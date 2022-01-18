Окружение Порошенко повторяет ошибку той части ОПЗЖ, которая хотела пиариться на аресте Медведчука

Если Порошенко посадят, то других представителей майдана ждет политический крах.

Желание окружения и политических партнеров Порошенко пиариться на его аресте и посадке вполне очевидно. Это традиционный подход оппозиции, опробованный еще при Януковиче, когда электоральные дивиденды от преследования со стороны власти безуспешно пыталась получить Тимошенко. Сейчас запускается похожий сценарий, но «соратники» Порошенко категорически не понимают, что его посадка принесет им только проигрыш на выборах, а в худшем случае — политическое забвение.

Отсутствие стратегического мышления, короткая память и неумение учиться на ошибках других — отличительная черта большинства наших политиков. В самом деле, вот два показательных примера:

Левочкин и Бойко откровенно радовались аресту Медведчука, т.к. думали, что станут теперь главными и смогут занять его место ключевого переговорщика с Москвой. Равно как и поднять свои акции в торгах с Офисом Президента. Но получили обратный результат — без активной публичной деятельности Медведчука рейтинг ОПЗЖ пошел вниз, и партию тут же сместили с первого места, которое она непродолжительное время занимала в соцопросах.

Похожая ситуация была в 2011 году — когда власть Януковича посадила Тимошенко, то многие в тогдашней оппозиции были этому несказанно рады. «Батькивщина» рассчитывала выиграть выборы, а Яценюк, Тягнибок и др. всерьез метили на опустевшую нишу лидера оппозиции. Однако пиар на аресте Тимошенко не дал им ничего — «Батькивщина» не смогла выиграть выборы 2012 года, а если бы не Майдан, то Яценюк и пр. и дальше прозябали бы на галерке украинского политического олимпа.

Каким бы ни был Порошенко, но прозападная часть политического поля в Украине держится именно на нем, уберут его — все рассыплется, как карточный домик. Да, в краткосрочной перспективе «соросята» вернут к себе внимание избирателей, но через год «секта 25%» рискует превратиться в «секту 5%». По отдельности, ни у Яценюка, ни у Гройсмана, ни у Кличко не хватит ресурса победить власть. Вот почему сегодня так интересно наблюдать за происходящим что в лагере Порошенко, что в лагере ОПЗЖ. Если партии таки объединятся вокруг своих лидеров в борьбе с властью — нас ждет интереснейший политический сезон. А если возьмут верх амбиции отдельных политиков, то обе политсилы ждет постепенное обнуление.