«Есть можно»? Чем кормят детей в украинских школах

С 1 сентября в Украине вступили в силу новые нормативы питания учеников в образовательных учреждениях. В соответствии с ними уменьшены нормы потребления хлеба и картофеля, а также содержания соли и сахара в продуктах.

При этом выросла стоимость еды, но не качество.

Одной из первых обратила внимание на высокие цены на еду в школах депутат Полтавского городского совета Виктория Лоза. «На первый взгляд, все прилично. Расспросила детей, родителей, они говорят, что качество их, в принципе, удовлетворяет: „Есть можно“. Обычная пища, и бывает в столовых. Но стоит обратить внимание на цены, и милая картинка в одно мгновение бесследно исчезает», — написала она на своей странице в Facebook, сравнив цены в меню со стоимостью соответствующих товаров в популярной сети супермаркетов.

«Яйцо. Его стоимость в меню — 4 гривны 50 копеек. В „АТБ“ десяток яиц в среднем стоит 28-30 гривен, самые дорогие, для гурманов и эстетов — по 37 гривен. Значит, стоимость одного — всего 3 гривны. Из какого такого осеннего тумана соткались еще 1 гривна 50 копеек? Навар на ровном месте! Крупа пшеничная. Килограмм они покупают за 14 гривен. А стоимость килограмма сваренной из этой крупы каши — 42 гривны 40 копеек. Огурец. Стоимость 100 граммов в меню — 3 гривны 32 копейки. В „АТБ“ столько же будет стоить 1 гривну 95 копеек. Груша. За 100 грамм — 5 гривен 25 копеек. В „АТБ“ — 4 гривны 39 копеек. Сок. 180 граммов — 7 гривен 24 копеек. Если взять „Садочок“ в магазине, то получается 3 гривны 62 копеек за этот же объем!», — возмутилась девушка.

Также она предоставила фото завтраков и обедов. На снимках видно салат из капусты, вареное яйцо, половинка груши, кусочек подгоревшей запеканки и какао на молоке. Еда выглядит не просто не аппетитно, но и немного пугающе. Видимо из-за этого дети и не стали ее есть.

На других фото видно, что на завтрак давали детям рисовую кашу с курицей, которую в меню назвали пловом, — 17,53 гривны, несколько кусочков помидора и пара кусочков огурца — 3,66, ломтик хлеба — 0,74 гривны, яблоко — 11 гривен и узвар — чуть больше 2 гривен.

На обед меню сильно не изменилось — суп картофельный с бобовыми — 6,11 гривны, каша из булгура — 4,05 гривны, рыбные тефтели −12,8 гривны за штуку, помидор, ломтик хлеба резко подорожал до 1,73, яблоко и сок.

При этом Лоза не единственная, кого возмущает новое школьное питание. Родители в сообществе «Батьки SOS» на Facebook массово жалуются на то, что ситуация с питанием в школах не стала лучше.

Так, Алена Олексюк написала, что бесплатные завтраки убрали совсем, а обеды выросли в цене до 50 грн. Мария Стадник отметила, что в их школе ситуация ухудшилась. Детям дают чай и компот без сахара и яблоко, а обеда нет и вовсе. Детям приходится брать еду из дома, чтобы перекусить

Алина Душко из Северодонецка также жалуется, что ребенок ничего не ест в школе, потому что еда не вкусная, без соли, одни каши и те без масла.

«Чай без сахара одно, а манная каша солёная — это как? Отвратительное питание, дети домой приходят голодные. Завтраки бесплатные еще, так как начальная школа, обеды 15 гр. Мне кажется на зоне лучше кормят», — пожаловалась Катя Глущенко.

А вот Юлианна Нестеренко отметила очень маленькие порции в школах. По ее словам, творожная запеканка размером со спичечный коробок и четвертая часть банана в кожуре, но хотя бы вкусно.

Не лучше обстоит ситуация с питанием детей-льготников. По словам Марьяны Лещак, порции очень маленькие. В подтверждение она приложила фото, на котором видно ломтик хлеба, примерно ложка огуречного салата и две «котлеты» в соусе.

На втором фото видно ломтик хлеба, немного риса, котлета и немного салата из капусты.

При этом цены в меню не всегда самые низкие. Здесь есть и блинчики за 26 грн и битки по 20 грн.

Кроме того, Людмила Савчук обнародовала фото обеда для ребенка-льготника в Каменском в лицее № 1. На тарелке одиноко лежит оладушек или что-то на него похожее и стакан то ли морса, то ли сока — это больше напоминает легкий полдник, чем на обед.

Впрочем, не во всех школах все так плохо. Анна Рожок опубликовала фото из столовой школы № 332 в Киеве. На тарелках видно картофельное пюре, котлету, кусок огурца, кашу, салат и небольшой кусок запеканки, а также два вида хлеба. В чашках видимо компот, сок или чай.

Из-за массовых жалоб на еду в школьных столовых, а в некоторых случаях и массовых отравлений, в Украине решили изменить подход к питанию детей. Проект запустили еще в августе прошлого года. Меню разработал известный украинский повар Евгений Клопотенко, а курирует проект первая леди Елена Зеленская.

С сентября текущего года в школах ввели новое меню. Оно состоит из 160 блюд, которые будут использоваться в зависимости от кратности питания для каждого учебного заведения. Предполагается, что рацион учащихся станет более сбалансированным и разнообразным.

Основная цель — сделать еду в украинских школах полезней, вкусней и разнообразней. В целом реформа предусматривает «модернизацию» состава школьного меню, рецептуры приготовления, а также формы организации питания учеников.

Согласно новому санитарному регламенту, рацион в школах должен быть разнообразным и обязательно включать зерновые, картофель, фрукты, овощи, молоко, молочные продукты, мясо, рыбу, яйца, орехи, бобовые, а также жиры. При этом должны быть исключены сосиски, колбасы, продукты с излишним содержанием соли, сахара и трансжиров.

По словам министра образования и науки Сергей Шкарлета, на 23 июня только 40% школ готовы к введению новых норм питания, а с 1 января 2022 года уже все школы должны ввести новые нормы.

По материалам: УНИАН