Байден, мафия и выборы

Байден таки стал президентом Америки. Вашингтон патрулируют бойцы Национальной гвардии. Все штаты приведены в состояние повышенной боевой готовности. Почему так оберегают «дядюшку Джо»?



Итальянский след фальсификации американских выборов

5 января в Италии был арестован итальянский гражданин Артуро Делья, компьютерный консультант. 6 января он дал показания в итальянском суде о своем участии в хакерской атаке на американскую систему выборов.

Подсудимый заявил, что он работал на объекте в Пескара компании Leonardo SpA и использовал кибератаки военного уровня, возможности шифрования для передачи коммутируемых голосов через военный спутник башни Фучино на Франкфурт, Германия.

Для справки:

Leonardo SpA, ранее называвшаяся Leonardo — Finmecanica, — итальянская и, одновременно, многонациональная компания, специализирующаяся на аэрокосмической отрасли, обороне и безопасности. Компания состоит из пяти подразделений — вертолёты, самолёты, авиастроение, электроника, кибербезопасность. Штаб — квартира компании находится в Риме. У компании 180 офисов в мире (в том числе, и в России). 30,2 % акций компании принадлежит итальянскому правительству через его Министерство экономики и финансов. Leonardo SpA — десятая по величине оборонная компания в мире и третья по величине в Европе, доходы от оборонного сектора составляют 68% ее годового дохода.

В 2020 финансовом году правительство США выделило Leonardo SpA контракты на кибербезопасность, разведку и оборону на сумму около 1 млрд долларов.

Подсудимый заявил, что готов дать показания по всем физическим юридическим лицам, участвовавшим в передаче голосов от Дональда Трампа к Джо Байдену, при условии полной защиты для себя и своей семьи. Существует резервная копия исходных данных и данных, переданных для предоставления доказательства в суде по этому делу.

Брэдли Джонсон, бывший агент ЦРУ и начальник одной из служб разведки, передал Intelreform.org во время интервью в Skype, что Италия сыграла решающую роль в том, что можно назвать международным государственным переворотом против Дональда Трампа. По сути, главным действующим лицом в этой атаке был Leonardo SpA.



Теперь есть еще один человек, полностью подтвердивший роль Италии в этом мошенничестве, — это Мария Зак. Г-жа Зак — председатель ассоциации Nations in Action («Нации в действии»), и в аудиофайле, просочившемся два дня назад, она объясняет, как могло произойти мошенничество. По словам г-жи Зак, операционным центром, который координировал атаку, фактически было посольство США в Риме. Эта версия полностью совпадает с рассказом мистера Джонсона, но миссис Зак приводит более важные подробности.

Операцию координировал итальянский генерал Клаудио Грациано на втором этаже посольства, которому помогал бывший агент итальянской секретной службы Клаудио Серафини. Генерал Грациано — важный персонаж в этой истории. Итальянский военачальник в настоящее время является президентом военного комитета Европейского Союза.



Как сказал г-н Джонсон, итальянская правительственная компания Leonardo SpA предоставила свою технологию для проведения хакерской атаки. Мария Зак подтверждает, что «спутник Leonardo Spa был использован для загрузки программного обеспечения и изменения голосов с Трампа на Байдена».

Первоначально заговор по переводу голосов от Трампа к Байдену начинался не в Риме, а во Франкфурте, где на станции ЦРУ размещены серверы Dominion. По всей видимости, все шло нормально, пока хакеры во Франкфурте не осознали, что того, что они делают, было недостаточно, чтобы наконец принести «победу» Байдену.

В этот момент хакеры обратились за помощью к Риму. Затем в посольстве США операцию перенастроили, создав новые алгоритмы. По сути, Трамп собирал слишком много голосов, и необходимо было переработать атаку. Затем голоса были отправлены с военного спутника Leonardo SpA в США и загружены обратно на серверы Dominion.

