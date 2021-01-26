Андрей Кураев и кипрский клеветник помогали "Батюшке Лютеру" обливать грязью Православную церковь

В 2015 году на Кипр приехал 27-летний Георгий Видякин, который был назначен настоятелем русскоязычного прихода в Лимассоле. Он был рукоположен в священники митрополитом Марком, который в то время отвечал за зарубежные приходы РПЦ. Сложно сказать, чем руководствовался митрополит Марк, когда рукополагал человека по своей сути нецерковного, а потом бросил его «под танки», отправив одного в другую страну — за это он сам потом будет держать ответ перед Богом.

Лично я считаю, что иерархи должны нести ответственность перед Церковю за тех, кого они возводят в священнический сан. Дело Видякина не ограничилось семейными и церковными скандалами, но переросло в антицерковные провокации.

Провокатор Георгий Видякин

Почему я говорю, что по своей сути Видякин был нецерковным человеком? На основании его же слов. Вот как он сам говорил в интервью о своей жизни до рукоположения. «Вообще я из нецерковной семьи, но задумывался о вере лет с 5 — 6, когда впервые почитал детскую Библию. Затем это все забылось, но вдруг лет в двенадцать я осознал, что Бог есть».

Когда он учился в старших классах школы, его родители в поисках лучшей жизни отправились в Грецию, где и случилась встреча Видякина с христианством: «Я заходил в храм, ходил на воскресные Литургии, даже причащался, абсолютно не понимая, зачем это нужно, и без всякой подготовки... А потом получилось так, что я прочитал роман Льва Толстого „Воскресение“, который очень сильно на меня повлиял. Я прекратил ходить в храм, прекратил причащаться... Вскоре, в 2005 году, мы вернулись в Россию. Я продолжал верить, но по-своему. Просто ходил в храм, причащался, исповедовался, но несистемно. Никакой системы в моем воцерковлении, в моей христианской жизни, тогда не было».

Далее он рассказывает о том, что пытался поступить в МГИМО, но безуспешно. Тогда он решил поступить в семинарию, куда его тоже не приняли, и в итоге он поступил в Свято-Тихоновский университет.

Однако даже 10 лет спустя Видякин так и не обрел глубокой веры. Например, в интервью Правмиру в марте 2018 года он среди прочего заявил: «Как говорилось в прекрасном сериале „Молодой папа“: „Иногда на себя надо надеяться чуть больше, чем на Бога“», что привело в ступор многих читателей, т.к. даже в православном катехизисе говорится, что одним из нарушений первой заповеди является «человеконадеяние, когда кто-либо надеется на способность и силы свои или других людей, а не на милость и помощь Божию».

Зато в другом интервью Видякин рассказал о себе следующее: «На последних курсах я устроился работать референтом пресс—службы в Финансово—хозяйственном управлении Русской Православной Церкви. В мои обязанности входила информационная поддержка программы по строительству 200 новых храмов в Москве: новости, пресс—конференции, мероприятия, секции на Рождественских чтениях, встречи со священниками и т.д. В 2013 году меня рукоположили в дьяконы. А через год я был рукоположен в священники. И практически сразу же мне предложили возглавить русскоязычный приход на Кипре».

Как же получилось, что человек, который совершенно случайно попал в церковную среду, не сумев поступить в изначально выбранный светский ВУЗ, еще во время учебы в университете оказался на довольно высокой должности в РПЦ?

Оказалось, что с первого курса Видякин жил в квартире, которую снимал для нескольких студентов этого университета не кто иной, как Андрей Кураев. Последние в благодарность за жилье и поддержку ездили с ним в миссионерские поездки по России, и как рассказывал сам Видякин в интервью, продавали книги Кураева и всячески ему помогали.

Второй заметной фигурой в жизни Видякина, сформировавшей его «духовность», оказался скандально-известный клирик Георгий Кочетков. Вероятно, благодаря протекции этих двух известных людей, Видякин и пошел на взлет по карьерной лестнице.

Прибыв на Кипр, Видякин стал насаждать на приходе свое видение Православия — в духе «кураевщины» и «кочетковщины». При этом не забывал он и своих наставников. Как он сообщил кипрскому изданию СМИ в марте 2020 года: «Например, я привозил в Лимассол Андрея Кураева». В СМИ также узнаем, что на Кипр в этот же период прилетал и Кочетков, который встречался с Видякиным.

