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Дайджест > Автомобили из Европы в Украину: бесплатная растаможка во время войны и ее особенности

Автомобили из Европы в Украину: бесплатная растаможка во время войны и ее особенности

Александр Панько
31.03.22 20:25
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Автомобили из Европы в Украину: бесплатная растаможка во время войны и ее особенности

Уже с 1 апреля 2022 украинцы смогут бесплатно ввозить в страну автомобили. На время войны парламентарии полностью освободили украинцев от налогов, пошлин и акциза.

Как воспользоваться бесплатной растаможкой, если вы не можете покинуть территорию Украины, а также как данное нововведение повлияет на рынок автомобилей в Украине?

Что упростили депутаты

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект № 7190, которым освободила от ввозной пошлины и НДС импорт товаров в Украину для плательщиков единого налога первой-третьей групп, уплачивающих налог по ставке 2% с оборота, а также установила упрощенную форму растаможки. Этим же документом депутаты полностью освободили от налогообложения импорт транспортных средств гражданами. «Временно с 1 апреля 2022 года на период действия военного положения на территории Украины освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость, акцизным налогом операции по ввозу физическими лицами на таможенную территорию Украины легковых автомобилей, кузовов к ним, прицепов и полуприцепов, мотоциклов, транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 лиц и более, транспортных средств для перевозки грузов в таможенном режиме импорта», — говорится в законопроекте. Отдельным пунктом в законе прописано, что автомобили, а также запчасти к ним освобождаются и от уплаты таможенного сбора. Единственное: данный документ еще должен подписать президент.

Другими словами, как говорит Vesti.ua сооснователь ГО «Доступное авто» Станислав Бучацкий, платить за растаможку на время действия военного положения больше не придется. «Не нужно будет ничего. Таможенный сбор — 0, акциз — 0, НДС — 0 для физических лиц. То есть украинцы не будут платить ничего. Разве что за поставку на учет при регистрации в сервисном центре. А всех остальных платежей не будет вообще на время военного положения», — сказал Станислав Бучацкий.

При этом, как рассказал член команды ГО «Евро Авто Сила» Александр Чернявский, совсем не обязательно лично ехать за автомобилем. Можно, как и прежде, заказать услугу у одной из компаний по пригону. «Все точно так же, как и было до войны. Вы заказываете услугу, вам помогут подобрать автомобиль, затем брокер снимает его с учета и получает все необходимые документы для пересечения границы. Нередко в самих же документах брокер указывает, что автомобиль куплен для вас. На границе вы его встречаете, в течение 10 дней едете проходить сертификацию и ставите его на учет на себя», — сказал Чернявский.

Еще один способ, как рассказывают в компании по подбору автомобилей «Доступное авто», — это покупка автомобиля по нотариальной доверенности. «Документооборот не изменился. Он как был, так и остался. Раньше тоже покупателю не нужно было самому ехать. Ему могут приобрести автомобили те же украинцы, которые находятся за границей. И по нотариальной доверенности завозить авто. То есть человек, находясь в Украине, делает нотариальную доверенность на условного Петрова, и этот Петров завозит автомобиль в Украину. И все», — говорят в компании. Единственным исключением станет транспорт из РФ. Но, по правде говоря, он и так не пользовался спросом среди украинцев.

Рынок потеряет 30%

Хотя бесплатная растаможка действует только на время военного времени, эксперты уже предрекают обвал цен на внутреннем рынке б/у автомобилей. «Однозначно это повлияет — и рынок просядет. Думаю, на 30% точно. Но все будет зависеть от окончательной процедуры ввоза. Ведь как показывает практика, у нас сначала идет принятие закона, а потом еще люди какое-то время сидят и ждут, пока правительство разработает, как это все должно работать. Поэтому многое будет зависеть еще от других нормативных документов, которые будут регламентировать процедуру ввоза. Если они упростят эту процедуру до минимума, то рынок просядет весьма существенно», — рассказали нашему изданию в компании «Доступное авто».

С другой стороны, как говорит Чернявский, это сыграет на руку в первую очередь военным и волонтерам. «До этого ВР приняла закон, который позволял ввозить „евробляхи“ без растаможки для нужд военных и территориальной обороны. Но это очень бюрократическая процедура. И если, например, человек заезжал на территорию Украины на „евробляхе“, то его тормозили и конфисковывали авто. А теперь такие автомобили смогут ввозить в том числе волонтеры», — сказал Чернявский.

Нужно понимать: хотя официальные платежи отменены, есть еще и сопутствующие затраты, которые нужно учитывать тем, кто собирается пригонять себе авто. Например, платить придется за снятие авто с учета за границей. Во-вторых, нужно будет иметь пакет документов, который подтверждал бы собственность на авто. Это может быть договор купли-продажи или другие документы, подтверждающие, что машина принадлежит вам. Также придется заплатить за сертификацию, которая имеет свою стоимость. И наконец, надо платить за услуги таможенного брокера, если вы им будете пользоваться. Финально все это удовольствие будет стоить еще где-то $1,5 тыс. Но, как бы там ни было, даже такая сумма не идет ни в какое сравнение с полной стоимостью растаможки, которая действует в обычное время.

По материалам Vesti.ua

Тэги: растаможка, авто

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