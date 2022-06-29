Можно ли не погашать кредиты во время войны в Украине?

Военное положение значительно ухудшило положение должников по кредитам. Но некоторым должникам, имеющим возможности и желания, наоборот, стало легче договориться о выкупе кредита, ипотеки или долга. Однако некоторые микрофинансовые организации решили не соблюдать рекомендации НБУ и применяют жёсткие методы.

Что делать в таких случаях?

Антикризисные законы

В Украине идёт война, поэтому банки пошли навстречу всем гражданам. Было принято много важных решений: продление периода действия кредитных карт на срок до 90 дней, разблокирование карт, также появилась возможность пользоваться кредитными средствами без ограничений. А Национальный банк посоветовал банковскому сектору предоставить всем должникам «кредитные каникулы».

С 17 марта в Украине работает антикризисный закон. Эта программа нужна для большинства граждан, имеющих кредиты. Именно она способна облегчить их положение в такие времена. Главные положения этого закона:

— во время военного положения в стране и через 30 суток после его окончания все потребители не несут никакой ответственности за просрочку или невыплату кредитных процентов или плановых платежей;

— просрочки и задолженности во время военного положения не будут влиять на кредитную историю;

— штрафы, которые были начислены 24 февраля 2022 года, аннулируются;

— банкам запрещается изменять размеры процентов по кредитам или кредитным планам.

Несмотря на это, граждане, хотя и получили каникулы, однако долгов не лишились. После отмены военного положения на территории страны и окончания срока кредитных каникул должники должны будут выплатить все задолженности перед финансовыми организациями.

Варианты решения проблемы

В первую очередь, стоит попробовать договориться. И чем раньше начать — тем лучше. При этом условия для договорённостей зависят от фактической ситуации должника и действий, совершённых банком (МФО). Как правило, существует три направления:

— у должника есть бюджет для выкупа кредита;

— бюджет для выкупа отсутствует;

— предложить свой (минимальный) бюджет и перейти в суды, чтобы показать перспективу договорённости за минимальный бюджет и не дать

— кредитору реализовать ваше имущество за короткое время.

Должник может предложить банку (МФО), например:

— выкупить долг полностью или частично;

— долг остаётся, но выкупается ипотечное (залоговое) имущество полностью или частично;

— передать часть имущества на реализацию;

— реструктуризация долга.

Достигнутую договорённость важно правильно оформить, в том числе с участием нотариуса. В настоящее время некоторые государственные реестры не работают, но это не должно быть для должника основанием для откладывания договорённости, поскольку без реестров осуществить это возможно осуществить с помощью таких способов:

— заключение предварительного договора (статья 635 Гражданского кодекса Украины);

— договор о выкупе долга третьим лицом;

— договор о переуступке права требования;

— мировое соглашение, в том числе на стадии судебного разбирательства или исполнительного производства;

— соглашение об урегулировании спора.

После этого необходимо получить от банка (коллекторов) хоть какие-то оригиналы документов. Например, справку об отсутствии долга, заявление об отказе истца от иска и закрытии судебного производства или гарантийное письмо.

Кредитор не хочет договариваться

Таких случаев очень много. Это происходит потому, что должник не интересен банку и коллекторам с материальной точки зрения. При этом должник ничего не отменил в судебном порядке и вообще не предложил никакой бюджет или другие варианты для решения данной проблемы.

Поэтому необходимо защитить себя как в суде, так и в исполнительном производстве с получением определённого результата. Например, отменить судебное решение или остановить, закончить исполнительное производство.

Указанные действия займут некоторое время, в этот период имущество следует защитить или не допустить его продажи. Также необходимо поддерживать переговоры и формировать, увеличивать бюджет. Уже через год банк (МФО) иначе будет смотреть на должника и его бюджет, понимая, что лучше сейчас получить средства, чем несколько лет с ним судиться.

При этом вас в период военного положения могут пугать следующим образом:

— перепишут ипотеку на себя. Сразу отвечаем — такое действие в данный момент запрещено;

— выселение из жилья. Данное действие также сейчас запрещено, это предусмотрено законом № 2120-IX от 15 марта 2022 года;

— сменят замки на входной двери. Данные действия будут незаконными, потому что они препятствуют пользованию собственником и членами его семьи имуществом. В такой ситуации можно вызвать полицию.

Если вам всё же угрожают коллекторы, стоит отправить жалобу об их ненадлежащем поведении в прокуратуру.

Обязательно рекомендуем все договорённости проводить с юридической поддержкой адвоката, специализирующегося на данном вопросе, чтобы не потерять бюджет, имущество и контроль над ситуацией.

Также можно составить жалобу. Поскольку деятельность МФО регулирует Национальный банк Украины, все претензии следует направлять ему. Жалобу на МФО можно отправить по электронной почте [email protected] Также с представителями Нацбанка можно связаться по бесплатному номеру 0 800 505 240. НБУ обязуется ответить на жалобу в течение 30 рабочих дней.

При этом всё же стоит попробовать договориться. Необходимо подстраховать себя, собрав пакет документов, подтверждающий, что невозможность выполнять свои обязательства стала объективной, а не потому, что вы не хотите. Эта норма закреплена в статье 617 Гражданского кодекса. Торгово-промышленная палата Украины издала письмо, в котором события 24 февраля, то есть военная агрессия РФ против Украины, определены объективными обстоятельствами, которые делают невозможным выполнение физическими или юридическими лицами своих обязательств. Собственно, это и есть форс-мажор, обстоятельства непреодолимой силы.

По материалам украинских СМИ