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Дайджест > Учёные уже не скрывают, что ЛГБТ-пропаганда направлена на сокращение рождаемости

Учёные уже не скрывают, что ЛГБТ-пропаганда направлена на сокращение рождаемости

Агата Кловская
11.01.22 11:49
116
Учёные уже не скрывают, что ЛГБТ-пропаганда направлена на сокращение рождаемости

Как писал Джон Д. Рокфеллер III: «После двух лет концентрированных усилий мы пришли к выводу, что в долгосрочной перспективе не будет достигнуто никаких существенных выгод от дальнейшего прироста населения... Мы искали, но не нашли убедительного экономического аргумента в пользу продолжения роста населения. Ни благополучие страны, ни жизнеспособность бизнеса, ни благосостояние среднестатистического гражданина не зависят от этого».

На фоне глобальной пропагандистской кампании, проводимой фондами Рокфелера, Форда, Мэллона, Хью Мура и преследующей цель радикального снижения рождаемости и сокращения численности населения, английский писатель Энтони Бёрджесс описал в романе-антиутопии «Вожделеющее семя» будущее, когда население планеты увеличилось настолько, что людям грозит голод, деторождение считается преступлением, а бесплодие и гомосексуализм превратились в добродетели.

Как мы видим, «Новый Дивный Мир» наступает, причем со многими признаками, описанными Олдосом Хаксли и Джорждем Оруэллом, если не больше. Произошла рекомендованная демографами депатологизация гомосексуализма и транссексуализма в МКБ-11, пропаганда ЛГБТ-идеологии стала приоритетом внутренней и внешней политики США и сателлитов, не имеющих суверенитета.

Современные учёные уже не скрывают, что ЛГБТ-пропаганда направлена на сокращение рождаемости.

Энциклопедия контроля рождаемости, предназначенная для организаций «планирования семьи» сообщает: «Поскольку половой акт между членами одного пола не может привести к беременности, толерантность к гомосексуализму и лесбиянству или их поощрение можно рассматривать как средство контроля численности населения, если не контроля рождаемости».

Редактор Британского Медицинского Журнала (BMJ) Имре Лефлер в своей колонке писал: «... Ценность гомосексуализма для выживания человечества заключается в его влиянии на рост населения. Любой, кто обеспокоен ухудшением состояния окружающей среды, вызванным ростом численности населения, должен продвигать гомосексуализм. В самом деле, было бы желательно, чтобы большинство людей стали гомосексуальными, и лишь небольшая, избранная часть людей из каждой узнаваемой подгруппы удовлетворяла скромные репродуктивные потребности вида.

Можно было бы сэкономить все усилия, эмоции и деньги, потраченные на планирование семьи, и покончить с отвратительными и противоестественными методами контрацепции, такими как калечащие операции на половых органах, различные профилактические методы и даже извлечение и обсервация цервикальной слизи. Действительно, однополый секс сравним с органическим сельским хозяйством, поскольку он избегает искусственности и одновременно приносит удовольствие и восторг, а зачастую и чистую любовь (странная ассоциация клизмы, ИППП и чистоты — прим. пер.).

Идеальная социальная организация человечества в этом перенаселенном мире была бы такой, в которой большинство жило бы в гомосексуальной моногамии. Если бы гомосексуализм стал нормой (автор осознаёт ненормальность гомосексуализма — прим. пер.), численность населения резко бы сократилась.

Для вида ценность такого расклада для выживания очевидна. Концепция культурной эволюции может объяснить, как произошел скачок парадигмы, поскольку до сих пор было известно, что «естественная» эволюция действует только посредством механизма воспроизводства, а не его отрицания. Избегание размножения — это преимущественно культурная деятельность.

Что касается набора в группы размножения, то в ближайшем будущем недостатка в волонтёрах не будет. Но в конце концов, когда рожающие станут меньшинством, возникнет опасность их дискриминации. Защита «аберрантного» поведения, такого как размножение, будет в такой же степени отвечать интересам вида, как и защита гомосексуальных прав ради реверсирования роста популяции.

Предубеждение против гомосексуальных браков уменьшится, как только люди осознают, что этот недавно созданный институт является гарантом «естественной» демографической политики".

По материалам Завтра

Тэги: рождаемость, пропаганда гомосексуализма, ЛГБТ, сокращение населения

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