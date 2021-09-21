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Дайджест > Журналистское расследование о деятельности Добкина: власти выгодно держать на крючке человека, причастного к миллиардным аферам

Журналистское расследование о деятельности Добкина: власти выгодно держать на крючке человека, причастного к миллиардным аферам

Автор: FromUA
21.09.21 12:42
146
Журналистское расследование о деятельности Добкина: власти выгодно держать на крючке человека, причастного к миллиардным аферам

Из-за обвинений в организации крупнейшей земельной аферы в Харькове и выведении 800 миллионов гривен из впоследствии разорившегося банка «Золотые ворота», власть прочно держит Добкина на крючке и в любой момент сможет предъявить ему эти обвинения. Об этом говорится в программе журналистских расследований «Кто как живет?», выходящей на «4 канале».

Журналисты напомнили, что бывший мэр Харькова причастен как минимум к нескольким эпизодам, которые стоили государственному и городскому бюджетам миллиардных потерь:

«Одно из дел, по которым Михаил Добкин до сих пор может сесть за решетку, касается едва ли не крупнейшей коррупционной схемы в истории Харькова. В 2008 году, когда Добкин бы мэром, в Харькове произошла масштабная земельная махинация, которая вошла в историю как Кооперативная схема» - рассказывает журналист Анастасия Зареченскова. – «Еще по Жилищному кодексу УССР жилищно-строительные кооперативы имели право бесплатно получать землю для возведения домов. Поэтому приближенные к тогдашней харьковской власти лица начали создавать множество собственных, карманных кооперативов и так дерибанили эти участки».

Журналисты добавляют, что таким образом землю раздавали в лучших районах города. На некоторых участках вырастали элитные особняки, на других – высотки. А городской бюджет при этом недополучал сотни миллионов долларов: «Бюджет города потерял 5 миллиардов гривен, и по сути 900 гектаров были застроены как роскошное жилье для коррупционеров. Как городской голова Добкин был непосредственно причастен к схеме и фигурировал в документах. Но тогда его карьера стремительно шла в гору и в 2010 году, когда Янукович стал президентом, Добкина назначили главой Харьковской облгосадминистрации».

Другой крупной аферой в деятельности Добкина, по мнению журналистов, стала деятельность банка «Золотые ворота», которым семейство Добкиных обзавелось в середине 90-х годов, заработав на поставках нефти из России: «Добкины поставляли нефть и газ через фирмы, зарегистрированные в селах, которые пострадали от Чернобыльской катастрофы, и благодаря этому получали налоговые льготы – им возвращали НДС, а это 20% стоимости».

После того как «Золотые ворота» рухнули в 2014 году, Фонд гарантирования вкладов установил, что банк получал депозиты от населения и потом отдавал их в кредит подставным фирмам, которые вывели из него 800 миллионов гривен. Учитывая, что еще 240 миллионов гривен Фонд гарантирования выплатил разорившимся вкладчикам, связанный с Добкиным банк причинил убытков на более чем 1 миллиард гривен. При этом ситуация для Харькова осложнялась еще и тем, что за время пребывания Добкина на посту главы ОГА банк получил возможность под высокий процент кредитовать местные коммунальные предприятия и обслуживать всех харьковских бюджетников - а это десятки тысяч чиновников, учителей, студентов и т.д.

Также журналисты обращают внимание, что и сегодня Михаил Добкин ведет обеспеченную жизнь и, похоже, нашел общий язык с властью: «На территории поместья Добкина есть два дома. Меньший, наверное, гостевой, на 127 квадратных метров, а площадь главного особняка – целых 1,136 квадратов. Это как 25 двухкомнатных квартир в обычном панельном доме. Кроме того, у Добкина винный погреб почти на 200 квадратов» - рассказывают журналисты.

Кроме того, в декларации Добкина – 6 свердорогих часов (на фото в Интернете на руке Добкина, например, Ролекс по цене однокомнатной квартиры в Харькове – 22,000 долларов), множество предметов антиквариата, десятки икон, картин, старинная посуда и мебель, а также – 7 ружей и 11 карабинов. Но, несмотря на многомиллионные доходы, Добкин также получает стипендию как почетный гражданин Харькова, хотя мог бы отдать эти деньги на благотворительность. «Для обычной семью 20,000 в месяц – это большие деньги, а вот Добкин их получает в качестве стипендии и отображает в своей декларации, хотя мне не до конца понятно зачем ему получать деньги, которые вообще ни в какое сравнение не идут с его доходами» - рассказывает Зареченскова.

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