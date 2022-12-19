Французским детям навязывают ЛГБТ-воспитание

Франция начала навязывать детям ЛГБТ-воспитание, пишет BV. Теперь учащимся дают уроки по гендерной теории и водят на спектакли про трансвеститов. Эти меры — часть плана правительства по борьбе за права сексуальных меньшинств.



Школа везде сталкивается с усилением «наступления» со стороны сторонников идеологии ЛГБТ — от Бреста до Ажена, от детского сада до подготовительных классов. По всей Франции учителя и различные ассоциации участвуют в идеологической обработке учащихся во имя равенства и разнообразия с благословения министерства национального образования.

Транспропаганда в Бресте

«Изменения в расписании уроков». В понедельник, 12 декабря, ученики брестской средней школы имени Вобана обнаружили в расписании, что урок математики был заменен на встречу с ассоциацией «Поговорим о трансгендерах!» Тема урока — не теория вероятности и не геометрия, а «курс по гендерной проблематике и транспринадлежности». Всю неделю активисты ассоциации, основанной в марте 2020 года для «поддержки трансгендерных и небинарных людей», приходили преподавать старшеклассникам основы гендерной теории. Цисгендер, мисгендер, аутинг, агендер, гендерфлюид... Для начала учащиеся смогли открыть для себя богатство новояза ЛГБТ. В частности, новый словарь объяснил школьникам, что, хотя во Франции признаются только два пола, на самом деле их существует гораздо больше.

Затем ассоциация предложила старшеклассникам возможность узнать о мини-сериале, созданном учащимися из Бреста на тему трансидентичности. После осуждения «патриархата» и «бинарности» французского общества в первой серии школьников учили представляться, называя свое имя и род.

В следующих видеороликах учащиеся получили советы по смене пола, им порекомендовали учетные записи трансгендеров, на которые следует подписаться, и посоветовали, как вести себя с трансгендерными людьми. Наконец, им сказали о необходимости «высказывать сомнения» и «не задавать вопросов» о транссексуальности.

Случай с брестской школой далеко не единичный во Франции. Первоначально ограниченная рамками университетов, теперь идеология ЛГБТ распространяется в школе, и даже с начальных классов. Например, в средней школе Бернар-Палисси в Ажене сотрудники CDI предлагают учащимся множество мероприятий, связанных с ЛГБТ-сообществом. Показ фильма «Харви Милк» (история борца за права геев в США), подготовка к дню борьбы с гомофобией и трансфобией или поход в театр на спектакль «Самки» (основанный на рассказах трансгендерной модели, чернокожего трансгендера и преподавательницы-мусульманки). Ассоциация «Защитим наших детей», работающая в колледже Валь-де-Сайе (Жиронда), утверждает, что третьеклассников водили в театр на спектакль «Drag», рассказывающий о жизни трансвестита.

Поддержка со стороны министерства Национального образования

Некоторые учителя активно участвуют в продвижении идеологии ЛГБТ среди своих учеников, так как они могут рассчитывать на поддержку активистов, которые теперь имеют разрешение на вход в учебные заведения. В Бордо учащихся средних и старших классов посетили члены «Библиотеки Queer&Genres», чтобы рассказать о «гендерной идентичности и квирах». Министерство национального образования выдало разрешение нескольким организациям, в том числе SOS Homophobia и Contact France (ЛГБТ-ассоциация), для проведения уроков в школах.



Вся эта активная деятельность является частью национального плана по обеспечению равных прав ЛГБТ+ и против ненависти и дискриминации на 2020–2023 годы, разработанного Элизабет Морено. В этом проекте, в частности, указывается, что «школа должна быть сегодня на первом месте по информированию об ЛГБТ-фобии и ее предупреждению». Помимо подготовки педагогических кадров, в правительственном плане предусмотрено «повышение информированности учащихся». Это включает в себя кампании в поддержку ЛГБТ, более широкую интеграцию учащихся ЛГБТ+, более широкое освещение в школе тем, посвященных ЛГБТ, а также финансовую поддержку соответствующих ассоциаций, работающих в учебных учреждениях.

Перед лицом все более усиливающейся идеологизации неудивительно, что частные школы привлекают все больше и больше учеников.

По материалам иностранных СМИ