«Медленные жернова правосудия» добрались до Крыма и Донбасса

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге завершил анализ ситуации в Украине и вскоре начнет официальное расследование относительно военных преступлений и преступлений против человечности в Крыму и на Донбассе. После начала расследования остановить его уже будет невозможно.

Украина обратилась МУС весной 2014 года и попросила расследовать массовые преступления, которые совершались во время Революции достоинства, несмотря на то, что до сих пор так и не ратифицировала Устав Суда.

Второе обращение было подано осенью 2015 года и касалось конфликта на Донбассе и захвата Крыма. Периодически эти обращения дополнялись все новыми и новыми фактами преступных действий со стороны россиян и боевиков так называемых «ДНР/ЛНР».

Анализом этой информации все шесть лет занимался Офис прокурора МУС во главе с юристом из Гамбии Фату Бенсудой. В пятницу, 11 декабря, она объявила о завершении предварительного анализа ситуации в Украине и до конца 9-летнего срока своих полномочий, который истекает в начале лета 2021 года, намерена передать все расследования, включая украинское, новому руководителю Офиса прокурора. Так что проводить расследование и выдвигать обвинения в судебной палате Гаагского трибунала будет уже новый прокурор.

Тем не менее уже сейчас и в заявлении Бенсуды, и в последнем отчете прокуратуры МУС видны ориентиры будущих уголовных дел, касающихся событий в Украине. Так, ситуацию по Майдану Офис прокурора пока что решил «заморозить», не найдя в ней признаков геноцида или других преступлений против человечности. В делах по Крыму и Донбассу такие признаки найдены в избытке.

Предварительное изучение позволило гаагским юристам обнаружить факты умышленных убийств, пыток, сексуального насилия, депортации, принудительного призыва местных жителей в армию страны-оккупанта и другие преступления, предусмотренные Римским статутом. Их расследование, по мнению Офиса прокурора МУС, будет отвечать интересам правосудия.

Украинские власти приветствовали такой вердикт Гааги. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал его «историческим решением», которое позволит «поставить перед судом российских преступников».

Представитель президента в АР Крым Антон Кориневич в комментарии РБК-Украина подчеркнул, что Международный уголовный суд, по его мнению, просто обязан был расследовать российско-украинскую войну и в конце концов сделал это. «Я был когда-то тем человеком, который им напрямую сказал, что если они не увидят на Донбассе международного вооруженного конфликта, то их вся Украина просто не поймет и они никогда не построят тут доверия к себе», — отметил юрист.

В то же время результата в расследовании Гааги не стоит ожидать в обозримом будущем. Никаких конкретных сроков для следствия и судебного разбирательства в МУС не установлено. К примеру, расследование по факту российско-грузинской войны в Южной Осетии прокуратура трибунала начала еще в 2016 году, но до сих пор не выдвинула обвинения ни одной из сторон. За это время удалось лишь создать только фонд для материальной помощи жертвам этого конфликта, произошедшего еще в августе 2008 года.

Кроме Грузии, прокуратура МУС на данный момент расследует преступления в ряде африканских (Уганда, Кения, Судан, Ливия, Мали, Кот-д’Ивуар и другие) и азиатских стран (Афганистан и Мьянма). Судебные разбирательства уже начаты только против бывших военачальников и диктаторов некоторых африканских государств.

Украинское дело Гаага вряд ли будет расследовать в приоритетном режиме. Офис прокурора МУС сначала должен открыть в Украине представительство и отобрать сотрудников. Затем они начнут собирать доказательства на месте и проведут интервью с жертвами и свидетелями преступлений.

«Есть такое английское понятие как „wheels of justice“ (жернова правосудия, — ред.), и в международных судах эти „wheels of justice“, к сожалению, не очень быстрые. Но главное, чтобы они двигались», — уверяет Кориневич.

