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Дайджест > В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал

В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал

Александр Панько
21.11.21 21:47
115
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал

Разбор того, что происходит сейчас: 21 ноября под Офисом президента и в стране в целом.

Акция протеста под ОП закончилась сегодня внезапно. Казалось бы, вот столкновения, нарастает напряжение... но все закончилось так же резко, как началось.

На самом деле ситуация — опасная для власти и, считаем, для страны. Расслаблятся рано. Участники акции под ОП потребовали увольнения главы Офиса президента Андрея Ермака до 1 декабря. Если этого не произойдет, то они намерены объявить бессрочную акцию за отставку президента. Не  это слабенькое требование из разряда «ни о чем».

Все происходящее ОЧЕНЬ напоминает историю 2013 года. Только сейчас вместо Януковича — Зеленский, а вместо главы МВД Захарченко — глава ОП Ермак. И сегодня Ермак для президента важен так же и ДАЖЕ БОЛЬШЕ, по сравнению с тем, как Захарченко был важен для вертикали власти Януковича в 2013.

 

Параллели настолько очевидны, что даже рождают в уме дежа-вю.

Чего ждать дальше? Зеленский не сдаст Ермака. Это слишком важная фигура для выстроенной сегодня вертикал власти. Разве что вместо Ермака будет поставлена какая-то номинальная фигура, а сам он продолжит руководить процессами «из подполья». НО и даже тогда ситуация с увольнением Ермака будет выглядеть для власти скверно. Потому что будет означать, что «богу пустили кровь». Тому самому «зеленому богу», который уверенно победил на президентских выборах 2019 года и в первые в истории независимой Украины получил парламентское монобольшинство на выборах в Раду в том же году.

Что важно понимать, проводя параллели между сегодняшней ситуцией и событиями 2013-2014? То, что сегодняшняя ситуация, для оппозиции будучи похожей на те дни евромайдана, для власти одновременно похожа и на 2016. Когда власть Порошенко разоблачала «План «Шатун». То есть у власти есть возможность заявить «это агенты Кремля!» и начать зачистку или хотя бы дискредитацию. Это для них плюс.

НО минус истории для власти в том, что сейчас против Банковой открыто выступает Ринат Ахметов. Самый могущественный олигарх Украины. А это делает ситуацию отличной и от 2013-2014, и от 2016.

Может ли власть договориться с Ахметовым? Да. Он же бизнесмен. НО в нынешних раскладах — только на его условиях. То есть на условиях капитуляции. Однако есть и другие факторы.

Сегодяшнюю акцию под Офисом президента, как мы писали, организовал Порошенко. Это важно понимать. Ультиматум к 1 декабря он поставил, в том числе, для того, чтобы иметь время для сборов. 9 дней ему вполне хватит для того, чтобы организовать своз людей в Киев. Порошенко не зря очень активно занимался региональными ячейками последние 3-4 месяца.

Может ли власть договориться с Порошенко? Нет. Потому что власть не может удовлетворить его амбиции. Он хочет свою власть назад. Всю и сразу. Не обязательно даже становиться президентом — премьерство его вполне устроит, чтобы заново выстроить «ЗАО «УКРАИНА». Президент, который «царствует, но не правит», его вполне устроит.

Какой вывод — наш ждут крайне опасные для украинского государства и украинского общества месяцы. В которые, вполне вероятно, Украину попытаются раскачать на свержение действующей власти. Или как минимум — на перезагрузку власти через законные процедуры.

По материалам Klymenko Time

Тэги: Петр Порошенко, политика, Ринат Ахметов, Владимир Зеленский

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