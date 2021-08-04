Краткая история олигархии в Украине

2 июня 2021 года в Верховной Раде Украины по инициативе президента Владимира Зеленского был зарегистрирован законопроект № 5599 «О предотвращения угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Он, в частности, подразумевает, что решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны на основании четырех критериев:

— активы от 2,3 млрд грн;

— существенное влияние на СМИ;

— монопольное положение на товарном рынке государства или субъект естественных монополий;

— участие в политике.

К 30 годовщине Независимости Украины «Апостроф» решил вспомнить, как создавались основные финансово-промышленные группы в нашей стране, какую роль они играют, и возможна ли в принципе Украина без олигархов, учитывая, что о вреде, который они наносят, не говорил, наверное, только ленивый (хотя, скорее всего, ленивый тоже об этом упоминал).

Ты помнишь, как все начиналось?

Первые отечественные бизнесмены начали заниматься коммерцией еще в позднем СССР. Некоторые из них ко времени провозглашения независимости стали весьма крупными предпринимателями.

В «лихие 90-е» начали создаваться первые бизнес-империи, происходили слияния и поглощения, заключались союзы и объявлялись войны. Бандитские разборки стали нормой. В первые годы существования независимой Украины на городских кладбищах появилось множество могил, в которых были захоронены мужчины далеко не преклонного возраста.

Тогда же произошли, вероятно, наиболее резонансные убийства крупных донецких бизнесменов — Ахатя Брагина в 1995 году и Евгения Щербаня годом позже.

Оба на момент гибели были совладельцами крупных компаний — по сути, формировавшихся в то время первых в стране финансово-промышленных групп (ФПГ). Дело Ахатя Брагина, в том числе, руководство футбольным клубом «Шахтер», продолжил его деловой партнер Ринат Ахметов. Что касается наследия Евгения Щербаня, то здесь все гораздо запутаннее.

Евгений Щербань

Но можно ли их назвать первыми украинскими олигархами?

Ахать Брагин, он же Алик Грек, скорее, был известен как криминальный авторитет. До своей смерти он пережил несколько покушений, которые правоохранителями были охарактеризованы как «мафиозные разборки».

Евгений Щербань же больше подходит под определение олигарха. «Он был из плеяды первых больших бизнесменов, которые пришли в политику. Но он не сумел оказать системного влияния на украинскую политику. Поэтому его правильнее было бы назвать пра-олигархом», — считает руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Однако был в те годы еще один человек, который по всем критериям соответствовал званию олигарха. Речь о некоем Игоре Маркулове (Ибрагиме Меркулове), деловом партнере Евгения Щербаня.

Сейчас об Игоре Маркулове мало кто вспоминает, но в начале 1990-х он был очень влиятельным человеком. Маркулов стал советником тогдашнего премьер-министра Леонида Кучмы (1992-1993 гг) и, по утверждению ветерана отечественной политики Александра Турчинова, фактически, руководил «теневым» правительством Украины. Он также создал и возглавил в 1991 г Либеральную партию Украины.

Кроме того, в первые годы независимости Маркулов считался чуть ли не самым богатым украинцем.

Однако достаточно быстро его звезда закатилась — он попал в опалу и был вынужден в 1994 г покинуть страну. Некоторое время жил в США и ОАЭ, пытался заниматься бизнесом в России, где, по некоторым данным, отбыл тюремный срок по делу ЮКОСа. По некоторым данным, в 2012 г Маркулов умер в Бахрейне.

Еще одним претендентом на звание первого украинского олигарха является Игорь Бакай, который помимо богатства и политического влияния был также известен любовью к роскоши и неумной трате денег.

Свое состояние Игорь Бакай сделал на торговле газом. В 1994 г его компания «Республика» получила эксклюзивные права на урегулирование газового долга Украины перед Туркменистаном, который Бакай погасил, поставив в эту среднеазиатскую страну промышленные товары, использовав таким образом схему бартера.

Несмотря на то, что впоследствии эта схема стала поводом для расследования, Игорь Бакай вышел сухим из воды и продолжил заниматься газовым бизнесом — сначала через свою частную компанию «Интергаз», которая достаточно быстро стала главным поставщиком в Украину российского топлива, а затем, пролоббировав создание государственной НАК «Нафтогаз Украины» и став ее первым руководителем.

