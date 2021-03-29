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Дайджест > Как США проиграли ядерную войну с Россией и ударили по Китаю

Как США проиграли ядерную войну с Россией и ударили по Китаю

Александр Панько
29.03.21 21:56
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Как США проиграли ядерную войну с Россией и ударили по Китаю

В ноябре 2014 в США было проведено командно-штабное учение «Bear Spear» («Рогатина на медведя»), легендой которого стало опробование концепции Быстрого глобального удара. По оценкам американских военных эти учения были одними из самых крупных в 2000-х годах.

По сценарию учений события развивались следующим образом. Существует некое Евроазиатское государство по названию «Usira», которое располагается на территории России.

Указанное государство отказывается поставлять в Евросоюз энергоносители, используя их для политического шантажа. ВМС Usira блокировало флот НАТО, который вышел для военной помощи «третьему государству» в спорной акватории.

В Северном государстве проходят массовые анти-усирийские протесты, после чего Usira угрожает применением военной силы для защиты этих граждан. Войска НАТО вынуждены перейти к более активным действиям.

США наносят массированный удар по Usira высокоточными КР — по стационарным ракетным шахтам противника, частично по местам дислокации мобильных ракетных установок и по военным управляющим центрам, включая разнесенные в пространстве засекреченные и заглубленные командные пункты стратегических и обычных ВС.

Используются проникающие боевые части КР (в обычном оснащении), противобункерные бомбы В61-11 и минимальное количество других ЯБП малой мощности.

Однако, в ходе имитации атаки с максимально реалистичными условиями США получили неприемлемый ущерб вследствие трех основных причин.

Первой из них явилась агентурная работа противника на территории США, в ходе которой ему стало известно о возможности проведения такой операции. Однако агентуре не были известны ни причины, побуждающие к ее началу, ни точное количество и тип задействованных вооружений. Противник, несмотря на недостаток информации, смог провести подготовку средств ПРО и ПВО, мобилизационных и эвакуационных ресурсов, защитных сооружений и СЯС.

Второй причиной стало существование системы, недоступной для поражения противобункерным оружием (включая носители ЯБП) и сил специального назначения. После высокоточного удара система произвела запуск командных ракет (так называемая система «Мертвой руки»), передавших команды на использование оставшимся в строю СЯС (около 30% начального состава).

Использование противником ракетно-ядерного оружия с нынешними характеристиками, по оценкам аналитиков США, позволило прорвать систему ПРО и уничтожить как инфраструктуру и военные объекты, так и около 100 млн. гражданского населения США. Как централизованное государство США перестали бы существовать, утратив 4/5 всей гражданской и промышленной инфраструктуры. Хуже было только в Европе, где уровень разрушений достиг 90%.

Основную роль сыграл подводный флот России, несмотря на уничтожение его значительной части в открытом океане (около 1/3). Наиболее разрушительными стали залпы РПКСН противника, в т.ч. произведенные с Северного полюса и вблизи территорий США. Ущерб мобильным комплексам РВСН составил около 30%.

Третьей причиной стало использование противником специальных групп и средств, позволивших через десяток минут после начала операции атаковать и нарушить работу общественных, государственных и специальных компьютерных систем, контролирующих транспортную, финансовую и энергетическую деятельность США.

В обзоре отмечается, что проанализированная тактика и стратегия атаки в итоге привела к массированному ракетно-ядерному обмену между Usira и США, в результате которой оба государства получили неприемлемый ущерб.

Общее количество погибших в течение года в результате операции и ответного удара превысило 400 млн. человек. По неофициальным данным в ядерную войну оказалась вовлечена КНР, по которой США нанесли ослабляющий превентивный ядерный удар. Количество погибших жителей КНР не оценивалось.

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Тэги: война, геополитика

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