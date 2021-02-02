Евгений Оберемок: возвращение харьковского земельного шахер-махера

Есть такой себе харьковский чиновник Евгений Анатольевич Оберемок. Его призвание — коррупция. Евгений Оберемок очень много лет «доил» Харьковскую область и, исходя из последних событий, продолжит это делать вновь, пишет издание Антикор.

Сегодня в центре внимания некий Оберемок, который за последние годы успел засветиться не только на «кормящих» земельных руководящих позициях Геокадастра и Госэкоинспекции Харьковской области, но также проявил себя, как мошенник и аферист. Хотите подробностей?

Евгений Оберемок любит большие деньги

В конце позапрошлого года Евгения Оберемка уволили из Харьковской государственной экологической инспекции, которую он возглавлял с 2018-го года, а до этого он руководил Госгеокадастром в Харьковской области.

Тогда под раздачу попали 15 руководителей в разных регионах страны, в том числе и Харьковская область. Решение было принято по итогам ежегодного оценивания. Об этом на то время глава госэкоинспекции Егор Фирсов еще писал на своей странице в Facebook.

Кстати, как отметил Фирсов, далеко не все сразу согласились покинуть свои позиции, некоторые даже угрожали. Только вот жаль, он не указал, кто именно...

На своей должности Евгений Оберемок продержался аж... один год.

Видать, не сложилось, не потянул, не прошел профтестирование по факту. Ну, бывает, часто квалификация и способности не соответствуют занимаемой должности. Это явно тот самый случай.

Евгений Оберемок: о судебных разбирательствах, связанных с ним

В прошлом году за ним числится судебное дело, в котором он выступает ответчиком. Речь идет о невыполнении законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную регуляторную политику, политику по вопросам надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, лицензирования и разрешительной системы в хозяйственной сфере.

А вот, если зайти на сайт OpenData, то мы видим, 6 документов в судовых реестрах и 12 доков в судебных делах. Но в большинстве случаев речь идет о структуре геокадастре, где он был руководителем. А вот в вышеуказанном судебном деле ответчиком выступает именно Евгений Оберемок.

Сюрпризы декларации Оберемка

Многие знают, а многие нет: когда человек увольняется или его увольняют из госслужбы, то он обязан заполнить декларацию два раза. Первую — перед увольнением, вторую — после. Так вот, Оберемок также выполнял эти, по идее, несложные действия. Но это только в том случае «несложные», если декларанту нечего скрывать... Но, судя, по внесенным данным, для Евгения Оберемка заполнение декларации оказалось весьма сложным делом... Ну, вы суть поняли... Не будем голословными, смотрите сами. Выводы делайте сами.

Интересные нестыковки сразу же можно увидеть, если открыть нужные вкладки в декларациях Евгения Оберемка за прошлый год «до» и «после» увольнения с должности начальника государственной экологической инспекции в Харьковской области. Так, к примеру, перед увольнением сумма доходов членов семьи была равна нулю, а после увольнения Евгений Оберемок при заполнении данного раздела указал общий доход членов семьи в размере почти 808 тысяч гривен за 2019 год. Это как? Счастье резко семье привалило? Или же тупо не заполнил ранее этот раздел? Также перед увольнением в разделе его денежных активов была указана сумма почти 277 тысяч гривен, а после увольнения — ноль. Интересные передислокации...

Пройдемся по самой последней заполненной декларации — после увольнения.

Что касается объектов недвижимости:

— две квартиры, общей площадью 119,7 кв.м;

— дом, площадью 77,2 кв.м;

— два земельных участка, общей площадью 1982 кв.м.

Доходы семьи:

Наличка:

Вот еще один ресурс показывает, насколько наличка товарища превышает доходы, согласно его первой заполненной декларации:

Идем дальше.

Оберемок был помощником у регионала Федоряка Геннадия на платной основе, не на общественных началах, как часто бывает...

Но то такое, мелочи, идем дальше.

О «великих» делах Оберемка на должности главы Геокадастра

Итак, нашего товарища в свое время недолюстрировали и это позволило ему дерибарить земли Харьковской области.

Как сообщали СМИ, Евгений не особо церемонился в выражениях во время частных разговорах о земельных вопросах. Звучали фразы: «Вся земля моя», «Все заберу себе», «Быдлу земля не нужна»... Как сообщали источники в массмедиа, для того, чтобы оформить разрешение на разработку землеустроительных документов со стороны главного управления государственного геокадастра Харьковской области Евгений Оберемок требовал 400 баксов за каждый гектар, а то и больше. Что примечательно, все эти функции должны, согласно действующему законодательству, осуществляется бесплатно. Но и это еще не все. Также с людей могли требовать еще такую же сумму в долларах за повторное утверждение. Прибавьте к этому еще сотню баксов за прохождение землеустроительной экспертизы, если участок попал в зону «особо ценных земель». Дальше — больше. Еще 5000 грн не забудьте отвалить за регистрацию кадастрового номера, как минимум такая схема действовала в Харьковском районе.

Вдобавок ко всему этому, Оберемку таких специфических «доходов» было мало, он еще просто так себе откладывал по сотне баксов. Ну, лишнее бабло не помешает ведь?! В общем, как все прекрасно понимают, геокадастр еще та «золотая жила». Мы не будем расписывать все нюансы и интересности тогдашних схем.

Интересно, что во время люстраций, товарищ ушел с занимаемой позиции. Это произошло осенью 2015 года. Как раз тогда проводились проверки в Геокадастрах. И, о какая неожиданность... Уже летом 2016-го он снова в земельной теме. И снова скандалы. Как рассказывали харьковские представители СМИ, на этот раз Оберемок стал проводить земельные аукционы в Харьковской области через свои подконтрольные фирмы.

Вот еще очень «цикавий» момент. Его отец, Анатолий Иванович Оберемок, являлся совладельцем ООО «Хaрькoвcкий инcтитут зeмeльнoгo кaдacтрa». Эта контора появилась оперативно весной 2016-го и уже в июле проводила земельные торги в Первомайском районе. Как думаете, кто был заказчиком? Ну, ясное дело, организация под руководством сынка...

Кстати, также местные массмедиа рассказывали, что отец Оберемка является владельцем фирмы «ЗИК». Она была популярна в Харькове, как жаждующая заполучить местные земли. Все подробности — здесь.

Еще интересный момент в эпоху, когда Оберемок был в Геокадастре. Вы посмотрите на список санкций, в который попала сия структура...

P.S.

Хочется верить, что правоохранительные органы обратят, наконец, внимание на земельный беспредел в Харьковском регионе. Но надежды слабы... В общем, тему дерибана земли в Харьковской области под тонким и бережным руководством афериста Евгения Оберемка еще можно продолжать долго, но пока мы поставим троеточие...