Игорь Бакай

Игорь Бакай был на хорошем счету у тогдашнего президента Леонида Кучмы и по некоторым данным активно участвовал (в том числе и финансово) в его второй избирательной кампании. «Дембельским аккордом» Бакая в Украине стала работа в должности главы Государственного управления делами (известно также, как ДУСя), которая занимается материально-техническим обеспечением президента, Верховной Рады и Кабмина.

Буквально сразу после третьего тура президентских выборов, на которых победил Виктор Ющенко, Игорь Бакай в конце декабря 2004 г сбежал в Россию, достаточно быстро став ее гражданином, тогда как на родине его обвинили в коррупции и злоупотреблении служебным положением, и объявили в международный розыск.

По иронии судьбы, против него в конечном итоге возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах в РФ. В 2020 г в рамках этого дела Бакай был приговорен к 4 годам лишения свободы условно.

Однако, если в Украине и был человек, которого можно хотя бы условно назвать первым олигархом, то это Павел Лазаренко. Начавший политическую карьеру в Днепропетровской области, где он успел поработать главой областной администрации и областного совета, Лазаренко в 1995 г был назначен первым вице-премьером, а затем, менее, чем через год, главой правительства. Для многих украинцев имя Лазаренко стало синонимом коррупции.

Павел Лазаренко

«Он использовал власть для собственного обогащения, выстроил систему политической коррупции, — говорит Владимир Фесенко. — У него не было своей медийной империи, но он, кстати, пытался покупать СМИ. И когда он чрезмерно усилился, когда стало проявляться его стремление стать параллельным центром власти, его убрали».

Дальнейшая судьба Павла Лазаренко достаточно драматична. В Украине против него возбудили дело о хищении государственного имущества в особо крупных размерах, а в Швейцарии — за отмывание денег. В 1999 г Лазаренко лишили депутатской неприкосновенности и он подался в бега.

Его задержали в США при въезде в страну и выдвинули обвинения в отмывании преступных средств. Отмотав срок в американской тюрьме, он вышел на свободу в 2012 году. С тех пор Лазаренко живет тихой жизнью с новой семьей недалеко от Сан-Франциско.

Впрочем, по мнению экономиста и финансового аналитика Алексея Куща, все перечисленные выше персоны не тянут на то, чтобы их считали олигархами в полном смысле этого слова. «Они были на вершине волны первичного перераспределения капитала, и каждый из них потерпел неудачу — кого-то убили, кого-то посадили, кого-то вынудили уехать. То, что они потерпели поражение, говорит о том, что они не смогли сформировать свои правила политико-экономических отношений», — объяснил эксперт.

Олигархи начинают и выигрывают

Есть мнение, что украинских олигархов «создал» второй президент страны Леонид Кучма. В частности, такое предположение можно сделать на основании его доклада от 1994 г об основных принципах реформирования экономики Украины, в котором он, помимо прочего, говорил о создании в стране финансово-промышленных групп.

Однако было бы наивно полагать, что ФПГ (как отечественные, так и в других странах) формируются по высочайшему повелению властителя. Более того, некоторые из них к тому времени в Украине уже существовали, поэтому здесь, скорее, речь шла о констатации факта.

«Никто специально не создавал олигархический класс, — отметил Владимир Фесенко. — К тому же, нет класса — есть небольшая группа людей, которые получили огромное влияние в сфере экономики и, одновременно, в политике и медиа-пространстве».

Другое дело, что появление олигархов в Украине тесно связано с проведением большой приватизации во второй половине 1990-х годов, которая пришлась на первый президентский срок Леонида Кучмы. Эту приватизацию теперь принято называть олигархической.

При этом второй президент Украины старался держать олигархов равноудаленно от себя, уравновешивая таким образом их интересы и влияние.

«При Кучме представители крупного бизнеса, скорее, старались выстраивать отношения с президентом и не играли самостоятельной роли, — говорит Фесенко. — А уже позже, когда стало понятно, что у нас происходит регулярная смена власти, олигархи пришли к выводу, что для защиты своих интересов нужно влиять на политику, сохраняя лояльные отношения с президентом страны, кто бы это ни был».

По словам эксперта, первым такую политику начал проводить Виктор Пинчук. Что и понятно, учитывая, что, будучи зятем Леонида Кучмы, с его уходом с поста президента он мог лишиться многого.

