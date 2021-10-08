Депутат Антон Поляков: версии смерти и скандал в Раде

В ночь на пятницу, 8 октября, умер нардеп Верховной Рады Антон Поляков. Сообщается, что депутату стало плохо в такси. Врачи скорой не успели его реанимировать.

Поляков был избран в парламент от «Слуги народа», позже его исключили, и он перешел в группу «За майбутнє», которую связывают с Игорем Коломойским. Осведомленные нардепы говорят, что пока есть две ключевые версии — алкогольное или наркотическое отравление и умышленное убийство.

«Перед смертью были конвульсии»

О смерти народного депутата сообщила пресс-служба полиции. По их предварительным данным, Полякову стало плохо в такси. Нардепа попытались реанимировать медики скорой помощи, однако они вынуждены были констатировать его смерть. Полицейские начали по факту смерти нардепа уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «Естественная смерть».

Журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что полицейские остановили такси в 02:10 пятницы за нарушение правил дорожного движения. На заднем сидении автомобиля сидел народный депутат, который, по словам источника, «себя уже плохо чувствовал». По предварительной информации, Поляков был либо пьян, либо под наркотиками.



В Сети также публикуют комментарий таксиста, который вез нардепа. Он подобрал Полякова у дороги на проспекте Соборности, 2.

«Стоял качающийся человек. Я остановился. Потом ехал, его рвало. Он был явно пьян», — приводят слова таксиста журналисты.

После остановки автомобиля полицейскими за нарушения ПДД оказалось, что человек, который находился на заднем сидении, был без сознания. Патрульные сразу вызвали скорую.

Замглавы фракции «Слуга народа» Галина Янченко написала в своем Facebook пост, в котором указала, что перед смертью у Полякова начались конвульсии.

«Причина смерти Антона Полякова — остановка сердца. По информации, которая есть в моем распоряжении, когда патрульные остановили такси, Антон был жив, но в тяжелом состоянии. На полицейских были боди-камеры, которые работали и зафиксировали событие. Завтра-послезавтра будут результаты токсикологии, которые покажут, были ли в организме ядовитые вещества», — пишет Янченко.

Известно, что ценные вещи у Полякова остались при себе.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в Facebook, что автомобиль, в котором было обнаружено тело народного депутата Антона Полякова, досмотрен и изъят, водителя, который был за рулем такси, допрашивают следователи.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что, согласно результатам вскрытия, народный депутат Антон Поляков умер от острой коронарной недостаточности.

Примечательно, что 8 октября после известия о смерти коллеги в Раде потеряла сознание депутат Анна Скороход, которая покинула монобольшинство вместе с Поляковым в 2019 году.

Версии смерти: убийство, передозировка

В полиции пока не называют основные версии смерти депутата, впрочем, нардепы и журналисты предполагают, что их может быть две — алкогольное/наркотическое отравление или умышленное убийство (отравление). Как Vesti.ua рассказали медицинские эксперты, такие симптомы могут стать следствием передозировки кокаином.

Никто из депутатов не берется утверждать, из-за чего именно погиб депутат. «Его смерть может быть связана с чем угодно, нужно дождаться процессуальных действий и результатов», — заявил корреспонденту Vesti.ua экс-спикер Дмитрий Разумков.

С ним соглашается и депутат от «Слуги народа» Святослав Юраш, который заявил, что не хочет комментировать слухи, которые уже появились в Сети по поводу смерти Полякова. «Но я могу сказать, что вчера он был в Раде в нормальном состоянии, мы здоровались», — рассказал нам Юраш.

Также все сильнее разрастается версия об умышленном убийстве. За три дня до смерти Поляков говорил, что народные депутаты от СН получали взятки за поддержку «закона о деолигархизации» прямо в туалете парламента. Он даже ездил давать показания в НАБУ.

