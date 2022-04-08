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Дайджест > Мародеры в Украине и их незавидная судьба

Мародеры в Украине и их незавидная судьба

Агата Кловская
07.04.22 21:26
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Мародеры в Украине и их незавидная судьба

Как только ушли российские войска, актуализировалась новая проблема — внутренние мародеры, которые тоже лезут в магазины, дома и квартиры и воруют то, что осталось не вывезенным.

В городах-героях процветает мародерство

Город-герой Ирпень сразу после освобождения стал мишенью для мародеров. Даже несмотря на то что его закрыли и в данное время там проводятся работы по разминированию улиц и домов. Мародеры ничего не боятся.

«Нужно как можно скорее возвращаться в город. Грабят полным ходом! Строймаркеты разграблены! Central Club разграблен! Спортивный магазин разграблен! Отель разграблен! Чтобы вы понимали, ломают все двери и вывозят под ноль! Пока мы были в городе, почти все было на местах. Потом всех нас попросили эвакуироваться. Мы поняли и уехали... А теперь как факт — все разграблено», — пишет предпринимательница из Ирпеня.

В городе-герое Буче, как только его освободили, местные жители стали делать набеги на магазины. И путь их лежал не столько в продуктовые, сколько промтоварные. К примеру, в торговом центре «Буча Пассаж» растащили велосипеды из магазина. Двух мужчин задержали на перетаскивании новенького холодильника.

Но страдает не только коммерция, страдают дома и квартиры жителей. На днях были пойманы четверо местных жителей, к слову, призывного возраста, которые из домов местных жителей вытащили золотые изделия, деньги, гаджеты, телефоны и прочие ценные вещи.

В селе Чайки патрульные также выявили мародеров. К примеру, в одном из автомобилей Nissan полицейские заметили в салоне много вещей: электросамокаты, электрогенератор, набор новых инструментов, алкоголь и пр. Как оказалось, все это добро мародер стащил из подъездов домов неподалеку. Более того, в его подвале нашли много разнообразной техники, которую он украл в тех же домах.

«Мародерство — это предательство своей страны. И это предательство влечет ответственность по всей строгости военного времени», — отмечают в пресс-службе полиции Киевской области. К слову, такой же склад ворованного был найден в одном из домов в Стоянке, где тоже вовсю орудуют мародеры.

Для мародеров увеличили срок

Президент Владимир Зеленский подписал законы об усилении ответственности за государственную измену и мародерство. Так, за мародерство (за похищение на поле боя находящихся при убитых или раненых вещей — ст. 432 Уголовного кодекса), как военное преступление, предусмотрено лишение свободы от 3 до 10 лет. А также в Уголовном кодексе предлагается дополнить составы преступлений, предусмотренные ст. 185 (кража), 186 (грабеж), 187 (разбой), 189 (вымогательство), 191 (завладение имуществом), квалифицирующим признаком — совершение в условиях военного или чрезвычайного положения. Поэтому отныне за совершение преступлений в условиях военного или чрезвычайного положения ответственность стала жестче, а именно:

— за кражу грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет;

— за грабеж — срок от 7 до 10 лет;

— за разбой — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а еще и конфискация имущества;

— за вымогание — срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества;

— за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением — не только лишение свободы на срок от 5 до 8 лет, а еще и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Но в нынешнее время нет данных о суде над теми, кто позарился на чужое имущество. При этом интернет пестрит фото и видео, когда украинцы совершают самосуд — привязывают к столбу воров, которые тянули что-то из магазинов. А в этой ситуации сам пойманный вор может предстать как жертва произвола.

Собственно, в условиях военного времени — вор, грабитель, налетчик, вымогатель приравнивается к мародеру.

«В данное время к мародерству относится любое преступление против чужой собственности: будь то залез в карман, вошел в чужой дом, квартиру и вынес оттуда даже пачку салфеток — это уже мародерство. Если стащил вещь с корыстной целью — это тоже мародерство. Разумеется, есть исключения, когда зашел в открытый дом — не ломал замки, съел там кусок хлеба и выпил воды, чтобы не умереть от голода, или надел какую-то теплую вещь, чтобы согреться, — все это не подходит под мародерство. Это исключительные обстоятельства для спасения жизни», — рассказывает адвокат Мария Самбур.

Но так как суды не работают, не рассматривают уголовные дела, то и мародеры отделываются легким испугом — еще никого не приговорили.

«Увы, в настоящее время суды в основном рассматривают сроки содержания под стражей, выносят постановления о задержании и тому подобное. По сути, работа парализована. Думаю, после окончания военного положения они наверстают упущенное», — отмечает адвокат Ростислав Кравец.

Кто может задержать мародера

Во многих освобожденных городах — после заявления полиции, что они не могут без света, газа, воды и связи работать даже на патрулировании — жильцы уже стараются своими силами противостоять кражам в своих домах и собирают специальные отряды.

Во-первых, граждане могут задерживать мародеров на месте преступления для передачи их в руки правоохранителей.

Во-вторых, они должны с помощью фото или видео зафиксировать, как мародер пытается проникнуть в помещение или уже выносит имущество из него, что в дальнейшем послужит доказательством в суде. Похищенное нужно передать правоохранителям.

В-третьих, желательно не применять физическую силу к задержанному. Но если он будет сопротивляться, сила должна быть адекватной. Уголовная ответственность за причинение легких или средней тяжести телесных повреждений лицу в случае его задержания гражданами не предусмотрена. Если перестараться, придется отвечать за умышленное причинение тяжких телесных повреждений при превышении мер при задержании преступника, а то и за убийство.

В то же время, как отмечает адвокат Мария Самбур, охраной правопорядка и задержанием мародеров должна заниматься полиция, и помогать ей может тероборона, а не простые граждане.

«У нас не объявлена война, у нас действует военное положение, а это значит, что работать должна законодательная и исполнительная власть. То есть в освобожденных городах полиция обязана заняться охраной правопорядка, патрулированием и поимкой мародеров. Ведь нас уверяют, что города под контролем, а если происходит разгул мародерства, то и контроля нет», — подчеркивает Мария Самбур.

Такое же мнение и у адвоката Ростислава Кравца, который считает, что полиция должна выполнять возложенные на нее функции — охрана правопорядка и борьба с преступностью. Прежде всего это необходимо, чтобы не подвергать опасности обычных граждан, которые решили совместно с соседями заняться охраной своего имущества, так как в данное время мародеры могут быть вооружены и опасны.

По материалам Вести

Тэги: мародеры, война

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