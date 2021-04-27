Сколько стоит пасхальная корзина, и как на ней сэкономить

Менее недели осталось до празднования одного из самых больших и светлых праздников для всех православных христиан — Пасхи. К этому дню украинцы традиционно собирают корзину с различными товарами для освящения в храме.

В этом году, по данным экономистов, стоимость пасхальной корзины вырастет на 25%. Что подорожало больше всего, и каким образом можно сэкономить, рассказал «Апостроф».

Цены выросли

«Институт аграрной экономики» ежегодно занимается расчетом стоимости пасхальной корзины, и по данным экспертов научного центра, в 2021 году ее стоимость в среднем составит около 780 грн, что на 25,8% дороже, чем в 2020 году (620 грн).

Стоимость основной составляющей пасхальной корзины — пасхи, составит около 120 грн за 1 кг. Готовая пасха в магазинах обойдется еще дороже, ее цена зависит от составляющих выпечки.

Рост стоимости обусловлен несколькими факторами. С одной стороны, это подорожание яиц, сахара, муки и сливочного масла, с другой — рост цен на зерновые культуры и животноводческую продукцию.

Еще один главный продукт в корзине — куриные яйца — подорожали, и довольно существенно, отмечают в Институте. В среднем десяток яиц стоит 38 грн, что на 90% больше, чем в марте прошлого года.

Традиционно дорогими будут мясные продукты:

— домашняя колбаса (0,5 кг) — 130 грн;

— буженина (0,5 кг) — 135 грн;

— сало (0,5 кг) — в 50 грн.

По сравнению с 2020 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 22,7%, а домашней колбасы — на 10,2%.

Цены на молочные продукты:

— твердый сыр — (0,5 кг) — 120 грн;

— мягкий сыр (0,5 кг) — 58 грн;

— сливочное масло (0,5 кг) — 114 грн.

Цена хрена за 250 г — 14 грн — осталась на уровне прошлого года — 10-15 грн и зависит от производителя. За бутылку церковного вина «Кагор» в среднем придется заплатить 120 грн.

Конечно, пасхальную корзину можно дополнить и другими, неосновными составляющими — овощами и фруктами.

— яблоки (0,5 кг) — 10 грн;

— помидоры (0,5 кг) — 25 грн;

— огурцы (0,5 кг) — 28 грн.

В таком случае стоимость корзины возрастет до 963 грн. Это на 162 грн, или на 20,2% больше стоимости корзины такого же состава в 2020 году.

Как подытожил академик НААН Юрий Лупенко, общая стоимость пасхальной корзины составляет 6-7% среднемесячной заработной платы рядового украинца и 20-22% средней пенсии.

А вот по данным Экономического дискуссионного клуба, стоимость пасхальной корзины возросла на 18%. Наиболее в цене поднялись яйца (+114%), сахар (+68%), мука (+25%), масло сливочное (+6%), молоко (+ 4%), которые необходимы для приготовления пасхи. А вот сало и мясные изделия остались на уровне прошлого года, что обусловлено стабильностью цен на свинину.

«Мясопродукты подорожали не более, чем уровень инфляции — 7,5%, тогда как, например, пасха подорожала на 20%. Мясопродукты не могут сильно подорожать, ведь само мясо за год выросло в цене всего на 4,5%», — рассказал глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

С ростом цены на куриные яйца все тоже вполне объяснимо — повлияло подорожание комбикорма и рост минимальной зарплаты.

«60% стоимости яйца — это комбикорм. На мировом уровне стоимость кукурузы выросла как минимум на 30%. Плюс минимальная заработная плата выросла на 22% с января месяца. Яйцо является результатом промышленного производства, все это делается на птицефабрике, где люди работают, получают заработную плату, там используется электроэнергия, которая также дорожает. Если в ноябре себестоимость яйца была 1,7 грн, то сейчас 2,65 грн. Добавьте минимальную рентабельность, торговую надбавку, логистику, и дешевле 36 грн за десяток я не верю, что сейчас можно найти», — пояснил экономист.

Цены будут расти

Олег Пендзин отметил, что перед самой Пасхой цены на продукты из пасхальной корзины еще немного повысятся, что обосновано потребительским спросом.

«Во время ажиотажного спроса растет цена, и перед Пасхой из года в год цены поднимаются, как и перед другими праздниками. На любом рынке цена формируется, исходя из соотношения спроса и предложения. И вот у вас есть несколько килограммов того или иного продукта и сегодня предложение удовлетворяет спрос. А перед праздниками люди извлекут свои заначки, чтобы пойти в магазин и накрыть стол, и платежеспособный спрос растет, но предложение остается тем же, товара у вас осталось те же несколько килограммов. Объективно цена вырастет, ведь будет ажиотажный спрос», — говорит он.

Однако экономический эксперт Алексей Дорошенко считает, что рост возможет только в последние несколько дней перед праздником. В остальном же цены останутся на том же уровне, а на некоторые позиции даже немного снизятся.

«Цены сейчас расти не будут, они находятся на своем максимуме. Ожидается, что некоторые продукты к Пасхе могут подешеветь — это молочные продукты, яйца и сахар. Я ожидаю, что цена сейчас будет стабилизироваться. Единственное, что за день до Пасхи цены в отдельных регионах могут подняться», — отметил Дорошенко.

Как сэкономить?

В Институте аграрной экономики предлагают экономить за счет наиболее дорогой части пасхальной корзины — домашней колбасы, буженины, сыра. Также существенно сэкономить можно на уменьшении количества продуктов в корзине.

Олег Пендзин говорит, что все зависит и от того, где именно вы покупаете продукты и какого качества: «На Бессарабском рынке в вип-отделах вам только одна пасха обойдется в 500 грн. Вы также можете купить там дорогой импортный сыр или мясные изделия. Да, в пасхальной корзине должна быть колбаса и мясопродукты, но ведь не сказано, что колбаса должна быть такого-то качества и вида. Каждый будет покупать те продукты и такого качества, которые им позволит их финансовое положение».

В среднем, по расчетам экономиста, пасхальная корзина обойдется в 900 грн. Однако цену можно значительно уменьшить, если брать только основные продукты: пасха, яйца, колбаса, сало, хрен и сахар. В таком случае корзина будет стоить около 270 грн.

Кроме того, существенно на стоимость пасхальной корзины повлияют и карантинные ограничения.

«В этом году праздник Пасхи для некоторых людей будет несколько абстрактным, так как многие не пойдут традиционно святить корзины в церковь, а будут делать это онлайн. Я думаю, что в таких условиях вряд ли они будут наполнять корзину по максимуму. Скорее всего там будут присутствовать такие традиционные продукты, как пасха и яйца. От всего остального, вероятно, украинцы откажутся, так как это было непосредственно атрибутом для того, чтобы пойти в церковь освятить. А в домашних условиях можно оставить все по минимуму или заменить другими, более дешевыми продуктами», — отметил экономический эксперт Алексей Дорошенко.

Таким образом, все будет зависеть только от того, сколько продуктов вы положите в пасхальную корзину и какого качества они будут.

По материалам: «Апостроф»