В Офисе генпрокурора Украины также не спешат со своими прогнозами по срокам начала расследования. Заместитель главы этого ведомства Гюндуз Мамедов указывает и на непредвиденный фактор — пандемию коронавируса. «Международный уголовный суд также вынужден переформатировать свою работу в связи с пандемией COVID-19, что тоже влияет на сроки рассмотрения отдельных вопросов. В общем, будем надеяться, что все процессы займут до года», — сказал он в комментарии РБК-Украина, подчеркнув, что «критически важным» является наконец-то ратифицировать Римский статут в украинском парламенте.

По убеждению Мамедова, это ускорит расследование, улучшит сотрудничество с МУС и даст украинским властям еще ряд дополнительных инструментов для влияния на международное правосудие.

С ним согласен Антон Кориневич, считающий, что юридических преград для следствия нет, но отсутствие ратификации может стать «политическим фактором» из-за которого МУС не будет спешить с поиском виновных в украинском конфликте.

По мнению юриста-международника, бывшего уполномоченного Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Бориса Бабина, процедура расследования со стороны Международного суда скорее всего затянется. «Учитывая то, что только сейчас, в декабре 2020 года, они официально заявили о том, что начнут производство, вряд ли через трое суток они побегут со всеми материалами к судьям. Еще 1-2 года они будут определяться с составами преступлений и подавать это на рассмотрение судебных палат», — отметил он в беседе с РБК-Украина.

Отметим, что Римский статут не ограничивает представителей МУС какими-то рамками и позволяет начинать расследование в отношении всех лиц, которые могли совершить те или иные преступления на определенной территории. Именно опасения, что Гаагское правосудие может обернуться и против украинских военных и добровольцев, раньше назывались одной из причин отсрочки его ратификации Украиной.

Теперь же украинские власти выражают уверенность, что прокуроры МУС сосредоточат свое внимание не на украинцах, а на российских военных и сепаратистах. К примеру, в Офисе генпрокурора указывают, что именно преступные действия страны-агрессора на Донбассе и в Крыму носят масштабный и целенаправленный характер.

«Офис прокурора МУС в целом объективно исследовал ситуацию в Украине. Но стоит учитывать, что военные преступления и преступления против человечности, совершенные РФ и подконтрольными ей незаконными вооруженными формированиями, носят системный и масштабный характер. И именно это имеет первостепенное значение», — заявляет Мамедов.

В свою очередь, представитель президента Антон Кориневич обращает внимание, что Украина самостоятельно и эффективно расследовала преступления своих военнослужащих, совершенные в ходе конфликта на Донбассе. В качестве примера он привел дело осужденных бойцов спецроты «Торнадо». Поэтому Международный уголовный суд не может предъявить Украине саботаж этой категории дел.

«Я не думаю, что Международный уголовный суд будет какие-то дела касательно украинской стороны инкриминировать, а если МУС и будет начинать производства (в общем, — ред.), то их не будет много, так как он не может самостоятельно взять на себя даже десятки дел. Поэтому я думаю, что это будут дела о вопиющих нарушения со стороны РФ и сепаратистов», — уверен представитель президента в Крыму, объясняя это тем, что «этих людей украинское правосудие не может достать».

Его предшественник на этом посту, юрист Борис Бабин, также не видит оснований для тревоги со стороны украинских властей, но обращает внимание на существенные пробелы в украинском законодательстве, которые теоретически могут привести к проблемам в международных судах.

По его словам, кроме ратификации статута, необходимо безотлагательно внести изменения в Уголовный кодекс. В частности ввести ответственность за военную агрессию и преступления против человечности, а также урегулировать правила обращения с военнопленными.

«Вопрос в том, совершали ли украинские комбатанты, силовики, представители ВСУ, должностные лица те преступления, которые описаны в Римском статуте. Это будет решать не Басманный суд Москвы, а Гаагский суд, и я как юрист-международник на 98% спокоен по этому поводу, потому что я не усматриваю состава преступлений в их действиях», — отметил он, выразив убеждение, что МУС — это самый эффективный механизм для наказания виновных в конфликте в Крыму и на востоке Украины.

По материалам: РБК-Украина