«Когда было прошлое голосование по олигархам, мой коллега после голосования заходит в туалет, и при нем „слугам“ раздают деньги... Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать — иди, рассказывай?.. При нем раздавали. Так о каком вы можете демократическом парламенте говорить, когда за „конверты“ работают эти „слуги“?» — рассказывал Поляков в эфире телеканала «Украина 24».

Народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в комментарии Vesti.ua заявил, что в понедельник был с Антоном на одном эфире.

«Там, где он говорил о коррупции „слуг народа“, рассказывал о том, как деньги раздают. Вот это я знаю. Но я не видел, чтобы он плохо себя чувствовал — нет. Молодой мужчина, 33 года. Все в жизни бывает, я не знаю, но из той картины, которую я знаю — это отравление. Он отравился или его отравили», — рассказал Гончаренко.

Сопредседатель группы «За майбутнє» Тарас Батенко тоже заявил, что на состояние здоровья Поляков не жаловался, к тому же был активным парламентарием, который «эмоционально выступал с трибуны». Нардеп также напомнил, что вчера «успешно провалилось» инициированное Поляковым внеочередное заседание Рады. Антон собирал подписи в течение трех месяцев, однако «слуги народа» просто не пришли.

Впрочем, депутат от СН Галина Янченко говорит, что вряд ли в смерти нардепа был политический подтекст. «Всем конспирологам, которые сейчас хайпуют на смерти человека, пытаясь заработать политические очки... Не выдумывайте „зраду“ там, где ее нет. Вокруг темы смерти это выглядит крайне отвратительно», — написала депутат в своем Telegram.

Ее коллега Ирина Верещук также рассказала Vesti.ua, что смерть вряд ли связана с политикой. «Я думаю, там что-то личное, но никаких слухов не хочу распространять», — заявила она.

Депутат от СН Алексей Устенко напомнил в комментарии Vesti.ua, что это вторая смерть депутатов из Чернигова. Внефракционный нардеп Валерий Бондаренко умер в мае 2020 года — тело было найдено с огнестрельным ранением в голову в туалете его приемной. Правоохранительные органы в начале расследования рассматривали версию о самоубийстве, убийстве или инсценировке самоубийства. Впоследствии дело было переквалифицировано в умышленное убийство.

Третьякова без совести

Вокруг смерти Полякова уже назрел политический скандал. Народная депутат от СН, глава комитета по социальной политике Галина Третьякова якобы прокомментировала в чате «слуг» смерть Антона Полякова «минус один враг, поэтому, это хорошо». Она продолжила эту риторику в Раде, заявив, что это «свобода слова». Руслан Стефанчук отключил ей микрофон, Рада кричала ей «ганьба».

Третьякова отказалась давать комментарий нашему изданию и после речи в сессионном зале ушла из здания Рады. Глава партии Александр Корниенко уже прокомментировал заявления Третьяковой.

«Не надо мне сейчас предлагать никаких решений, я его сам озвучу. В человеческо-гуманистическом контексте тут можно дискутировать, морально ли это было со стороны Галины или аморально, тут каждый в соответствии со своей системой ценностей определится. Что касается политической ответственности — сейчас будем обговаривать, какую именно ответственность, может, политическую, будет нести Галина по всей этой ситуации. Нужно время, чтобы определиться», — заявил Корниенко. По словам главы фракции Давида Арахамии, ее на 5 дней отстранили от заседаний комитета.

Известно, что из чата «Слуги народа» в качестве протеста стали выходить нардепы.

Как передает корреспондент Vesti.ua, депутаты начали покидать чат потому что, «чат где такое пишут — не нужен»

«Что касается наказания — это точно не может обойтись извинением. При всем уважении к Галине Третьяковой, тут нужно про человеческие ценности говорить, и я слышу, что сейчас по залу люди говорят, что надо отзывать ее с поста главы комитета или даже из фракции — это решение будет приниматься на следующем заседании фракции», — заявил нардеп от СН Александр Качура.

По материалам Вести