«Патруль не приезжает»: киевлян все чаще грабят в собственных квартирах

Киевлян с некоторых пор грабят не только на улицах, но и в квартирах. При этом преступников не останавливает наличие дома хозяев. Более того, их запугивают, избивают и отбирают деньги.

В последнее время в разных районах Киева, особенно в спальных микрорайонах, активизировались «гастролеры». Они стараются проникнуть в квартиры под любым предлогом. Бывает, что предлагают людям замену окон, но чаще в качестве причины визита называют поверку счетчиков.

Некоторые люди доверчиво открывают двери, а затем события развиваются по разным сценариям. Одни преступники просто «разводят» преимущественно немолодых людей на покупку или какую-либо услугу (причем по большой скидке), а затем забирают деньги и исчезают. Другие злоумышленники готовы на глазах у хозяев вынести все ценное. А пожилые люди редко могут дать отпор.

Один из таких налетов произошел в Днепровском районе Киева в одном из домов по ул. Александра Бойченко. Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, трое преступников смогли открыть входную дверь и проникли в квартиру, где находилась 74-летняя женщина.

«Один из преступников держал женщину в комнате, а двое других искали деньги и ценности. Из сейфа они достали почти 70 тысяч долларов и 100 тысяч гривен, а также ювелирные изделия», — добавил источник.

По его словам, преступление произошло около 13 часов, а грабители действовали уверенно и даже нагло.

«Скорее всего, на грабеж пошли по наводке», — добавил источник.

Трудно представить, что перенесла немолодая женщина во время нападения, но она хотя бы физически не пострадала. Другой жертве не так повезло.

В Деснянском районе Киева произошло разбойное нападение, во время которого преступники избили 70-летнюю женщину и заставили отдать деньги. Причем, организатором и непосредственным участником налета оказалась 41-летняя дочь владелицы квартиры.

По информации OBOZREVATEL, это случилось на ул. Лисковской. В квартиру на 16 этаже ворвались трое преступников — женщина и двое мужчин. Нанесли несколько ударов, а затем дочь с ножом в руке потребовала от матери отдать все деньги.

В итоге добычей участников разбойного нападения стало около 10 тысяч гривен и ключи от автомобиля сына хозяйки квартиры (младшего брата налетчицы). Затем преступники угнали автомобиль Chery Eastar, однако правоохранители уже вернули его владельцу.

В случае поимки разбойникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Однако, по словам собеседника OBOZREVATEL в правоохранительных органах, такого рода преступления редко регистрируют. Обычно немолодые люди тяжело переносят произошедшее и хотят быстрее все забыть, да и ездить в райуправление полиции нет сил.

Бороться же с «ходоками», которые рыскают по домам в поиске жертв, действительно непросто. Как рассказали OBOZREVATEL жители массива Березняки, они были вынуждены решать вопрос своими силами.

«В нашем районе просто какая-то атака этих „пришельцев“! В квартиры массово пытаются проникнуть непонятные личности. Однажды мои друзья услышали крики стариков из соседней квартиры. Оказалось, что один из парней заговаривал зубы хозяевам жилья, а второй в этот момент уже полез за их деньгами. Старики заметили, подняли крик. В общем, проучили этих „гастролеров“. Похоже, что это единственный выход. Потому что когда вызываешь полицию и говоришь, что кто-то ходит по квартирам, патруль не приезжает», — рассказала женщина.

По материалам: «Обозреватель»