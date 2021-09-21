Армения и Украина имеют много общего, – посол

30 лет назад национально-демократическое пробуждение, которое началось еще в 1988 году вместе с Арцахским движением, нашло свое отражение в результатах референдума о независимости 21 сентября 1991 года. Этим референдумом армянский народ одним из первых в СССР с уверенностью сказал «да» основополагающим ценностям восстановления национальной государственности и демократии. Об этом, как передает AnalitikaUA.net, говорится в статье Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Украине Владимира Карапетяна.

«Несмотря на трудности, с которыми Республика Армения столкнулась в течение последних 30 лет — первая арцахская война, последующий тяжелый период становления национальной экономики и государственных институтов, а также развязанная в прошлом году в результате азербайджано-турецкой агрессии 44-дневная война против Армении и Арцаха — граждане Армении неоднократно подтверждали и подтверждают свою приверженность ценностям независимой государственности и демократии. В дальнейшем, даже с учетом существующих вызовов, демократия останется ориентиром для развития нашего государства, что закреплено в Декларации независимости.

Армения, как страна, которая столкнулась с множеством трудностей и трагедий в течение своей истории, как никто другой ценит мир, особенно мир в нашем многострадальном регионе. И вопреки агрессивным действиям Азербайджана во время и после 44-дневной войны, наша страна продолжит прилагать усилия для установления долгосрочного мира и развития всего нашего региона. В этой связи, необходимо отметить, что одним из важнейших условий для мира на Южном Кавказе является разблокирование региональной инфраструктуры, что создаст новые возможности для развития экономик стран региона.

Но вместе с тем, мы глубоко убеждены, что только лишь с окончательным урегулированием нагорно-карабахского конфликта и определением статуса Арцаха на основе известных принципов и элементов, выработанных в ходе переговорного процесса в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ, возможно достижение долгосрочного и стабильного мира в регионе. Для этого жизненно важно возобновление переговоров, которые сегодня, к сожалению, торпедируются Азербайджаном. Армения, со своей стороны, приложит все усилия для возобновления данного процесса. А между тем, Республика Армения была и продолжает оставаться гарантом безопасности и защиты прав народа Арцаха, в том числе права на самоопределение.

Важным элементом становления любой государственности является память, историческая память, которая является той невидимой нитью, связывающей сквозь века разные эпохи и поколения народа. С момента провозглашения независимости Республика Армения выступает за международное признание Геноцида армян, как важное условие для восстановления исторической справедливости и предотвращения в будущем преступлений против человечности. Армения смогла добиться признания факта Геноцида международным сообществом, взяла на себя роль одного из проводников политики по предотвращению геноцидов, о чем свидетельствует избрание Армении членом Совета ООН по правам человека на 2020-2022 гг.

Кроме ответов на внешние вызовы, Республика Армения продолжает прилагать усилия в направлении развития демократических институтов, защиты прав человека и предоставления гражданам дополнительных социальных гарантий. Особое значение имеет экономическое развитие страны. Армения не обладает богатыми природными ресурсами, нашим богатством является человеческий капитал. В этой связи, хотелось бы отметить, что одним из наших приоритетов, наряду с модернизацией традиционных направлений экономики, является развитие информационных технологий и инноваций. Наличие конкурентоспособных кадров, постоянная поддержка со стороны государства, улучшение инвестиционной среды создают необходимые предпосылки для развития высоких технологий и наукоемких отраслей экономики, которые могут быть привлекательными для иностранных партнеров.

За 30 лет своего существования новая независимая Республика придавала и придает огромное значение роли диаспоры в деле становления независимой государственности. Важно также правильное использование богатого и разнообразного потенциала диаспоры, и вовлечение наших соотечественников со всего мира и, в частности армян, проживающих в Украине, в процесс поступательного развития нашей родины. Важной инициативой является программа «иГорц», благодаря которой многие молодые люди из диаспоры имеют возможность приехать на свою историческую родину и внести свои опыт и знания в дело укрепления независимой армянской государственности. Но диаспора играет также важнейшую роль в деле укрепления двусторонних связей Армении. В этом контексте, роль армянской диаспоры в Украине неоценима, наши соотечественники являются надежным мостом, который связывает наши страны. Но мост должен быть качественным и надежным и, в этой свази, хотелось бы с гордостью отметить качество, которым особо отличается армянская диаспора в Украине. Гражданский долг, преданность и патриотизм в отношении, как исторической родины, так и Украины является отличительной чертой граждан Украины армянского происхождения.

Армения и Украина имеют много общего: наши народы небезуспешно идут по пути строительства демократических обществ и укрепления демократических институтов, наши культуры переплетены многочисленными взаимообогащающими нитями, а совместная история имеет многовековые корни. И эти корни являются прекрасной основой для развития современных отношений двух стран и народов. Нет никаких препятствий для развития многогранного диалога на всех уровнях — политическом, экономическом, культурном, региональном, общественном. Все зависит от нас, от армян и от украинцев. Неспроста, программа вовлечения членов диаспоры в дело развития Армении называется «иГорц», что в переводе звучит, как призыв приступить к работе. Так что, «к Работе»!!!", — отмечается в статье.