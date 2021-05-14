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Дайджест > Путин, Володин и Медведев резко раскритиковали украинскую власть за репрессии против оппозиционного лидера Виктора Медведчука

Путин, Володин и Медведев резко раскритиковали украинскую власть за репрессии против оппозиционного лидера Виктора Медведчука

Автор: PNK.TV
14.05.21 20:37
96
Путин, Володин и Медведев резко раскритиковали украинскую власть за репрессии против оппозиционного лидера Виктора Медведчука

В России резко раскритиковали украинскую власть за политические репрессии против Виктора Медведчука. В частности, президент РФ Владимир Путин заявил о том, что представители украинской власти достаточно активно и на протяжении многих лет работают с Россией, в том числе и в экономической сфере, но это считается нормой, в то время как представителям оппозиции вменяется это в вину, передает ТАСС.

«По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже — и ничего, это считается нормой», — сказал Путин

Он обратил внимание на то, что товарооборот между двумя странами за год составил $9,9 млрд. «Я с трудом себе представляю, если объективно подходить к решению вопросов подобного рода: что, всех, кто работает с Россией, будут теперь на Украине привлекать к уголовной ответственности?».

Очевидно, Путин имел в виду в том числе и факт владения женой президента Украины Владимира Зеленского Еленой квартиры в Крыму.

По мнению зампреда Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, обвинения против Виктора Медведчука не имеют под собой ни малейших оснований. Медведев отметил, что «смысл настойчивого и все более ожесточенного преследования Виктора Медведчука — это попытка окончательно уничтожить политика, который не боится жестко критиковать действующую власть и последовательно выступает за восстановление отношений между двумя странами, испугать его и вытолкнуть из родной страны».

«Конечно, такие политики неугодны Украине. Конечно, еще меньше они угодны Западу, который везде и во всем поддерживает антироссийскую политику и своим коллективным молчанием дружно потакает этой расправе, заодно игнорируя издевательство над законом и справедливостью», — отметил Медведев.

Также он выразил поддержку партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»: «Угрозы двум политикам реальными сроками за мифические преступления не смогут поправить рейтинги действующих должностных лиц. Скорее, наоборот, приведут к дальнейшей деградации системы власти, обострят ее политическое слабоумие. Президенту Зеленскому и его друзьям следует заниматься решением внутренних и внешних проблем, которых в Украине море. А не устраивать охоту на ведьм, которая, с учетом мнения большого количества украинских граждан, поддерживающих Виктора Медведчука и его партию, обречена на провал. Особенно, если хочется остаться в народной памяти не только актёром комедийного сериала», — заключил Медведев.

В то же время спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин выразил мнение, что в Украине при пособничестве европейских государств установлен «тоталитарный режим»: «Когда в Украине закрыли все оппозиционные СМИ, европейские государства и международные институты промолчали. Потому что для них было важно любым способом сохранить действующую украинскую власть. Ради этого они пожертвовали свободой слова. С той же целью — сохранить угодных себе политиков — начали ликвидацию оппозиционной партии во главе с Медведчуком. Отдав при этом в жертву и без того несовершенную политическую систему Украины, где партия Медведчука была единственной оппозиционной», — заявил Володин.

По словам спикера Госдумы, в стране, «где закрыли оппозиционные СМИ, где не существует оппозиционных партий, сформирован тоталитарный режим» и, в связи с этим Совет Европы, Европарламент и ПАСЕ «должны осознать свою ответственность за это».

Также он заявил, что своими действиями в Украине европейские государства «дискредитируют не только себя, но и провозглашаемые ими принципы демократии, прав и свобод граждан». «Не говорю уже о применении „двойных стандартов“, ставшими обыденной практикой при реализации западными странами своих интересов», — подчеркнул Володин.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле хотят быть уверенны, что украинская власть не ведет «политическую охоту на ведьм». Также он отметил, что Медведчук не на словах, а на деле реализует эту свою позицию. «Разумеется, мы смотрим, как развиваются события в Украине, разумеется, мы, еще раз повторяю, никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил», — сказал Песков журналистам.

«Кем для Путина является Медведчук? Он для Путина является одним из украинских политиков, который в отличие от многих других придерживается точки зрения о необходимости нормализации взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной», — сказал Песков, — «Вы знаете, что в данном случае Медведчук не на словах, а на деле реализует эту свою позицию, но при этом, еще раз повторяю, он остается украинским политиком».

Напомним, вчера, 13 мая, состоялось заседание Печерского райсуда, где рассматривается дело председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Суд отправил политика под круглосуточный домашний арест до 9 июля 2021 года.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее — политическая расправа за его принципиальную позицию. «Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины», — подчеркнул оппозиционный политик.

Также более 20 тыс. мировых СМИ резко осудили давление на оппозицию и репрессии со стороны украинский власти. В том числе это касается и суда над главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народным депутатом Виктором Медведчуком.

Ранее, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против народного депутата Виктора Медведчука, Тараса Козака и восьми связанных с ними юридических лиц. Санкции предусматривают блокировку телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK.

Телеканалы в своем заявлении раскритиковали санкции и назвали решение властей «политической расправой над несогласными СМИ».

Напомним, народный депутат Украины, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций в отношении оппозиционных телеканалов и политиков является произволом власти, и все попытки обосновать это решение законом Украины «О санкциях» несостоятельны.

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