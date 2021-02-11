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Дайджест > Продажный арбитр Дмитрий Кузовлев попал в громкий скандал после матча «Нива» – «Олимпия»

Продажный арбитр Дмитрий Кузовлев попал в громкий скандал после матча «Нива» – «Олимпия»

Автор: «Информатор»
10.02.21 21:28
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Продажный арбитр Дмитрий Кузовлев попал в громкий скандал после матча «Нива» – «Олимпия»

Предвзятое судейство арбитра Дмитрия Кузовлева на ежегодном зимнем турнире по футболу Мемориал Олега Макарова спровоцировало громкий скандал. И сегодня стал вопрос об исключении Кузовлева из судейского корпуса.

Об этом сообщает «Народная правда».

Как сообщается, речь идет о матче ФК «Нива» (Бузовая, Киевская область) и ФК «Олимпия» (Савинцы, Полтавская область), который состоялся 6 февраля.

Все 90 минут на поле доминировала «Нива» — больше владела мячом, больше атак и острых комбинаций, однако счет так и не открыла. В послематчевых пенальти удача оказалась на стороне «Олимпии».

Однако, все, кто смотрел матч, отмечают, что победа должна была достаться «Ниве», но Кузовлев откровенно подсуживал в пользу «Олимпии».

Так, во втором тайме «Нива» забила — мяч пересек линию ворот, это отчетливо видно на видео. Но арбитр Кузовлев не засчитал гол. После этого игрок «Олимпии», находясь в своей штрафной площадке, рукой остановил мяч, летящий прямиком в ворота. Но арбитр отказался назначить вполне обоснованно пенальти. Да и во время игры он неоднократно закрывал глаза на грубые нарушения со стороны игроков «Олимпии».

Как отмечают авторы статьи, речь тут идет явно не о судейских ошибках, это больше похоже на злой умысел и преступные действия, подогретые корыстными мотивами.

Дмитрий Кузовлев — судит матчи более 15 лет — с 2005. С таким опытом допустить за один матч сразу несколько грубых ошибок, причем, в интересах одной из команд он просто так не мог.

«Пугает то, что Дмитрий Кузовлев уже трижды судил матчи Первой лиги и один матч Кубка Украины. Так, что в ближайшем будущем мы рискуем получить очередного беспринципного и продажного судью в Первой лиге, а в дальнейшем, вполне вероятно, и в Премьер-лиге», — говорится в статье.

Журналисты надеются, что будет проведено тщательное расследование и Кузовлев понесет заслуженное наказание.

А пока, как говорится в статье, всем организаторам турниров, тренерам, игрокам и болельщикам стоит помнить, кто такой продажный судья Дмитрий Кузовлев, и чем может закончиться любой из матчей, которые он судит.

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Продажный арбитр Дмитрий Кузовлев попал в громкий скандал после матча «Нива» – «Олимпия»

Автор: «Информатор»

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