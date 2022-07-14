Uber превратился в европейского «спрута»

Утечка документов американской компании Uber, подтверждающих незаконные, агрессивные методы, которые организация использовала для форсирования выхода на рынки по всему миру, вызвала шквал разоблачений в Европе. Главным объектом нападок стал нынешний президент Франции Эммануэль Макрон. Однако вскоре выяснилось, что страны, уклонившиеся от пылких объятий лоббистов Uber, можно пересчитать по пальцам.

Электронные письма, счета, презентации и другие конфиденциальные документы, которыми обменивались представители руководства Uber и правительственные чиновники, появились в прессе благодаря бывшему топ-менеджеру компании и её европейскому лоббисту Марку МакГанну. Именно он с 2013 по 2017 год занимался продвижением организации на рынки почти 30 стран, а теперь осознал, что эта политика была ошибочной, и передал The Guardian 124 тыс. документов Uber за этот период.

Основное внимание журналистов в связи со скандалом ожидаемо привлёк Эммануэль Макрон — самая крупная политическая фигура среди тех, кто в те времена отстаивал интересы Uber. Судя по содержанию документов, среди сотрудников компании Макрон, который с 2014 по 2016 год занимал пост министра экономики Франции, считался «настоящим союзником».

В то время, когда печально известная агрессивная тактика расширения Uber привела его к юридическим проблемам, Макрон и его команда провели несколько необъявленных встреч с руководителями компании, в том числе с МакГанном. Вскоре после этого, в 2014 году, МакГанн сообщил в электронном письме коллегам, что французский лидер «поручил своему кабинету поговорить с главным управлением по конкуренции, делам потребителей и предотвращению мошенничества (DGCCRF), чтобы они были „менее консервативными“ при толковании закона во время проверки Uber».

Обнародование документации спровоцировало волну критики в адрес Макрона со стороны оппозиции. Практически все оппозиционно настроенные депутаты обвинили президента в том, что он лоббирует иностранные экономические интересы, нарушает права рабочих и руководит грабежом страны. Не имея в своём распоряжении достаточных конституционных механизмов для вызова Макрона на допрос, парламентарии надеются начать специальное расследование его деятельности. Однако его перспективы туманны. Попытка вынести вотум недоверия премьер-министру Франции Элизабет Борн, предпринятая в национальном собрании 11 июля, провалилась.

Как заявил сам Макрон, он гордится тем, что поддерживает американскую компанию Uber, и «сделает это снова завтра и послезавтра», поскольку она создала во Франции дополнительные рабочие места.

По всей вероятности, такой же тактики будут придерживаться упомянутые в документах организации чиновники из других стран.

В частности, бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, согласно раскрывшейся информации, был «подробно проинформирован» советником Uber о рекомендуемых им поправках к итальянскому законодательству. По утверждению представителя офиса Ренци, экс-председатель совета министров отрицает, что когда-либо разговаривал с советником Uber, и если даже компания «упоминалась в разговоре», то лишь косвенно.

Однако итальянские таксисты не поверили этим словам и начали забастовку. Они протестуют против либерализации отрасли частных пассажирских перевозок, которая подразумевает в том числе законодательную поддержку такой деятельности посредством специальных онлайн-сервисов, к которым относится и приложение Uber.

Итальянские таксисты протестуют против законодательной поддержки Uber.

В связи со сложившейся ситуацией у представителей СМИ и парламентариев Ирландии появились вопросы к заместителю премьер-министра страны Лео Варадкару. Недавно он сообщил, что хочет «ещё раз взглянуть» на возможность открытия рынка для Uber.

Из опубликованных документов следует, что компания уже пыталась добиться влияния на предшественника Варадкара Энду Кенни и бывшего министра финансов Майкла Нунана, но в конечном итоге потерпела неудачу. Это настолько расстроило топ-менеджеров организации, что в какой-то момент один из её советников по связям с общественностью предложил убедить бывшего президента США Билла Клинтона или кого-либо из связанной с Ирландией династии Кеннеди поддержать её работу и рекомендовать использовать сервис Uber во время одного из официальных визитов в Ирландию.

Пошли прахом лоббистские усилия Uber и в Венгрии.

Выяснилось, что компания наняла посредника с обширными связями из числа членов правительства, предположительно, близкого к зятю премьер-министра страны Виктора Орбана Иштвану Тиборчу. Однако сотрудник государственной транспортной компании в последний момент отменил встречу с представителем Uber, а затем отказался отвечать на звонки лоббиста.

Куда большим успехом увенчались усилия Uber в отношении Еврокомиссии. Там компании благоволила бывший вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам цифровизации Нили Крус. В утёкших документах говорится, что ещё до окончания срока её полномочий она обсуждала с представителями компании возможность своего перехода на работу в Uber.

Спустя менее чем полгода с того момента, как Крус покинула свой пост, после проверок в амстердамских офисах Uber в 2015 году она звонила нескольким нидерландским чиновникам и помогала организовать встречи с премьер-министром Марком Рютте. В документах также отмечается, что в том же году Крус предложила устроить встречи с европейскими комиссарами Виолетой Булк и Франсом Тиммермансом.

Эти действия категорически противоречат существующим правилам ЕС, согласно которым бывшим еврокомиссарам запрещено заниматься лоббистской деятельностью в течение 18 месяцев после отставки. Кроме того, бывший комиссар рискует лишиться пенсии, если будет установлено, что он нарушает этические нормы, в том числе пожизненную приверженность «честности и осмотрительности».

Представитель Еврокомиссии сообщил о намерении направить Крус письмо с просьбой прокомментировать появившуюся в прессе информацию, и заявил, что Еврокомиссия — это «не то учреждение, которое делает поспешные выводы». В то же время европейский омбудсмен Эмили О’Рейли заявила, что совершенно не удивлена.

«Брюссель — вторая столица лоббирования в мире, и такие тактики широко используются крупными компаниями в Европе».

По словам О’Рейли, применение описанных в документах Uber стратегий лоббирования как на национальном уровне, так и на уровне ЕС «вызывает вопрос о необходимости директивы Евросоюза по поводу прозрачности и этичности лоббирования».

Евродепутаты, в свою очередь, требуют расследования и грозятся лишить лоббистов Uber пропусков в Европейский парламент, куда они ежедневно обращаются с целью продвижения интересов компании. Кроме того, группа из 22 депутатов призвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен рассмотреть вопрос о санкциях против Крус, если в ходе расследования обнаружится, что она нарушила нормы этики Евросоюза.

Кое-кто из европейских парламентариев даже обвинил фон дер Ляйен в том, что она затягивает создание независимого органа ЕС по этике для устранения конфликта интересов в отношении бывших чиновников и политиков, переходящих на другое место работы. Зато председателю Еврокомиссии не откажешь в предусмотрительности. Её переписка с генеральным директором компании Pfizer Альбертом Бурлой происходила в WhatsApp и была очень вовремя удалена. И теперь предъявить ей обвинения в лоббировании интересов фармацевтической компании не представляется возможным.

По материалам иностранных СМИ