдел УПЦ передал 200 подарков детям-переселенцам
19.12.22 17:18

Сегодняшняя встреча Путина и Лукашенко не на шутку испугала Берлин
19.12.22 17:04

Молдова ожидает нападения со стороны РФ в 2023 году
19.12.22 15:59

В Киеве откроют две станции метро, которые не работали с начала войны
19.12.22 10:18

Стали известны подробности ночной атаки дронов на Киев
19.12.22 09:03

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 98,8 тысяч солдат
19.12.22 08:50

Ночью Украину вновь атаковали дроны
18.12.22 20:12

Аргентина - чемпион мира по футболу
17.12.22 16:23

В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы страны
16.12.22 19:20

В УПЦ подали заявление в полицию за разжигание комиками религиозной вражды
16.12.22 18:39

В Минобороны намекают на поставки в Украину новых комплексов IRIS-T
14.12.22 11:58

Папа Римский дал дельный совет, как помочь украинцам
14.12.22 18:13

В УПЦ считают, что ролик «95 квартала» оскорбляет не только Церковь, но и Бога
15.12.22 09:14

Байден предрек новую пандемию
13.12.22 14:28

Состояние здоровья Брюса Уиллиса заметно ухудшилось
14.12.22 08:56

Маск – больше не самый богатый человек в мире
15.12.22 15:28

Зеленский назвал следующие полгода решающими в противостоянии с РФ
14.12.22 14:49

В Минобороны анонсировали дополнительную мобилизацию в Украине и назвали сроки
16.12.22 01:37

Известный российский спортсмен изнасиловал девушку в надземном переходе
12.12.22 22:24

Стало известно о нынешнем дефиците электроэнергии в Киеве
13.12.22 16:08

ВСУ выходят на паритет в снарядах с российской армией
Фото и Видео
Сегодняшняя встреча Путина и Лукашенко не на шутку испугала Берлин
Сегодняшняя встреча Путина и Лукашенко не на шутку испугала Берлин
Сегодняшняя встреча Путина и Лукашенко не на шутку испугала Берлин
Сегодняшняя встреча Путина и Лукашенко не на шутку испугала Берлин
Аргентина - чемпион мира по футболу
Аргентина - чемпион мира по футболу
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы страны
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы страны
В Минобороны намекают на поставки в Украину новых комплексов IRIS-T
В Минобороны намекают на поставки в Украину новых комплексов IRIS-T
В России произошло кровавое ДТП с вахтовиками
В России произошло кровавое ДТП с вахтовиками
Появилось видео, как президент Южного Судана обмочился на публике
Появилось видео, как президент Южного Судана обмочился на публике
Обнародованы скандальные фотографии обнаженных журналисток «5 канала»
Обнародованы скандальные фотографии обнаженных журналисток «5 канала»
Запуск коммерческой ракеты-носителя в Китае завершился крахом
Запуск коммерческой ракеты-носителя в Китае завершился крахом
Появилось пикантное видео Саакашвили из больницы
Появилось пикантное видео Саакашвили из больницы
В КГГА озвучили последствия утреннего налета иранских «мопедов»
В КГГА озвучили последствия утреннего налета иранских «мопедов»
fraza.com
Новости блогосферы
15.12.22 23:45

Украинская власть не выплачивает деньги семьям погибших украинских бойцов
10.12.22 22:04

Неканоническая ПЦУ хочет прибрать в рукам Киево-Печерскую Лавру, которую восстанавливали после разрухи силами мирян и духовенства УПЦ
01.12.22 09:50

Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
28.11.22 21:57

После следующего блэкаута в Киеве может перестать работать даже канализация

Опрос

Слушаете ли вы ежевечерние видеообращения Владимира Зеленского?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.