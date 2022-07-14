Кто из украинских женщин обязан встать на воинский учёт

Стало известно, представительницы каких профессий должны обратиться в территориальные центры комплектации с 1 октября.

Некоторым женщинам с 1 октября 2022 года придется встать на военный учет. Всего в перечне Министерства обороны Украины семь основных профессий и 14 специальностей. Об этом говорится в приказе Минобороны.

Так, с 1 октября на военных учете должны стать те женщины, которые имеют следующие специальности:



— Химия, химические технологии и инженерия, биология;

— Телекоммуникации и радиотехника;

— Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;

— Метрология и информационно-измерительная техника;

— Науки о Земле, географии, физике и астрономии;

— Пищевые технологии, технология производства и переработки продукции животноводства;

— Обеспечение войск, вооружение и военная техника, технологии легкой промышленности;

— Физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

— Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

— Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

— Ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена;

— Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, финансы, банковское дело и страхование;

— Издательство и полиграфия;

— Психология, социальная работа, социальное обеспечение.

По материалам украинских СМИ