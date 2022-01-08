В мире начинается пандемия... вакцинированных

Подтвердились сведения о том, что современные вакцины бессильны против новых штаммов коронавируса. В Антарктиде COVID-19 заболели две трети полностью привитой группы бельгийских исследователей. В Дании 89,7 процента заражений штаммом «Омикрон» пришлось именно на тех, кто прошёл полный цикл вакцинации.

В сети циркулируют шокирующие видеоролики о доминирующем числе случаев заболевания именно среди привитого от коронавируса населения, тогда как правительства Европы и США продолжают вести активную прививочную кампанию, пытаясь убедить своих граждан в том, что распространение вируса может остановить лишь тотальная вакцинация.

Неприятная новость на этот раз пришла из Антарктиды: COVID-19 заболела привитая команда учёных из Бельгии. Как сообщает бельгийская газета Le Soir, все участники экспедиции перед поездкой находились в карантине и не раз проходили тест на коронавирус. Несмотря на то что научная полярная станция «Принцесса Елизавета» максимально удалена от цивилизации и практически изолирована от людей, из 25 членов экипажа заболели две трети.

Прививка наоборот: статистика из Дании

Государственный институт сывороток Дании (Statens Serum Institut) в конце 2021 года опубликовал исследование, согласно которому за период с 21 ноября по 25 декабря наибольшее количество заражений новым штаммом «Омикрон» — 89,7 процента от общего числа случаев заболевания — пришлось именно на прошедших вакцинацию граждан. Если добавить к заболевшим всех, кто сделал только первую прививку, то на долю не прошедших вакцинацию приходится лишь 8,5 процента заражений.

Статистика доказывает не только полную неэффективность вакцины против мутаций вируса, но и большую подверженность заболеванию сделавших прививку. Число полностью привитых жителей страны составляет 78,8 процента. Это означает, что вирус поражает население неравномерно и в наибольшей степени затрагивает вакцинированных.

Большая путаница

В социальных сетях примеров неэффективности вакцин против нового штамма гораздо больше. В итальянском Telegram огромную популярность набирают видеоролики, где медработники анализируют результаты сделанных ими за день тестов на COVID-19. Подавляющее количество положительных тестов приходится на пациентов, прошедших полный прививочный цикл, тогда как число случаев заражения среди непривитых можно сосчитать по пальцам.

Сомнения в эффективности препаратов против коронавируса корректируют и политические решения глав государств, планировавших ввести обязательную вакцинацию.

Например, министр юстиции Германии Марко Бушман на основе данных исследований о заражениях штаммом «Омикрон» в интервью немецкой газете Die Zeit предположил, что если вакцины будут действовать максимум два-три месяца, то нет смысла делать вакцинацию в стране обязательной. Заявление политика и члена государственного аппарата стало сигналом к размышлениям руководства Германии о смене курса. Вероятно, что после жёсткого масочного режима, ограничений, агрессивной прививочной кампании и гонений на противников вакцинации в стране может наступить «оттепель». Учитывая, что Германия является характерным индикатором для всего европейского сообщества, новая тенденция «пассивности» в борьбе с коронавирусом и лояльности к противникам вакцинации и ограничительных мер может распространиться по всей территории Старого Света.

Ранее сомнения в эффективности и обязательности вакцинации, а также в рациональности применения строгих ограничительных мер по сдерживанию COVID-19 выразили представители медицинского научного сообщества Израиля, страны, заявившей одной из первых о начале введения четвёртой дозы вакцины против коронавируса.

По материалам Октагон