Виктор Пинчук

После Кучмы, который находился у власти более десяти лет, в 2005 г главой государства стал Виктор Ющенко. Как ни парадоксально, но именно при нем украинские олигархи стали теми, кем их и принято считать: крупными бизнесменами, оказывающими влияние на политику.

Близкий круг президента получил неформальное название «любі друзі», самым известным из которых был Петр Порошенко. Также при Ющенко на олигархическом Олимпе появились Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский. Фирташ стал известен поставками газа в Украину через подконтрольную ему (и российскому «Газпрому») компанию «РосУкрЭнерго» еще во время «позднего» Кучмы.

Коломойский запомнился войнами с несколько «ослабшим» Виктором Пинчуком.

В это же время все больше начал заявлять о себе Ринат Ахметов, который ранее занимался преимущественно вопросами родного для него Донбасса и в общеукраинскую политику особо не лез. Однако в 2002 году, говорят, именно в результате ультиматума донецких ФПГ Кучме пришлось согласиться сначала на премьерство Януковича, а потом — на фактическое признание скандального политика своим преемником.

Ринат Ахметов и Игорь Коломойский

Несмотря на то, что на президентских выборах 2004 г Ахметов всячески поддерживал Виктора Януковича, а в 2005-м даже выехал из Украины, опасаясь возможного уголовного преследования, впоследствии он смог найти общий язык с Ющенко, что позволило ему существенно увеличить личное состояние. А также влияние на политические процессы в стране.

Однако звездный час Рината Леонидовича настал после победы на президентских выборах 2010 г Виктора Януковича, которого он не переставал поддерживать все это время. Отныне за ним закрепилось звание главного олигарха страны, которое он продолжает уверенно нести, несмотря на политические изменения в Украине.

И хотя при Януковиче появилось такое понятие как «младоолигархи» и «младореформаторы», Ахметову и его коллегам родом из 90-х всех их удалось пересидеть.

Борьба за телевизионный пульт

Одним из ключевых ресурсов олигархов являются СМИ, в первую очередь, телевидение. Через него они влияют, как непосредственно на власть, так и на общественное мнение.

В далеком 1996 г в Украине начал вещание телеканал «Интер». 29% акций канала принадлежали российскому «ОРТ», а потому неудивительно, что значительную часть контента «Интера» составляли программы российского партнера (в 2002 г ретрансляция контента «ОРТ» полностью прекратилась).

Фактический контроль над «Интером» с самого начала имел народный депутат Украины от Социал-демократической партии (объединенной) Игорь Плужников. По этой причине телеканал находился под значительным политическим влиянием СДПУ(о), наиболее видными представителями которой были Виктор Медведчук и Григорий Суркис. Это влияние, в частности, проявилось во время кампании по выборам мэра Киева в 1999 г, когда Суркис баллотировался на пост столичного градоначальника.

Впрочем, несмотря на жесткую критику соперника Суркиса — действующего на то время мэра Александра Омельченко, последний все равно победил с подавляющим преимуществом.

Во время президентской кампании 2004 г «Интер» прогнозируемо поддерживал Виктора Януковича.

После победы «Оранжевой революции» и прихода к власти Виктора Ющенко, «Интер», по некоторым данным, хотели купить Виктор Медведчук и Петр Порошенко. Однако его новым собственником после смерти Плужникова в 2005 г стал Валерий Хорошковский, которого на определенном этапе также можно было причислить к олигархам.

В 2009 г появились слухи, что контроль над «Интером» получил Дмитрий Фирташ, которые, впрочем, официально не подтверждались. Тем не менее, по состоянию на начало 2013 г компания Фирташа DF Group объявила о покупке 100% акций Inter Media Group, в которую входит телеканал «Интер».

Важно также отметить, что значительное влияние на «Интер» оказывает его миноритарный акционер Сергей Левочкин, который за свою карьеру успел побывать первым помощником президента Леонида Кучмы, главой администрации президента Виктора Януковича, а также депутатом Верховной Рады нескольких созывов.

Сегодня Левочкин — видный представитель парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь». Из-за вынужденного пребывания Дмитрия Фирташа в Вене, который с 2014 г ожидает решения об экстрадиции в США, влияние Левочкина на «Интер», как, впрочем, и на украинскую политику в целом, заметно выросло.

