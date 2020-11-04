Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Дайджест > «Патруль не приезжает»: киевлян все чаще грабят в собственных квартирах

«Патруль не приезжает»: киевлян все чаще грабят в собственных квартирах

Александр Панько
04.11.20 16:29
257
«Патруль не приезжает»: киевлян все чаще грабят в собственных квартирах

Киевлян с некоторых пор грабят не только на улицах, но и в квартирах. При этом преступников не останавливает наличие дома хозяев. Более того, их запугивают, избивают и отбирают деньги.

В последнее время в разных районах Киева, особенно в спальных микрорайонах, активизировались «гастролеры». Они стараются проникнуть в квартиры под любым предлогом. Бывает, что предлагают людям замену окон, но чаще в качестве причины визита называют поверку счетчиков.

Некоторые люди доверчиво открывают двери, а затем события развиваются по разным сценариям. Одни преступники просто «разводят» преимущественно немолодых людей на покупку или какую-либо услугу (причем по большой скидке), а затем забирают деньги и исчезают. Другие злоумышленники готовы на глазах у хозяев вынести все ценное. А пожилые люди редко могут дать отпор.

Один из таких налетов произошел в Днепровском районе Киева в одном из домов по ул. Александра Бойченко. Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, трое преступников смогли открыть входную дверь и проникли в квартиру, где находилась 74-летняя женщина.

«Один из преступников держал женщину в комнате, а двое других искали деньги и ценности. Из сейфа они достали почти 70 тысяч долларов и 100 тысяч гривен, а также ювелирные изделия», — добавил источник.

Место вооруженного грабежа в Днепровском районе Киева

По его словам, преступление произошло около 13 часов, а грабители действовали уверенно и даже нагло.

«Скорее всего, на грабеж пошли по наводке», — добавил источник.

Трудно представить, что перенесла немолодая женщина во время нападения, но она хотя бы физически не пострадала. Другой жертве не так повезло.

В Деснянском районе Киева произошло разбойное нападение, во время которого преступники избили 70-летнюю женщину и заставили отдать деньги. Причем, организатором и непосредственным участником налета оказалась 41-летняя дочь владелицы квартиры.

По информации OBOZREVATEL, это случилось на ул. Лисковской. В квартиру на 16 этаже ворвались трое преступников — женщина и двое мужчин. Нанесли несколько ударов, а затем дочь с ножом в руке потребовала от матери отдать все деньги.

Место вооруженного грабежа в Деснянском районе Киева

В итоге добычей участников разбойного нападения стало около 10 тысяч гривен и ключи от автомобиля сына хозяйки квартиры (младшего брата налетчицы). Затем преступники угнали автомобиль Chery Eastar, однако правоохранители уже вернули его владельцу.

В случае поимки разбойникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Однако, по словам собеседника OBOZREVATEL в правоохранительных органах, такого рода преступления редко регистрируют. Обычно немолодые люди тяжело переносят произошедшее и хотят быстрее все забыть, да и ездить в райуправление полиции нет сил.

Бороться же с «ходоками», которые рыскают по домам в поиске жертв, действительно непросто. Как рассказали OBOZREVATEL жители массива Березняки, они были вынуждены решать вопрос своими силами.

«В нашем районе просто какая-то атака этих „пришельцев“! В квартиры массово пытаются проникнуть непонятные личности. Однажды мои друзья услышали крики стариков из соседней квартиры. Оказалось, что один из парней заговаривал зубы хозяевам жилья, а второй в этот момент уже полез за их деньгами. Старики заметили, подняли крик. В общем, проучили этих „гастролеров“. Похоже, что это единственный выход. Потому что когда вызываешь полицию и говоришь, что кто-то ходит по квартирам, патруль не приезжает», — рассказала женщина.

По материалам: «Обозреватель»

Тэги: Киев, общество, криминал, грабеж

Комментарии

Статьи

04.11.20 09:10

Зе-власть вернула набсоветам космические зарплаты

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
01.11.20 08:29

Экономная победа «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

«Патруль не приезжает»: киевлян все чаще грабят в собственных квартирах
04.11.20 16:29

«Патруль не приезжает»: киевлян все чаще грабят в собственных квартирах

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Шмыгаль обещает не вводить в Украине полный локдаун

Шмыгаль обещает не вводить в Украине полный локдаун
04.11.20 14:47
748
Последние новости
04.11.20 17:35

Кипрские митрополиты заявили о несогласии с позицией Патриарха Варфоломея относительно ПЦУ
04.11.20 17:21

Митрополит Антоний объяснил, по какой причине происходит предательство веры
04.11.20 16:49

В Черкасской области заживо сгорели пенсионеры и крошечный ребенок
04.11.20 16:16

Врач назвал основные отличия обычного гриппа и коронавируса
04.11.20 15:15

Отныне в Киеве в метро без маски не попасть
04.11.20 15:04

Bitcoin максимально подорожал с начала 2018 года
04.11.20 15:02

В УПЦ рассказали, как научиться каяться в своих грехах
Фото и Видео
Отныне в Киеве в метро без маски не попасть
Отныне в Киеве в метро без маски не попасть
Отныне в Киеве в метро без маски не попасть
Отныне в Киеве в метро без маски не попасть
Американцы выбрали сенатором… трансгендера
Американцы выбрали сенатором… трансгендера
Стало известно, сколько школ в Украине перешли на дистанционное обучение
Стало известно, сколько школ в Украине перешли на дистанционное обучение
Трамп уже объявил себя победителем президентских выборов в США
Трамп уже объявил себя победителем президентских выборов в США
Каким будет iPhone 13? Стало известно кое-что любопытное
Каким будет iPhone 13? Стало известно кое-что любопытное
Голландцы собрали очень необычный автомобиль
Голландцы собрали очень необычный автомобиль
Внешняя политика Дональда Трампа: украинские аналитики подвели итоги
Внешняя политика Дональда Трампа: украинские аналитики подвели итоги
В Хмельницком умерла 4-летняя девочка, которую жестоко избила собственная мать
В Хмельницком умерла 4-летняя девочка, которую жестоко избила собственная мать
Когда в Украине появится собственная вакцина от коронавируса: Степанов озвучил сроки
Когда в Украине появится собственная вакцина от коронавируса: Степанов озвучил сроки
В Вене произошел масштабный теракт: все подробности и видео
В Вене произошел масштабный теракт: все подробности и видео
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.