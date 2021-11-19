Зеленский для спасения своего рейтинга может начать военные действия, - эксперт

Решил опубликовать и от себя некоторые выводы о том, что я вижу на сегодня. Всё указывает на то, что УЖЕ ЗИМОЙ МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА.

Правительство и лично президент Украины Владимир Зеленский реально находятся в глубоком политическом кризисе и думать, что это пройдет мимо нас - фатально. Оффшорный скандал, пандемия коронавируса, перебои с вакцинами, конкуренция с экс-соратниками, энергетический кризис, а тут ещё и грубый жест прям в лицо от Geo Leros и т.д. В нынешних обстоятельствах наша власть не придумала ничего лучше, чем возобновить боевые действия на Востоке страны.

На заседаниях СНБО неоднократно было заявлено, чтобы вооруженные силы готовились к началу полномасштабных боевых действий ближе к зиме. В частности, секретарь Алексей Данилов говорил, что ВСУ могут зачистить территорию ОРДЛО от оккупантов, что можно расценивать, как то, что в силовом блоке рассматривался такой вариант событий. Уже сейчас видим, что этот сценарий начали воплощать в реальность.

ВСУ начали свою подготовку уже в начале октября. Стартовала военная кампания с пленения наблюдателя ОРЛО в СЦКК. Командование нашей армии попыталось оправдаться и заявило, что в плен попал не представитель Совместного центра, а разведчик, который только выдавал себя за наблюдателя.

Следом за этим возобновились обстрелы территорий ОРДЛО. ВСУ начали применять артиллерию 120 и 155мм, беспилотники и прочее вооружение, которое запрещено Минскими соглашениями. Кроме того, ВСУ зашли в Старомарьевку, которая до недавнего времени считалась так называемой серой зоной, хотя, по заявлениям представителей ОРДО, там проживали жители с российскими паспортами. ВСУ прибегло к стандартной практике, которую испробовали ещё во времена правления Петра Порошенко – «ползучее наступление» - украинские военные заходят в неподконтрольный ни одной из сторон населённый пункт и начинают оборудовать свои позиции уже в новой локации.

К тому же, в Генштабе поспешили сообщить о применении турецких беспилотников «Байрактар». Европейские политики осудили действия украинской стороны, но дальше заявлений это не зашло. Во внешнеполитическом ведомстве ФРГ лишь подчеркнули, что в небе над Донбассом могут быть только беспилотники ОБСЕ. ВСУ попытались откреститься от своего заявления о «Байрактарах», но было уже поздно. Видео, опубликованные в Сети, показали, что руководство Операции объединенных сил отдало команду на применение «Байрактаров». К ним мы вернёмся чуть позже.

Из вышеперечисленных данных можно сделать логичный вывод - уже этой зимой на Донбассе возобновятся полномасштабные боевые действия. К этому идут по проторенной дорожке. В особенности это заметно по информационному фону. Рассмотрим, что происходит в медиа на фоне обострения на Востоке, чтобы в очередной раз убедиться в том, что Украина взяла курс на войну.

!! ОБСЕ признало обострение на Донбассе

Несмотря на то, что некоторое время миссия ОБСЕ прекращала свою деятельность из-за протестов у ее штаб-квартиры со стороны жителей ОРДЛО (об этом 17 октября заявил глава ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик), но даже в мониторинговой миссии признали, что на Донбассе зафиксировано ухудшение военной ситуации.Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе посол Микко Киннунен заявил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения.

«Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения еще больше ухудшилась. С момента последнего заседания контактной группы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о 6 746 нарушениях режима прекращения огня, включая 1 451 взрыв. В последнюю неделю октября миссия зафиксировала наибольшее количество нарушений режима прекращения огня с июля 2020 года», - заявил Киннунен. При этом он добавил, что украинская сторона 37 раз препятствовала работе сотрудников СММ ОБСЕ.