А далее, как говорится, пошла жара... Несколько лет спустя на приходе пошли слухи, что у Видякина роман с певчей по имени Регина из храма, где он настоятельствовал. Видякин все отрицал, называя эти слухи происками клеветников. Однако, в то же время начали происходить и другие странные события. В храме, где служил Видякин, была сделана роспись стен, на одной из которых рядом оказались изображения святых покровителей самого Видякина и певчей Регины. На стене напротив были рядом изображены святые покровители троих детей Видякина. Видимо, он в своем сознании пытался убедить себя и окружающих, что действующей жене уже нет места в его жизни перед Богом, там остались только дети и любовница, и решил для этого использовать храмовое пространство. Насколько такой человек вообще может считаться психически здоровым я не берусь судить.

Крупный ТГ-канал «Образ будущего» указывает, что терпение Патриархии лопнуло, когда стало известно, что Видякин собрался в «паломничество» с Региной в Израиль, где забронировал двухместный номер в пятизвездочном отеле. Очевидно, тогда же лопнуло и терпение жены Видякина, которая забрала детей, вернулась в Россию и подала на развод. Видякина вызвали в Патриархию на разговор, после чего отправили в запрет. Не помогло даже то, что ранее Видякин, показывая свою лояльность ОВЦС, добился, чтобы улицу в Лимассоле, где строится храм для русскоязычной общины, назвали в честь митрополита Никодима Ротова — бывшего главы ОВЦС РПЦ и духовного наставника Патриарха Кирилла, о чем сообщал на своей странице и Андрей Кураев.

Спустя немного времени после развода и запрещения в служении, Видякин женился на Регине, связь с которой до этого отрицал, и внезапно объявился в качестве клирика Англиканской церкви в Ларнаке, утащив, видимо, в ересь и свою любовницу/жену, которая вскоре после этого якобы указала у себя на странице в Фейсбуке, что начала работать в казначеем в этой же епархии Англиканской церкви.

Будучи теперь в Англиканской церкви, которая, к слову, получает государственное финансирование, Видякин писал у себя на странице, что ездил в Санкт-Петербург для обучения блогерству. А после этого появился в соцсетях как «Батюшка Лютер». Причем, ресурс «Образ будущего» подчеркивает, что Видякин тесно связан с Андреем Кураевым и Георгием Кочетковым, и именно последний якобы вдохновил Видякина дать такое название своему телеграм-каналу. Идея лежит на поверхности — Кочетков пытается реформировать РПЦ в духе протестантизма, и его воспитанник пытается реализовать духовные чаяния своего наставника и покровителя.

При этом, как мне сообщили, Видякин начал попытки увести за собой в ересь и часть бывших прихожан, для чего стал ездить из Ларнаки в Лимассол, где он в здании англиканской церкви читал лекции на библейские тему. На эти лекции он активно приглашал и своих бывших прихожан.

Однако эта идея не получила существенного развития — прихожане наверняка не забыли, как он их убеждал, что никакой связи с Региной не было, а потом женился на ней сразу после развода. К тому же, наверняка, свою роль сыграл и тот факт, что ушел он даже не в раскол, а в ересь, и в этом проявилась вся его «принципиальность» и «духовность».

В это же время пытаясь выслужиться теперь уже перед новым церковным руководством из числа Англиканской церкви и показать свою лояльность, он начал писать критические заметки в адрес православных трактовок и православных святых. Весьма показательно как в этот период он вдруг начал высказываться. Когда его спросили о его личном мнении касательно мощей святых, то все что он нашел уместным сказать по этой теме было «гастроли мощей» и «коммерческий проект». Прошелся он при этом, конечно же ж, и по православных организациях, с которыми связан был ранее в рамках работы в Патриархии при строительстве храмов: так в его понятиях организация «Сорок сороков» и иные патриотические организации — это некий «лубочный патриотизм».

И вот, когда прихожан увести не удалось, «совершенно случайно» начали происходить откровенные провокации против РПЦ и против русскоязычного прихода на Кипре, которые вне всяких сомнений связаны с этой историей.

