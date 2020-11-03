К вопросу о персонах реализации мировых людоедских планов

Мультимиллиардеру, филантропу и организатору всемирных заговоров Биллу Гейтсу исполнилось 65 лет. Создатель Microsoft, мировой «цифровизатор № 1» (российский «цифровизатор № 1», о котором поминал в предыдущем материале, — Герман Греф). С недавних пор Гейтс стал и одним из ведущих мировых пропагандистов и разработчиков вакцин. Неудивительно, что одним из главных адептов вакцин в России — тот же Греф. Об этом говорил Н.С. Михалков в терминах «принудительной медицины» в своей известной и запрещенной к показу передаче «Бесогон».

Пишут, что юбиляр Билл недавно отметился очередным громким заявлением, назвав систему тестирования на COVID-19 в США худшей в мире, а создающиеся в Штатах вакцины неэффективными. Предполагают, что сказал он об этом, потому что вакцины разработаны не его фондом. Мне же думается, что глобалист Гейтс таким образом просто уводит удар от себя, ему как раз и не нужно сегодня, чтобы лелеемая им мечта о сокращении численности населения в ещё большей степени ассоциировалась с его именем, он пытается уйти немного в тень, продолжая выполнять, однако, всё ту же миссию. А потому есть риск, что отрицательное воздействие через массовую вакцинацию от коронавируса населения мира он пытается провести через вакцины, не относящиеся ни к его фонду, ни к США. Ведь до этого при его участии, в частности, в Индии сотни тысяч человек пострадали от прививки от полиомиелита. Его фонд вложил средства в индийскую кампанию вакцинации «Пульс Полио». Результаты этой программы оказались ошеломляющими: индийская программа обернулась параличом у вакцинированных, о чем идёт речь, например, в статье с заголовком «491 000 детей, парализованных за 17 лет...».

Как справедливо писали, «факт, что вакцины используются для сокращения населения земли, наряду с пропагандой ЛГБТ, секспросветом, ювенальной юстицией, „толерантностью“, „гендерным равенством“, многие люди не воспринимают и оценивают как маргинальный, один из главных спонсоров вакцин — миллиардер Билл Гейтс вполне откровенен в своей позиции о пользе вакцин именно для избавления от людей». Гейтс говорил в 2010 году: «... Проще всего, конечно, убрать.. У нас 6,8 млрд людей. Цифра стремимся к 9 млрд. Если мы очень постараемся и поработаем над вакцинами, над здравоохранением, над службами репродуктивного здоровья, то мы сократим цифру на 10-15%... Я очень люблю вакцины...».

Наряду с этим, как отмечала, в частности, член парламента Италии Сара Куниаль, «все это время Гейтс думал над технологией распознавания лиц и РНК-вакциной для перепрограммирования наших иммунных систем. Попутно делал бизнес с транснациональными корпорациями, которые владеют вышками 5G в США...»

Судя по всему, в связи с глобальным полетом мысли Билла Гейтса на мировой арене вспыхивает новая «звезда», которую он же сам и выводит на высокий небосклон. Сообщают, что группа постпредов при Всемирной торговой организации (ВТО) рекомендовала выдвинуть кандидатуру представительницы Нигерии, некоей африканки Нгози Оконджо-Ивеалы (Ngozi Okonjo-Iweala) на пост генерального директора этой организации, являющейся одной из центральных масонских структур. Вопрос её назначения расценивают как уже предопределенный факт. Нгози станет и первой женщиной, и первой представительницей Африки на посту главы ВТО. Отмечают, что тревогу вызывает не пол и не цвет кожи, а с кем она в настоящее время тесно связана... Гадать долго не приходится — с Гейтсом.

Ранее Нгози Оконджо-Ивеала дважды была министром финансов в правительстве Нигерии, проработала 25 лет во Всемирном банке в Вашингтоне (еще одной масонской структуре наряду с МВФ и ВТО), её рассматривали на должность главы Всемирного банка.

Американский экономист и политолог Фредерик Уильям Энгдаль пишет: «Оконджо-Ивеала является председателем ГАВИ — Вакцинного Альянса, где она работает и по сей день. ГАВИ означает Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации. Он был основан в 2000 году на первоначальный грант в размере 750 миллионов долларов от Фонда Билла и Мелинды Гейтс. К Гейтсу присоединился Всемирный банк; ГАВИ одобрили на Всемирном экономическом форуме в Давосе, глобалистском центре «Великой перезагрузки». ГАВИ утверждает, что потратил на вакцины более 4 миллиардов долларов. Его основная цель — вакцинировать каждого ребенка в Африке, Индии и развивающихся странах... В состав Совета директоров ГАВИ, помимо председателя Оконджо-Ивеала, входят GSK, один из крупнейших в мире производителей вакцин, а также Фонд Гейтса, Всемирный банк, ВОЗ и ЮНИСЕФ. Под председательством Оконджо-Ивеалы ГАВИ участвовал в скандальном распространении полиомиелита в Африке. В Индии Альянсу ГАВИ и Фонду Гейтса были предъявлены иски в индийских высоких судах за «преступную халатность при испытании вакцин на уязвимых, необразованных и недостаточно информированных группах населения... Несколько вакцинированных индийских девочек умерли после вакцинации от вируса папилломы человека препаратом от GSK... Оконджо-Ивеала хорошо разбирается в антиутопической глобальной повестке дня ООН на период до 2030 года, поддержанной Давосским ВЭФ и Гейтсом. Наряду с главой МВФ и бывшим главой гиганта агробизнеса Unilever она — сопредседатель Глобальной комиссии по экономике и климату... Она также входила в Группу высокого уровня Генерального секретаря ООН по Повестке дня в области развития на период после 2015 года — печально известной повестке дня „устойчивого развития“... Имея связи с Биллом Гейтсом, Всемирным банком, Всемирным экономическим форумом, международными финансами и даже Twitter, Нгози Оконджо-Ивеала хорошо подходит для того, чтобы надзирать за тем, как будет навязываться запланированная тоталитарная программа „Великой перезагрузки“ Гейтса-ВЭФ».

Остаётся поздравить Билла Гейтса с 65-летием, а Нгози Оконджо-Ивеалу с вероятным назначением гендиректором ВТО. А миру пожелать избавления от сатанинских людоедских планов, вынашиваемых и реализуемых, в том числе, вышеназванными персонами.

По материалам Завтра