Другие телеканалы также находятся в объективе украинских олигархов. Так, Виктор Пинчук контролирует сразу три общенациональных телеканала — СТБ, ICTV и «Новый», а Игорь Коломойский в 2009-2010 гг консолидировал в своих руках большую часть акций телеканала «1+1».

Значимость медиаресурса ярко проявилась во время «Оранжевой революции», когда, несмотря на противодействие властей, в общенациональном эфире появился «Пятый канал», владельцем которого является Петр Порошенко.

«Пятый» стал единственным телеканалом, освещавшим события первого Майдана с точки зрения оппозиции, и его вещание стало одной из ключевых составляющих победы Виктора Ющенко.

Логотипы «5 канала»

Со временем «Пятый канал» утратил популярность, а потому уже не мог обеспечивать своему владельцу необходимую медийность. В связи с этим уже после того, как он стал президентом, Порошенко в 2017 г купил (через зиц-председателя и экс-нардепа из Партии регионов Владимира Макеенко) телеканал «Тонис» (предыдущим собственником канала был старший сын Виктора Януковича Александр), который был переименован в «Прямой».

С тех пор телеканал является главным рупором пятого президента Украины, оставаясь таковым и после того, как Порошенко лишился президентского кресла и ушел в оппозицию.

В плане развития медиаресурсов отстающим можно назвать Рината Ахметова. Он владеет телеканалом «Украина», который, несмотря на название, долгое время базировался в Донецке и не имел общегосударственного охвата. И даже после переезда в столицу в 2009 г «Украина» не сразу стала восприниматься как общенациональный телеканал.

И хотя сейчас телеканал — лидер аудитории, но делает это не за счет политики, а сериалов. Позднее был создан новостной телеканал «Украина 24», который, впрочем, тоже не снискал славы.

Последний на сегодня пример строительства медиаимперии, кстати, весьма успешный, показал Виктор Медведчук — бывший одиозный глава администрации Кучмы, а ныне — не менее одиозный «кум Путина».

Медведчук, о котором практически ничего не было слышно почти десять лет после «Оранжевой революции», вернулся в большую политику после «Революции достоинства» — сначала как переговорщик с сепаратистами «Л-ДНР», а затем, избравшись в Верховную Раду.

Параллельно с этим Медведчук установил контроль над тремя информационными телеканалами — NewsOne, «112 Украина» и ZIK (номинальным собственником каналов является бизнес-партнер Медведчука Тарас Козак), которые превратились в рупор кремлевской пропаганды в Украине.

В медиапространстве также стали циркулировать упорные слухи о том, что Виктор Пинчук готов продать Медведчуку свои телеканалы.

Но вышло все совсем иначе. В феврале 2021 г решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вещание медведчуковских телеканалов было запрещено. Самому же Медведчуку выдвинули обвинения в государственной измене, и сейчас он находится под домашним арестом, что, как и прекращение вещания каналов, существенно ограничило его медийное и политическое влияние.

В списках не значились

Разумеется, список людей, претендующих на звание олигарха, не ограничивается приведенными выше фамилиями. В той или иной мере, в эту группу можно включить и первого главу «ПриватБанка» Сергея Тигипко, и абсолютно непубличного бизнес-партнера Игоря Коломойского по группе «Приват» Геннадия Боголюбова, и беглого совладельца компании Ferrexpo Константина Жеваго, и харьковского бизнесмена Александра Ярославского.

Во время президентства Виктора Януковича к таковым можно было причислить Юрия Иванющенко, братьев Андрея и Сергея Клюевых, а также старшего сына экс-гаранта Александра Януковича.

Заметное влияние на социально-политические процессы в стране оказывает недавно отставленный с поста главы МВД Арсен Аваков. Банкир средней руки из Харькова, Аваков сделал ставку на Виктора Ющенко и после победы последнего возглавил в 2005 г Харьковскую область. В каденцию Януковича он подвергся гонениям, но после победы Евромайдана стал министром внутренних дел на целых семь лет. Большинство экспертов уверены, что Аваков и после отставки сохранит влияние на украинскую политику.

Арсен Аваков и Петр Порошенко

Все признаки олигарха имеет Петр Порошенко, ставший первым официальным миллионером на посту президента. Несмотря на то, что во время президентства он передал свой бизнес в «слепой траст», его огромное личное состояние, а также контроль над двумя телеканалами (и пакты о ненападении с телеканалами некоторых других олигархов) в значительной степени способствовали укреплению его власти (это же сегодня помогает ему в противостоянии с нынешним президентом Владимиром Зеленским).

