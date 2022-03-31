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Что нужно знать о переезде в Польшу во время войны в Украине

Агата Кловская
31.03.22 19:57
98
Что нужно знать о переезде в Польшу во время войны в Украине

Польша приняла решение принимать столько украинских беженцев, сколько потребуется, и за последний месяц приняла около 2,3 млн беженцев — значительно больше, чем любая другая европейская страна. Об этом заявил вице-премьер-министр Петр Глинский, курирующий усилия Польши по принятию украинских беженцев.

Рассказываем, что нужно знать о переезде в Польшу.

Как пересечь границу

Для минимизации бюрократической волокиты Польша более не обязывает украинцев, бегущих из Украины от войны, регистрироваться в пунктах приема беженцев.

Также не нужно подавать никаких ходатайств в Управление по делам иностранцев, Воеводские управления, Пограничную службу в пунктах пересечения границы. То же касается граждан Украины, проживающих в Польше некоторое время, но чьи документы, на основании которых разрешено проживание, уже недействительны.

Документы для пересечения границы

Процесс пересечения польской границы сейчас максимально упрощен. Во время боевых действий в Украине украинцам разрешено пересекать границу Польши:

— без визы;
— без приглашения на работу;
— без загранпаспорта (достаточно документа, удостоверяющего личность);
— без документов для домашних животных;
— без соблюдения карантина: больше не нужны ПЦР-тесты и самоизоляция.

Для въезда детей в возрасте до 16 лет достаточно свидетельства о рождении. Дети могут выезжать с одним родителем без официального разрешения второго родителя. Если ребенок едет с кем-то из знакомых, нужно иметь официальное разрешение родителя, заверенное нотариусом.

Если родители ребенка уже находятся за границей, они должны отправить скан-копию идентичного разрешения на электронную почту.

Уже в Польше необходимо будет в течение 14 дней оформить загранпаспорт при его отсутствии. На первое время беженцам будет предоставлено дешевое или бесплатное жилье.

А о документационных формальностях, ожидающих украинцев в Польше, можно прочитать на сайте Центрального офиса.

О статусе беженца

Для оформления статуса беженца необходимо на границе или уже с территории Польши обратиться в пограничную службу или любое ее подразделение с соответствующей просьбой. Но украинцам рекомендовано не спешить подавать заявку на получение статуса беженца, если есть где остановиться и есть финансовые возможности.

Плюсы получения статуса беженца в Польше:

— статус беженца предоставляется бесплатно;
— с ним предоставляется бесплатное жилье (спальное место в месте размещения беженцев);
— бесплатная одежда, еда, консультация у семейного врача;
— бесплатный проезд в общественном транспорте и поездах (при наличии украинского паспорта);
— бесплатная «зеленая карта» для страхования машины на 30 дней.

Минусы статуса беженца:

— изъятие загранпаспорта на срок от 6 месяцев до 2-х лет;
— запрет на передвижение в другие страны, в том числе и в Украину;
— запрет на трудоустройство и обучение в университетах (в некоторых городах детям можно посещать детские сады и школы).

Легальные варианты пребывания за границей в войну

Без получения статуса беженца украинцы также имеют право находиться в странах ЕС легально.

Во-первых, действует законное право на нахождение в странах ЕС до 90 дней.

Во-вторых, существует механизм временной защиты, который помогает уменьшить бюрократические процедуры до минимума, и предусматривает:

— получение удостоверения на 1 год на проживание на период временной защиты;
— доступ к работе. Требования о 6 месяцах в этом случае нет;
— доступ к образованию. Дети до 18 лет имеют право учиться в учебных заведениях на уровне с гражданами страны пребывания;
— обеспечение жильем (заселение в центр или предоставление средств проживания);
— доступ к социальному обеспечению и медицине;
— возможность получить статус беженца в будущем.

Отметим, что сейчас проезд для украинцев бесплатный по всему ЕС, потому можно ехать не только в польские города.

По материалам Klymenko Time

Тэги: Польша, война, беженцы

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