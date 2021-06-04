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Дайджест > «Черная плесень» уже в Египте. Чем опасна новая болезнь для туристов и попадет ли она в Украину

«Черная плесень» уже в Египте. Чем опасна новая болезнь для туристов и попадет ли она в Украину

Агата Кловская
04.06.21 17:49
314
«Черная плесень» уже в Египте. Чем опасна новая болезнь для туристов и попадет ли она в Украину

Черная плесень, которая считалась локальной постковидной болезнью в Индии, начала стремительно распространяться по миру.

Первые случаи мукормикоза уже зафиксированы в Египте и Ираке. Пациентам проводят операции по удалению глаз. При этом есть и летальные исходы.

Египет — далеко от Украины, но не слишком: туда сотнями тысяч летают отдыхать украинские туристы. Поэтому появление мукормикоза в этой стране — тревожный сигнал и для нас.

Что известно о распространении «черной плесени» — далее в материале.

Что известно о мукормикозе и как с ним борются в Индии

Мукормикоз — редкая инфекция, которая в связке с коронавирусом впервые была упомянута в СМИ 9 мая 2021 года. До недавних пор все случаи были зафиксированы в Индии, где бушует агрессивный индийский штамм коронавируса.

Мукормикоз, который еще называют черной плесенью, сначала проявляется в виде кашля и одышки, высокой температуры и лихорадки.

На начальном этапе человека можно спасти и уберечь от тяжелых последствий. Назначается курс лечения дексаметазоном (дешевым препаратом, доступным в Украине, но с тяжелыми побочными эффектами) или специальной сывороткой (находится в дефиците и стоит дорого; курс лечения одного человека — 2688 долларов).

Если не определить болезнь сразу, в течение нескольких дней инфекция поражает слизистую или челюсть. Это условный второй этап. Чтобы спасти человека, уже нужно проводить операцию — по удалению глаз или костей челюсти. В противном случае грибок поражает мозг — человек умирает.

Опасная болезнь называется ассоциированной с индийским штаммом коронавируса. Для простоты — последствием. В Индии мукормикоз часто фиксируется у тех, кто уже победил ковид.

Индийские власти сообщали, что грибок не передается воздушно-капельным или другим путем. Но новые заграничные случаи, о которых мы расскажем далее, ставят под сомнение эту гипотезу.

По последним данным, в Индии зафиксировано почти 12 тысяч случаев черной плесени у людей. Прирост за два дня составил около 3 тысяч человек. Половине инфицированных провели операции по удалению глаз или челюстей. Число умерших не обновляется — точно известно о 219 пациентах (по состоянию на 24 мая).

Параллельно в Индии стала развиваться так называемая желтая плесень. Случаи единичные в штате Уттар-Прадеш. Лечить пытаются инъекциями амфотерицина В — противогрибковым препаратом широкого спектра. Тоже развивается после ковида в совокупности с антисанитарией. Вызывает гнойное поражение различных органов и тканей вплоть до некроза и летального исхода.

«Очень важно содержать ваш дом в чистоте и очистить прилегающую территорию, насколько это возможно. Удалите старые продукты и фекалии как можно скорее, чтобы предотвратить рост бактерий и грибков. Влажность в доме также важна. Правильный уровень влажности составляет от 30% до 40%», — утверждают индийские специалисты.

Желтая плесень пока не вышла за пределы Индии. Не было таких сведений и о черной плесени. Но на днях ситуация изменилась — тяжелые случаи и смерти зафиксировали в Египте и Ираке.

Черная плесень в Египте и Ираке

С начала июня черный грибок перестал быть локальной индийской инфекцией.

Минимум семь случаев мукормикоза подтверждены в Египте. Троим удалили пораженные органы: глаза или челюсти — не уточняется.

В Ираке зафиксировано четыре случая. Двое пациентов скончались.

Индийские врачи не сообщали, откуда в организме ковид-больных появлялся мукормикоз. Их египетские коллеги обнародовали такие данные.

Указывается, что большинство заболевших египтян подхватили черный грибок через аппараты ИВЛ, с помощью которых дышал человек.

Такой механизм передачи — через предметы обстановки — называется опосредованным контактным. Он чуть менее распространен, нежели аэрозольный (воздушно-капельный), но все равно является крайне частым и опасным.

Выходит, что больные коронавирусом египтяне были подключены к аппаратам ИВЛ, внутри которого находились споры черного грибка. Сам ковид они победили, но в ослабленный организм попал и распространился мукормикоз.

Опасен ли мукормикоз для украинцев

Если отталкиваться от египетского опыта, угроза заражения украинцев мукормикозом есть. Ее мы условно разделим минимум на два типа.

1. Украинец может заболеть коронавирусом во время отдыха в Египте, оказаться в местной больнице, а дальше — русская рулетка — будет ли там черный грибок или нет.

2. Индийский штамм коронавируса проникнет в Украину (учитывая, что идентифицирование происходит только в лаборатории, он уже может быть в стране). Санитарные условия в некоторых больницах, где лечатся ковид-больные, оставляют желать лучше. Не исключено, что на ИВЛ в Украине может встречаться и черная плесень.

Не на руку здесь то, что черная плесень очень любит жару и влагу, которые подступают к Украине. Летом 2021 года в стране ожидаются до +40 и осадки.

Защищают ли от индийского штамма вакцина «Коронавак», которую вводят украинцам — нет данных. «Пфайзер» — да, но эффективность 88%. «АстраЗенека» — тоже да, всего на 60%.

По материалам «Страны»

Тэги: Украина, общество, здоровье, туризм, Египет, туристы, черная плесень

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