Провокатор и лжец Борис Демаш



Спустя некоторое время после описанных выше событий, ваш покорный слуга опубликовал в интернете петицию с просьбой, чтобы церковное руководство РПЦ наконец-то обратило внимание на те безобразия, которые творит Андрей Кураев, который решил поглумиться над памятью покойного клирика РПЦ Александра Агейкина. Вскоре после этого Видякин написал на странице известного профанарского пропагандиста Кирилла Говоруна, что Вознесенский — это недоучка в семинарии, после чего, видимо, написал об этом Кураеву. Тот в свою очередь заявил, что Вознесенский — это какой-то «интернет-аддикт», на которого не стоит обращать внимание.

И спустя немного времени после записи Кураева на арену вышел известный кипрский лжец и провокатор Борис Демаш. Демаш известен тем, что является выходцем из России и в свое время был членом пророссийской политической партии на Кипре «Эго о Политис», а его начальником был Алексей Волобоев. Приблизительно в это же время Демаш совершал незаконные поставки из Украины разных товаров для группировки вооруженных сил РФ в Сирии. Со временем, видимо, когда бизнес с поставками прекратился, а Демаш вылетел из партии со скандалом, он переквалифицировался в русофоба, принял иудаизм и заявил, что он борец с КГБ. Своего бывшего начальника по партии он объявил агентом Кремля.

Русофобскую риторику Демаша немного подпортил кипрский журналист Андрей Шипилов, который нашел данные о том, что Демаш ранее организовывал поставки солдатам РФ в Сирию в период, когда он еще не изображал из себя русофоба. Шипилов, в свою очередь, оказался связан с некими расследованиями, которые публиковались в Wall Street Journal.

На это Демаш заявил, что Шипилов тоже якобы агент Кремля, но при этом в конце октября прошлого года указал, что некая «кремлевская агентура» сумела добиться того, что против него было возбуждено уголовное дело, а Шипилов там выступает в качестве свидетеля со стороны обвинителей.

Шипилов же публично заявил, что он взят под охрану полицией Кипра из-за того, что ему начали поступать угрозы из-за его расследований, которые полиция сочла как несущие реальную угрозу жизни и здоровью этого журналиста. Я поинтересовался данной темой и обнаружил, что действительно в интернете в свободном доступе есть материалы о том, что Демаш в свое время возглавлял фирму, которая вела закупки из Украины, и в одном из писем этого же периода, опубликованных Шипиловым, сам Демаш указывал, что товары предназначаются для российских солдат.

Казалось бы, при чем здесь РПЦ? А вот при чем. В наше время торговля русофобией идет в неразрывной связи с пропагандой вражды против РПЦ. Борис Демаш, опираясь на публикацию Кураева-Видякина, вдруг заявил, что Вознесенский — это тоже агент Кремля, который якобы пишет докладные записки в российское посольство некоему Панюхову, что Вознесенский якобы получал некую поддержку от кипрского политика Николая Хорвина для организации протестов, что Вознесенский является доверенным лицом известного российского олигарха Вячеслава Заренкова, что сотрудник ОВЦС РПЦ Якимчук чуть ли не ежедневно дает Вознесенскому некие указания, связанные с деятельностью на Кипре. Кроме того, Вознесенский якобы «поддерживает тесные связи с российским олигархом Константином Малофеевым». Естественно, ни одного факта подтверждающих эти связи представлено не было и не могло быть представлено ввиду того, что их никогда и не было в реальности — Демаш просто огульно обвинил целый ряд людей.

Когда я это увидел, то публично написал, что если возникнет такая потребность, я готов в суде под присягой свидетельствовать, что я никогда не был доверенным лицом Заренкова, что не участвовал ни в каких общих организационных мероприятиях с Хорвиным и не получал от него помощь, что никогда не писал никаких докладов упомянутому Панюхову в российское посольство и вообще никогда даже не видел этого человека, и что от упомянутого Якимчука не получаю никаких поручений, равно как никогда не видел и не общался с Константином Малофеевым. Я связался с некоторыми из упомянутых людей, и они заверили меня, что если дело дойдет до суда по обвинению Демаша в клевете, то они готовы будут дать свидетельские показания, что все эти заявления — ложь. А Заренков почти сразу опубликовал на своей странице реакцию на запись Демаша, в которой заявил, что не знает кто такой Вознесенский, а Демаш является клеветником.

После этого Демаш, видя, что его заявления можно легко опровергнуть, поскольку они на самом деле ни на чем не основаны, написал у себя на странице, что Вознесенский — это всего лишь заказной писака его бывшего начальника Волобоева. Даже обидно как-то: сначала я чуть ли не судьбы мира вершил, с ноги входил в дома олигархов, российское посольство было у меня в кармане, а потом всего лишь заказной писака какого-то малоизвестного политика... Ну да ладно.