!! Переформатирование силового блока Украины

Вместе с обострением на фронте на Донбассе, началось переформатирование силового блока. Должность советника главнокомандующего ВСУ получил бывший лидер ПС Дмитрий Ярош. Первым делом на новом посту он призвал своих сторонников готовиться к войне с Россией.

«Не исключено, что в ближайшее время ваш военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиция опять будут нужны нашей Матери-Украине!», - написал Ярош на своей странице в Facebook.

Вместе с этим произошли рокировки на самом высшем уровне. Теперь министром обороны является Алексей Резников. Ранее он занимал должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Занимая эту должность, он неоднократно заявлял, что Донбасс – это опухоль, которую нужно лечить хирургическим вмешательством. То есть, Резников придерживается мнения, что только силой можно решить донбасский вопрос.

!! Информационная накачка конфликта

Параллельно с резкими заявлениями политиков, смены министра обороны, военным обострением на Донбассе, происходит информационная промо-кампания. Украинские политики стали делать достаточно резкие заявления насчёт того, что не исключают вероятность полномасштабной войны с Россией. В частности, такую информацию озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Предлагаю посмотреть на заявления других украинских политиков, которые всё чаще стали говорить о войне. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут очистить территорию Донецкой и Луганской областей от оккупантов, но это приведет к слишком большому количеству потерь.

«Поверьте, наши ВСУ в состоянии очистить территорию Донецкой и Луганской областей. Мы можем повоевать за территорию Крыма. Но надо иметь в виду, что мы не можем допустить, чтобы десятки, сотни тысяч людей полегли во время таких военных операций. Потому что у нас как раз есть понимание того, где есть этот предел. Но это не значит, что в случае необходимости мы не будем этим пользоваться», - сказал секретарь СНБО.

В этом же ключе высказался внештатный советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Он также уверен, что войны с Россией не удастся избежать.

«Российские военные как профессионалы прекрасно понимают и подсказывают российскому руководству, что любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии и концом Российской Федерации», - уверен Арестович.

К милитаристской риторике подключился Сергей Гармаш. Он является членом делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), представляющий отдельные районы Донецкой области. Он также, как в своё время Арестович, начал говорить о том, что необходимо направить ракеты на Москву.

«Наши ракеты давно должны быть направлены на Москву. Как и московские на нас. Просто выстрелят ли они, кто это сделает первый, кто эффективнее — это уже вопрос», - считает Гармаш.

В это же время, когда ВСУ пленили наблюдателя СЦКК, на месте оказался украинский журналист Андрей Цаплиенко. Именно он опубликовал видео с пленным, который был одет в военную форму с отличительными знаками СЦКК. После Цаплиенко оказался в Старомарьевке, куда зашли украинские силовики. Там не обошлось без скандала. В кадр попал военнослужащий ВСУ, у которого на рукаве была нашивка нацистской дивизии СС «Галичина».

Активизация Цаплиенко лишь подтверждает опасения насчёт грядущего боевого столкновения сторон. Журналист оказывается там, где происходит обострение, использует милитаристскую риторику и озвучивает тезисы силового блока.

Но на одном Цаплиенко информационная накачка не прекратилась. Постепенно ВСУ, когда осознали, что не смогут отречься от темы «Байрактаров», начали транслировать данные о применении турецких беспилотников уже без оглядки на критику. Юрий Бутусов – главред «Цензор.нет», сообщил, что ВСУ применили «Байрактары» в районе сёл Гранитное и Старомарьевка. При этом он добавил, что украинская армия действовала исключительно в защитных целях для подавления вооружения противника.

