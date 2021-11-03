Михаил Сергеевич Кириевский — новый зам главы Киевской администрации от Ермака?

До конца этой недели Верховна Рада может проголосовать новый Закон про столицу и разделит должности мэра и главы киевской администрации. На должность главы уже практически утверждена кандидатура Чернышова, который возглавляет Минрегионстрой, а вот с замами пока что не все понятно. У нынешней власти конкретный кадровый голод и вслед за свадебными фотографами начали подтягивать и профессиональных аферистов. Одной из таких кандидатур значится Кириевский Михаил Сергеевич (или как он значится в обычной жизни Михаил Курочка).

Он представляется советником главы Офиса Президента Андрея Ермака, хотя в официальных документах его фамилию не найти. Однако его не останавливает данный факт и человек спокойно собирает с бизнеса деньги за решение вопросов. Но знает ли сам Андрей Ермак, кто действует в столице от его имени и чем его «ставленник» занимается?

Кто такой Михаил Сергеевич Кириевский?

Как оказалось, Кириевский Михаил Сергеевич фигурант нескольких уголовных дел и совсем ни как свидетель. По одному из них его обвиняли и признали виновным в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ.

Возникает логичный вопрос, может ли такой персонаж стать советником в Офисе Президента? Общественная организация «Антикоррупционный совет» решила проверить информацию о Михаиле Кириевском и подала соответствующие запросы в Офис Президента и правоохранительные органы, чтобы проверить информацию о судимости и принадлежности к властным структурам.

Для подтверждения своей солидности Михаил Сергеевич приобрел ряд дорогих авто: Toyota LAND CRUISER 100, Nissan Patrol, MERCEDES-BENZ GLC 220D

Схемы Михаила Кириевского

Что касается спектра «услуг» Кириевского, то он широк — от разрешений на стройку до кадровых решений в администрациях. Но обо всем по порядку. Как заявил один из клюнувших на обещания Кириевского, любимой его фишкой является «помощь в участии в бюджетных программах».

Например, у него можно заручится поддержкой не в выигрыше тендера, а, например, стать субподрядчиком на строительстве дороги. При условных 50 миллионах гривен на будущие работы предприимчивый «советник» просит сразу аванс в размере 5% от суммы будущего контракта, а еще 5% вы будете должны уже с момента подписания договора. И нюансы, что вашу фирму никто даже не рассматривает, а денежку вы занести обязаны.

Вторая по популярности у Кириевского услуга — кадровые назначения. «Доброжелатели» утверждают, что чаще всего он предлагает должности заместителей глав администраций. Один такой несостоявшийся зам пожаловался, что он уже себя «видел» в Киевской областной администрации, но только лишился 500 тысяч долларов. На законное требование «вернуть деньги» услышал лишь «все вопросы к Ермаку».

Где же он находит таких клиентов (читай «лохов»)? Как правило, на светских раутах и ловит он, как утверждают потерпевшие, на свою красавицу жену. Сейчас у них новая фишка — «устраивают» людей замами в обновленные министерства, особенно активно предлагают сейчас Министерство обороны. И что самое интересное, с точки зрения закона они как бы чисты — люди то сами несут деньги, а вот почему молча наблюдают из Офиса Президента? Или там они в теме и в доле?