Примечательно, что религиозный иудей Демаш, критикуя РПЦ, тут же встал на сторону Патриарха Варфоломея и раскольников ПЦУ. Случайно ли? Думаю, что нет, и скорее всего это очередной грантик за проделанную работу. Но предположу, что уже от украинских дипломатов. В интернете, оказывается, можно найти записи, которые по сути могут быть истолкованы как обвинения украинских дипломатов (а конкретнее — Дмитрия Станкевича), выдвинутыми упомянутым выше Волобоевым, что Станкевич якобы стоит за опубликованными Демашем фикциями. Когда Волобоев после проведенного частного расследования публично обратился к Станкевичу с вопросом, может ли он опровергнуть или подтвердить информацию о связи с Демашем и развернувшейся провокацией в адрес партии Эго о Политис, то Станкевич проигнорировал этот запрос. И это неспроста, ведь связь между ними есть. Например, выходец из России Демаш (в Фейсбуке David Goldman) решил сделать группу «Новые киприоты 2.0». И кого же он первым добавил в эту группу? Именно Станкевича, хотя потом туда были добавлены и другие политические представители из Украины, в том числе и некоторые украинские дипломаты, у которых Демаш есть в друзьях в Фейсбуке.

При этом Станкевич активно выражает поддержку украинским схизматикам, что вызвало немало возмущения ввиду того, что по Конституции Украины церковь отделена от государства, и государственный чиновник не имеет права демонстрировать публичную поддержку какой-то конфессии. Вполне вероятно, что в данном случае интересы Станкевича, Видякина и Кураева совпали, и таким образом появились переполненные ложью и клеветой записи Демаша.

Кураев на подхвате

Когда всем хоть мало-мальски думающим людям, которые привыкли проверять факты, стало понятно, что Демаш — это заказной провокатор, развитие темы вдруг решил поддержать духовный наставник Видякина Андрей Кураев. Он обвинил УПЦ в манипуляциях, а потом добавил, что Вознесенский якобы является автором канала «Пастырь и паства», но привести каких-либо доказательств своих заявлений бывший диакон не соизволил, а предпочел действовать в стиле пропагандиста Демаша. Конечно, я не могу ничеого плохого сказать об этом ТГ-канале «Пастырь и паства», и суть не в нем — суть в том, что Кураев путем домыслов, лжи и манипуляций решил обвинить УПЦ, а для удобства приправил свою запись ложью.

При этом он вставил ссылку на некую украинскую публикацию, которая является перепечаткой со страницы пропагандистов из раскола ПЦУ Духовный фронт, который, в свою очередь, опирался на лживые заявления Демаша. По сути, Кураев и Демаш все это время занимаются перебрасыванием мячика друг дружке, при этом каждый из них добавляет новые бездоказательные обвинения. Так, сначала Демаш сослался на Кураева, сделавшего запись на основании комментария Видякина, потом Кураев опубликовал запись Демаша в обработке украинских раскольников, после чего публикация Кураева уже на следующий день появилась в записях Демаша. При этом оба в той или иной мере ссылаются на комментарий Видякина, для которого Кураев был в роли духовного наставника, и по некоторым данным, также крестным отцом одной из его дочерей.

Что общего во всем этом пинг-понге бывшего диакона и пропагандиста из Хабада? Оба во всех своих записях не устают упоминать приход святителя Николая в Лимассоле, забывая сказать, что это тот самый приход, откуда после скандала выгнали духовное чадо Кураева — Георгия Видякина, который, в свою очередь, безуспешно пытался отбить часть прихожан, чтобы увести их за собой в Англиканскую церковь. При этом оба активнейшим образом, а вместе с ними и Видякин, пытаются дискредитировать РПЦ.

Из всего вышесказанного я делаю вывод, что Кураев вместе с Демашем активнейшим образом создают и распространяют клевету именно с целью дискредитации РПЦ, чтобы ударить по приходу святителя Николая на Кипре и вообще по всем, кто на Кипре хоть как-то может быть связан с РПЦ, как это было с Заренковым и некоторыми другими. А этим приходом ранее управлял духовный воспитанник Кураева, который сам же подчеркивал, что Кураев играл и играет громаднейшую роль в его духовном формировании.

