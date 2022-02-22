Мулык: Президент Зеленский поручил СБУ уничтожить Медведчука и ОПЗЖ любыми методами

Президент Зеленский поручил СБУ уничтожить Медведчука и ОПЗЖ любыми методами.

Из ОП просочился вот такой вот документ.

В нем нарезаны задачи силовикам, конечной целью которых является полное уничтожение оппозиции в Украине.

Реальной оппозиции Зеленскому — ОПЗЖ и Медведчука. Сроки короткие — в феврале-марте СБУ должно показать результат. Для этого Зеленский дал спецслужбе мандат на любые действия — слежку, травлю, фабрикацию уголовных дел, выбивание компромата, использование радикалов и многое другое.

В 2019 года в СМИ попадал похожий документ, в котором власть поручала СБУ незаконно следить за оппозиционными депутатами.

Все это они исправно исполняли, но так ничего и не смогли накопать на В.Медведчука. А вот когда ОПЗЖ возглавила партийные рейтинги, Зеленский решил действовать совсем радикально. На Медведчука были наложены санкции, телеканалы оппозиции закрыты, а против лидера оппозиции сфабриковали два уголовных дела.

Сейчас Медведчук под домашним арестом, но этого Зеленскому мало — никаких доказательств вины нет, дело не движется в суде. И вот решили продолжать политические репрессии с новым размахом.

А учитывая, что силовикам дали добро на физическое насилие против оппозиции, закончится все может трагично.

Тут на днях в Харькове СБУ похитила представителя местных «Патриотов За жизнь» — его передали радикалам, которые едва не убили парня. Вчера не убили, а завтра могут и убить. Владимир Зеленский избрал свой путь — путь самых омерзительных диктаторов.

И, боюсь, закончит так же.