Что наиболее важно, бывший консультант Leonardo SpA Артуро Д’Элиа выступил с заявлением под присягой и признал свое участие в этом преступлении. Г-н Д’Элиа утверждает, что голоса Трампа Байдену были переданы через «военный спутник башни Фучино». Бывший консультант Леонардо также заявил, что он действовал «в соответствии с инструкциями и указаниями американских сотрудников, работающих в посольстве США в Риме». В настоящий момент Д’Элиа содержится под стражей итальянскими властями за другие киберпреступления, предположительно совершенные против самого Leonardo SpA.

Сицилиец Игзанио Монкада, генеральный директор FATA SpA, дочерней компании Leonardo SpA, считается связующим звеном между секретными службами Италии и Итальянской Пекинской деловой ассоциацией, Итальянской иранской бизнес-ассоциацией и Итальянской Катар Бизнес Ассоциацией. Журналисты, проводившие расследование, считают, что Монкада может быть ключевой фигурой в восьмимесячном планировании взлома выборов в Италии.

Однако маловероятно, что этот план имел место без того, чтобы посол США в Риме Льюис Айзенберг не знал, что происходит в его собственном посольстве. Льюис Айзенберг был назначен Трампом в 2017 году, и он участвовал в его первой кампании, но в то же время он очень близок к сионистским неоконсервативным лобби, связанным с сетью Goldman.

Согласно источникам американских расследователей, работающим в Италии с 18 ноября 2020 года, именно посольство США в Риме координировало манипулирование данными голосов, отданных за президента Трампа, Джо Байдену, при техническом соучастии Leonardo SpA, компании, получающей более половины своей многомиллиардной годовой выручки от своей дочерней компании в США — Leonardo DRS, главный исполнительный директор которого Уильям Линн III ранее был заместителем министра обороны при администрации Клинтона.

Три высокопоставленных должностных лица разведывательного сообщества США приземлились в аэропорту Леонардо да Винчи во Фьюмичино за несколько дней до выборов 3 ноября 2020 года в США. По словам бывшего агента ЦРУ, три сотрудника разведки размещались в посольстве США на Виа Венето для координации хакерских операций во время приостановки подсчета голосов с 3 по 4 ноября.

По словам лиц, которые выполняли операцию по переключению данных под руководством сотрудников американской разведки в американском посольстве, они использовали один из спутников Leonardo SpA с передовой военной спецификацией (кибервойна) для передачи манипулируемых голосов обратно на серверы во Франкфурте и в Соединенные Штаты. Об этом сообщил журналист Чезаре Саккетти.

Следующие заявления г-жи Зак о том, что политический уровень плана в основном был придуман Бараком Обамой, которому помог его итальянский коллега — Маттео Ренци, бывший премьер-​министр Италии. Председатель организации «Наций в действии» Зак утверждает, что случившееся было «действительно блестящим планом, спланированным Обамой с помощью Ренци».



Для справки:

Свидетельские показания под присягой юридического советника Верховного суда Италии о вмешательстве США в выборы 2020 года см на Video of Supreme Court of Italy legal counsel testifying under oath about interference in 2020 election.

The Federal Inquirer рассказывает об этом международном перевороте ещё больше.

Мафия крадёт голоса для Байдена

Американские мафиози в Филадельфии, штат Пенсильвания, помогли вероятному победителю президентских выборов Джо Байдену с фальсификацией на голосовании. Об этом сообщает The Buffalo Chronicle со ссылкой на источники, близкие к боссу филадельфийской мафии Джоуи Мерлино.



Как стало известно собеседнику издания, Мерлино, известный как Тощий Джоуи, и его команда изготовили порядка 300 тысяч поддельных бюллетеней в пользу Байдена по заказу его штаба. По его словам, представители кандидата от демократов за несколько часов до закрытия избирательных участков в ночь выборов выдали Мерлино несколько коробок с пустыми бюллетенями. Он отвез их в два частных дома на юге Филадельфии, где его люди занялись подделкой голосов.

Утверждается, что работа велась в течение трех дней. После этого коробки с заполненными бланками были подброшены к центру подсчета голосов в Филадельфии. По данным источника, за каждый бюллетень мафиози получил от Демократической партии 10 долларов. Таким образом общая сумма его вознаграждения составила порядка трех миллионов долларов. Часть этих денег была направлена на оплату работы команды мафиози: каждый из них получал более 1 тысячи долларов в час.