При этом когда Видякина убрали с прихода РПЦ в Лимассоле, то он вместе с Кураевым делал заявления по поводу раскольников на Украине. Они «совершенно случайно» фигурируют рядом в материале «Радио свобода» о выдаче томоса, а затем Кураев публикует на своих страницах высказывания Видякина на эту тему.

В свою очередь Видякин после ухода в Англиканскую церковь популяризирует любимую тему Кураева о «голубом лобби» в РПЦ, упоминая своего духовного наставника, попутно делая плевки в Православие:

— Церковь и гомосексуализм. Углубляться в подробности не будем, но я думаю, вы поняли, о чем я?

— Скажем так: Русская Православная Церковь выступает радикально против гомосексуализма, хотя при этом геев в ее рядах предостаточно. В отличие от Церкви Кипра, кстати. Андрей Кураев даже назвал это «православное голубое лобби».

— Мощи святых. Ваше мнение по этой теме?

— В церковной среде есть такое выражение «гастроли мощей». Всевозможные привозы святых останков — это чисто коммерческий проект.

— Движение «Сорок сороков» и другие патриотические православные организации?

— В Москве действует весьма известная церковно-государственная программа по строительству 200 храмов... В России сейчас силен запрос на лубочный патриотизм, поэтому это движение пришлось весьма кстати, хотя к христианству, опять же, оно имеет весьма опосредованное отношение (высказывание весьма примечательное ввиду того, ранее Видякин сам был пресс-секретарем по проекту 200 храмов, но как говорится в народе в таких случаях, Видякин действует по принципу: все козлы, а я один — Д`Артаньян).

5 января Видякин написал у себя запись об обиженных критиках РПЦ, к которым причислил и себя, и Кураева. Он предложил рассмотреть вариант, что если даже они действительно обижены, то значит, есть и те, кто их обидел. Ну, то есть, не мы такие — жизнь такая. В случае Видякина «обида» возникла из-за того, что РПЦ не отнеслась к его каноническому преступлению (прелюбодеянию) с должным пониманием и не оставила его в числе своих клириков. В случае же Кураева его постоянные бездоказательные обвинения иерархов, хамство в адрес Церкви, которую он позволяет себе называть «блядью», а теперь еще и откровенные фейки в адрес гонимой УПЦ с целью поддержать Константинопольский Патриархат и свое духовное чадо, которое он воспитал так, что оно опорочило духовный сан и ушло в ересь, наверно, также должны быть восприняты обществом и Церковью с пониманием?

Зато сейчас Видякин рассказывает о том, что нужно исправить в РПЦ, которая живет не так, как ему хочется, и не хочет понять его возвышенной «духовности».

Собственно, в этом он полностью копирует своего духовного наставника: Кураев ведь тоже теперь делает из себя жертву режима и грозится искать защиты у Константинопольского Патриарха, при этом добавляя, что если когда-то прецедент апелляции создаст проблемы в Церкви, то это проблемы Церкви — главное, чтобы лично ему удобно было. А то, что он в своих записях скатывается до откровенной лжи и клеветы, помогая своему духовному чаду скомпрометировать РПЦ и, возможно, хоть часть бывших прихожан увести в ересь, то, что он клевещет на УПЦ, оскорбляет Церковь, архиереев и верующих — это все как бы мелочь, на которую нужно смотреть сквозь пальцы — он ведь не какой-то там простой прихожанин, а известный миссионер. Но проблема в том, что если когда-то давно он действительно был миссионером и мог вести людей в Церковь, то теперь он лишь отталкивает людей от Церкви, а плоды его духовного воспитания отлично прослеживаются на примере Георгия Видякина. Когда-то давно, делая свои исследования, Кураев писал, что ему после работы с антицерковными учениями нужно хотя бы недельку побыть где-то в монастыре, чтобы избавиться от чувства грязи. Теперь, к сожалению, он сам стал источником этой грязи.

Хочется надеяться, что эти «борцы за правду» когда-нибудь найдут в себе немного смелости посмотреть этой самой правде в глаза и хотя бы самим себе признаться в том, что они погрязли во лжи, клевете и вражде против Церкви. А задумавшись об этом, покаяться в своих преступлениях, и уж потом заявлять о намерении реформировать Церковь и весь мир.

По материалам cont.ws