Олигархи в Украине: за и против

В представлении многих олигархи являются абсолютным злом, но так ли это на самом деле?

По словам Владимира Фесенко, если в большинстве стран постсоветского пространства статус олигарха имеют люди, приближенные к президенту, как правило, несменяемому, то особенностью украинской олигархии является ее конкурентность. «Конкурентность в экономике обусловила конкурентность в политике. Плюс — постоянная смена власти, которая также способствовала развитию конкурентности нашей олигархической системы», — объясняет он.

И именно это можно поставить нашим олигархам в заслугу: «Наша конкурентная олигархия способствовала конкуренции в политической жизни, фактически, способствовала закреплению в Украине конкурентной демократии».

В далеком 2009 г политолог Андрей Ермолаев заявлял, что именно украинские олигархи являются главным раздражающим фактором для Кремля: «Можно не любить олигархов, можно по-разному относиться к тем, кто руководит целыми отраслями или владеет целыми секторами экономики. Но сам факт того, что в Украине сформировался за эти годы пул внутренних инвесторов, который позволяет себе большую игру, является большим раздражителем для России».

Это как никогда проявилось после начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе. Подавляющее большинство отечественных олигархов сохранили верность украинскому суверенитету или, как минимум, не встали на сторону агрессора. Здесь показательным является пример Игоря Коломойского, который, дабы защитить свои активы от российской угрозы, в марте 2014 г возглавил родной для него Днепропетровский регион, ставший, по сути прифронтовой зоной, и активно финансировал «добровольческие батальоны».

На этом этапе интересы Коломойского совпали с государственными. Однако позже они разошлись. К тому же между ним и президентом Петром Порошенко начал углубляться конфликт, в результате которого в марте 2015-го Коломойский покинул пост главы Днепропетровской обладминистрации, а впоследствии — и территорию Украины.

В 2019 г, после возвращения в связи с победой Владимира Зеленского на выборах президента, он недвусмысленно заявлял о возможности разворота страны в сторону России. Своими неприглядными поступками Коломойский фактически перечеркнул то немногое, что он сделал для отстаивания украинского суверенитета.

Однако если в свое время олигархи и сыграли определенную положительную роль в развитии экономики и страны в целом, то вред, который они наносят своими действиями, существенно значительнее.

«Главный негатив — это взаимопроникновение большого бизнеса и большой политики, что сформировало системную политическую коррупцию, когда большие деньги влияют на власть и через нее влияют на экономику, на бизнес. Это — деформация, это — то, чем мы отличаемся от классического западного мира», — говорит Владимир Фесенко.

По мнению Алексея Куща, самый большой вред, который наносят олигархи, это — формирование рентоориентированной экономики и рентоориентированных политических элит.

«В результате действуют принципы: национализация убытков и приватизация прибыли, а также: социализм для богатых, капитализм для бедных, — отметил эксперт. — Кроме того, наши ФПГ нацелены на так называемое горизонтальное расширение — захват как можно большего количества видов деятельности, которые дают добавочную стоимость. Если в западных экономиках крупный бизнес напоминает кита, который обрастает рыбами-прилипалами в виде малого и среднего бизнеса, то наши финансово-промышленные группы всех этих „рыб“ пожирают».

Кроме того, добавляет Кущ, олигархи формируют ассиметричную конкуренцию — за счет влияния на политику (и политиков) они могут получать конкурентные преимущества по налогообложению, административному регулированию и вытесняют таким образом малый и средний бизнес в «теневой» сектор экономики. Отечественные ФПГ также блокируют приход иностранных инвесторов, которые являются их потенциальными конкурентами.

«Все это блокирует экономическое развитие, а также создает ощущение социальной несправедливости в обществе, которое из-за этого постоянно находится в подавленном состоянии, а потому не способно на какое-то динамичное развитие», — заключил специалист.

Сегодня трудно сказать, чем закончится объявленная властями деолигархизация. По логике, те, кого сегодня называют олигархами, должны со временем стать просто крупными бизнесменами, которые играют по единым для всех правилам. Но, даже если это произойдет, где гарантия, что возле государственной кормушки не появятся новые люди, которые захотят (и смогут) найти общий язык с власть предержащими?

Таких гарантий дать не может никто.

По материалам: «Апостроф»