!! Военно-политическая поддержка США и реакция России

Вместе с этим подключилась и военно-политическая поддержка извне. На помощь Украине пришли Соединённые Штаты Америки. Пока в России гостила высокопоставленный представитель Госдепа Виктория Нуланд и заявляла о том, что нет Минским соглашениям альтернативы, в Киеве находился Глава Пентагона Ллойд Остин. Заявлялось, что министр обороны США прибыл в Украину из-за агрессии России на границе, но складывается ощущение, что именно Вашингтон подливает масла в огонь. Так, стало известно, что группа американских конгрессменов-республиканцев обратились к президенту Джо Байдену с просьбой рассмотреть возможность отправки американских военнослужащих в Украину, а также немедленно оказать Киеву поддержку в виде предоставления разведывательных данных и поставок вооружений в связи с очередным наращиванием российской военной мощи у границы с Украиной. Более того, представители Госдепа стали встречаться с украинскими дипломатами и обсуждать поставки вооружения в Украину.

В России тут же отреагировали на намерения Вашингтона оказать военную помощь Украине. Посол РФ в США Анатолии Антонов после встречи главы Госдепа Энтони Блинкена и украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы заявил, что планы Вашингтона по вооружению Киева не способствуют снижению напряженности на Донбассе.

«Планы по поставкам оружия киевскому режиму лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины. Считаем, что упущена еще одна возможность заставить Киев остановить войну», - написал российский дипломат в Facebook.

Учитывая сложившуюся ситуацию, в ОРДЛО заявили, что готовятся к ухудшению ситуации в регионе. Денис Пушилин дал интервью, в котором заявил, что вооруженные силы республики готовятся к наступлению ВСУ.

«Нам нужно готовиться, готовиться и готовиться. Более того, у нас есть информация, работает наша разведка, и мы прекрасно осознаем, для чего мы проводим сейчас учения, для чего мы проводим слаженные действия между всеми нашими ведомствами, включая МЧС, Минздрав и прочие. Потому что если мы немного расслабимся, создадим видимость, что думаем, что Украина не будет наступать, они будут наступать», - сказал Пушилин.

Вместе с этим глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев подталкивает ЛДНР к ответным действиям, которые после перерастут в полномасштабную войну.

!!! Для чего Зеленскому возобновление боевых действий

Всё указывает на то, что уже зимой может начаться настоящая война. И у этого достаточно причин. Известно, что Зеленский ещё после оффшорного скандала рассматривал вариант «заглушить» информационную повестку о себе возобновлением боевых действий. Но тогда на этот шаг не решились.

Но рейтинг президента опускается с каждым днём все ниже и ниже, как бы не пыталась это опровергать официальная пропаганда. Чем-то подобным в своё время занимался Порошенко, когда боевые действия были выгодны главе государства для отвлечения от внутренних проблем – война возобновлялась. Хотя ему это не помогло удержаться в президентском кресле, что стоило бы учитывать Зеленскому, который попал во власть благодаря мирной риторике.

Ещё одна причина, почему Зеленский решился на войну – дипломатия по урегулированию конфликта на Донбассе зашла в тупик. Стороны не могут договориться буквально ни о чём. Никаких обменов удерживаемыми лицами, никаких подвижек в гуманитарной группе, группе по безопасности и так далее. В это же время крупные игроки не готовы ждать. Соответственно, нужны боевые действия, которые обнулят позиции сторон. По завершению новой горячей фазы войны на Донбассе может появиться новый документ, который может оказаться намного выгоднее имеющегося «Минска-2». Это осознают в Киеве и попытаются сделать максимум, чтобы выжать из нового витка конфликта выгоду для себя, чтобы в условном Минске диктовать уже свои условия по примеру Азербайджана, который в прошлом году одержал военную победу в Нагорном Карабахе и получил желаемые территории.

По итогу, что имеем. Зеленский по двум причинам решил взять курс на войну: с одной стороны – оффшорный скандал и падение рейтинга, а с другой – дипломатический кризис, который привёл мирный процесс в тупик. Наше правительство решило использовать совершенно не новую технологию. Нечто подобное уже описывал известный британский писатель Джордж Оруэлл в своей знаменитой книге «1984». Там тоталитарное государство также создавало искусственно образ внешнего врага для того, чтобы население страны не отвлекалось на внутренние проблемы, а находилось в постоянном страхе перед могущественным внешним врагом, который может напасть в любую секунду, но так и не сделал это за много лет.