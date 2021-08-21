«Праздничные» санкции: все подробности резонансного заседания СНБО

Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины прошло накануне празднования 30-й годовщины Независимости Украины. По традиции вечером пятницы, 20 августа, был принят целый ряд резонансных решений.

В частности, введены санкции против народного депутата Андрея Деркача, главреда «Страны» Игоря Гужвы и блогера Анатолия Шария. Также под ограничения попали россияне, причастные к преследованию людей в оккупированном РФ Крыму.

При этом ответ из РФ не заставил себя долго ждать.

Санкции

Под ограничительные меры попали:

— блогер Анатолий Шарий;

— его жена и руководитель «Партии Шария» Ольга Шарий;

— Алла Бондаренко (по данным сервиса Ring, теща Анатолия Шария, а также основатель и владелец ООО «Информационное агентство «Шарій.нет»);

— основатель и главный редактор интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва и его жена Галина Солнцева;

— Любовь Лукашина;

— внефракционный народный депутат Андрей Деркач, который обнародовал информацию о том, что бывший вице-президент США Джо Байден получил не менее $900 тыс. за лоббистскую деятельность от нефтегазовой компании Burisma в Украине.

Отметим, что санкции против Гужвы и его жены, на которую зарегистрировано ООО «Ласмак», владеющее «Страной», означают закрытие указанного интернет-ресурса.

«Мы предложили санкции в отношении господина Гужвы Игоря Анатольевича и непосредственно к аффилированным с ним юридических лиц. В этом списке также еще два физических лица, которые аффилированы с Гужвой и занимаются противоправной деятельностью на территории нашей страны», — объяснил секретарь СНБО, говоря о Галине Солнцевой и Любви Лукашиной.

Также ограничения введены в отношение россиян, некоторые из них причастны к преследованию украинцев в оккупированном Крыму:

— 28 сотрудников разведки и спецслужб РФ;

— 4 физических и 4 юридических лица, которые связаны с интернет-ресурсами, ведущими антиукраинскую пропаганду;

— 12 юрлиц, которые участвовали в гибридной агрессии против Украины;

— 6 физических и 3 юридических лица, связанных с Андреем Деркачем за иностранное влияние.

Причем здесь Кличко

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что у ведомства есть вопрос по поводу разрушения традиционной исторической среды в Киеве, поэтому на заседание было решено пригласить городского голову и главу Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

«Мы получили письмо от министра культуры господина Ткаченко на заседании СНБО. Он попросил поднять вопрос разрушения традиционной исторической среды в Киеве. Мы пригласили главу Киевской городской государственной администрации господина Кличко для того, чтобы пообщаться именно по этому вопросу», — объяснил он.

При этом говоря о возможном увольнении Кличко, Данилов подчеркнул, что таких полномочий у СНБО нет.

Теперь мэра мэра Киева ждут на следующем заседании.

В частности, речь идет о разрушении усадьбы Барбана. Как рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, по итогам заседания решено дать оценку разрушению усадьбы Барбана, а также восстановить разрушенный памятник архитектуры.

Развитие ракетного вооружения

По словам секретаря СНБО, в ближайшие 10 лет, то есть до 2031 года, Украина будет развивать ракетное вооружение. На эти цели планируется выделить 200 млрд гривен. Подробности он не стал разглашать, поскольку некоторые пункты данного решения являются секретными.

«Мы не можем ждать от наших партнеров, когда они нам будут или не будут предоставлять то или иное вооружение. Наша задача — сделать вооружение собственного производства», — объяснил он, добавив, что в нашей стране есть необходимые возможности и специалисты.

Развитие ВМС

К государственной тайне также относится вопрос о развитии Военно-морских сил до 2031 г. Данилов отметил, что уже в этом году на нужды ВМС должны выделить 960 млн грн. В частности, речь идет о приобретении необходимой техники.

«У нас есть четкое понимание, что и как у нас будет строиться до 2031 года все то, что касается нашего флота. Кроме того, также на приобретение определенных необходимых сегодня нашим ВМС технических средств дополнительно просим Верховную Раду, Кабинет министров 960 млн для того, что необходимо уже в этом году сделать», — подчеркнул он.

Национальная система стойкости и стратегический бюллетень

Также на заседании решили ввести национальную систему стойкости. Она позволит реагировать на угрозы по стандартам НАТО. «За 30 лет в Украине не существовало такой системы, которая позволяет нам по стандартам НАТО и по стандартам мировым реагировать на существующие в нашей стране угрозы», — рассказал Данилов, добавив, что в разработке документа принимали участие также и иностранные специалисты.

Концепция будет помогать Украине принимать правильные решения при возникновении критических ситуаций, которые могут произойти на местном, региональном и общегосударственном уровне.

Еще одним из вопросов был стратегический оборонный бюллетень для планирования оборонной сферы. «Это продолжение стратегических документов именно оборонного планирования», — объяснил секретарь СНБО.

Возвращение государству «Черкассыгаза»

СНБО поручил начать процедуру возвращения АО «Черкассыгаз» в собственность государства. На заседании заслушали доклад министра энергетики по этому вопросу.

«Было принято протокольное поручение, касающееся возврата этого предприятия в госсобственность, которого незаконным способом путем мошеннических манипуляций государство было лишено. Отдано поручение осуществить мероприятия по возврату госпакета акций „Черкассыгаз“, определению виновных в этом лиц и возмещению принесенных государству убытков, а также установить контроль над АО „Черкассыгаз“», — заключил Данилов.

Ответ из России

Сегодня же на российском официальном портале правовой информации появился Обновленный список физических лиц, в отношении которых будут введены санкции, утвержденный премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Под ограничения, в частности, попали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь СНБО Алексей Данилов, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Всего в перечень добавили 73 человека. Таким образом, общее число включенных в него лиц на сегодняшний день составляет 922.

По материалам: «Обозреватель», «Фокус», ВВС, ZN.UA