Однако, отмечает собеседник The Buffalo Chronicle, теперь Мерлино готов разоблачить схему и дать соответствующие показания в Конгрессе. В обмен он надеется на полное аннулирование его судимостей, а также на освобождение от уголовной ответственности за участие в фальсификации результатов выборов (после событий 6 января никто в Конгрессе никого слушать уже не будет — В.О.).

Естественно, СМИ, обслуживающие демократическую партию смеются и издеваются над этой информацией, чтобы её дезавуировать. Но куда девать информацию о начале политического пути «Дядюшки Джо»?

Байден: начало политического пути

Из романа «Я слышал, ты красишь дома» Чарльза Брандта (по нему сняли фильм «Ирландец»). Фрэнк «Ирландец» Ширан про Джо Байдена:

— В конце 1972 года я принимал в этом старом здании очень известного знакомого юриста, очень большого человека в Демократической партии. Он хотел поговорить со мной о предстоящей в 1972 году выборной кампании в сенат Соединенных Штатов. Когда Джо Байден, спросил меня, можно ли ему выступить перед рядовыми членами, я поставил вопрос на исполкоме и выслушал их мнения. Никто не выступил против, и я дал согласие. Байден был в окружном совете, он был демократом, и в окружном совете были люди, много делавшие для профсоюзов. Джо Байден был юнцом по сравнению с Боггсом. Он пришел и начал говорить, и выяснилось, что он очень хороший рассказчик. На том общем собрании он произнес перед рядовыми членами действительно хорошую речь о важности профсоюзов. Он отвечал на вопросы из зала и вел себя как взрослый, зрелый человек. Он сказал, что для профсоюза водителей его двери всегда открыты.

— Юрист объяснил мне, что сенатор Боггс заказал рекламу, которая должна была ежедневно идти в рекламной вкладке в газете всю последнюю неделю перед выборами. Боггс заявлял, что Джо Байден одурачил электорат Боггса и реклама покажет, что Байден сказал о Боггсе и о подлинном количестве сторонников Боггса и вообще. Юрист не хотел, чтобы эти газеты доставлялись читателям. Я всегда очень уважал этого юриста и подумал, что Байден в любом случае будет лучше для профсоюза. Я сказал, что, когда мы выстроим кордон пикетов, я прослежу, чтобы ни один водитель грузовика не пересек линию кордона. Профсоюз водителей будет уважать кордон информационного пикета другого профсоюза, как бы он ни назывался.

— Пикет выстроили и газеты напечатали, но они остались лежать на складе, и их так и не развезли. Из газетной компании мне звонили и хотели, чтобы мои люди вернулись на работу. Я сказал им, что мы будем уважать кордон пикета. Он спросил меня, не имел ли я отношения к взрыву железнодорожного вагона с типографскими материалами — бумагой, или типографской краской, или другими материалами, не знаю. Но при взрыве никто не пострадал. Я сказал ему, что мы будем уважать кордон пикета, а если он хочет нанять охранников присмотреть за своими вагонами, ему надо справиться на желтых страницах. На следующий день после выборов кордон информационного пикета сняли, газета вернулась к нормальной работе, а Делавэр получил нового сенатора США....

Для справки:

Фрэнк «Ирландец» Ширан (1920 — 2003) — американский профсоюзный деятель. Одновременно член мафиозной «семьи» Буфалино, лично совершал «заказные» убийства.

Джозеф Байден стал сенатором от штата Делавэр в возрасте 30 лет (минимальном возрасте в США для того, чтобы стать сенатором) в 1972 году.

«Дядюшка Джо» не так прост как многим кажется. «Тихие воды скрывают акул», — говорят в мафии. Если кто — то из тех, кто помогал ему стать президентом, думает, что получит в свои руки тихого, управляемого старичка — пенсионера, глубоко ошибается. Байден хорошо усвоил законы перевёрнутого мира, где жестокость и беспощадность решают всё.

По материалам Завтра