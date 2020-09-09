100 днів на посаді міністра: досягнення Олександра Ткаченко

Партія сказала «треба» — Ткаченко відповів, що він краще знає. Тільки так можна пояснити те, що всупереч обіцянкам партії «Слуга народу» не тягнути за собой у владу своїх кумів та сватів, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, зловживає своїми повноваженнями та призначає на посади своїх друзів та партнерів.

Всі добре пам’ятають передвиборчу кампанію Зе парті? "Ні обіцянок,ні пробачень!«.Можливо, прийшов час відповідати за свої слова? Народ України більше не готовий пробачати людині, яка ганьбить провладну партію та зраджує інтересам країни. Людині, яка нехтує законами та правилами. Прийшов час відповісти за свої дії на посаді міністра та призначення!

Пропонуємо розглянути всього декілька прикладів, яких вже достатньо для звинувачень у кумівстві. Хоча насправді їх значно і значно більше.

З 20 червня 2020 року заступником Міністра культури та інформаційної політики України призначено Ларису Володимирівну Петасюк. На цю посаду проводився конкурс. І чи не дивно, що його виграла саме Лариса Володимирівна, яка у 2017-2018 роках була членом Наглядової Ради ЧАО «Одеська кіностудія», співвласником якої на той час був вже відомий нам Олександр Ткаченко. А ще Лариса Володимірівна була заступником керівника секретаріата комітета ВР по гуманітарній та інформаційній політиці, який знов таки очолював Олександр Ткаченко. Цікавим фактом є те, що саме тоді, коли Олександр Ткаченко став співвласником Одеської кіностудії, Лариса Володимирівна була у наглядовій раді цього підприємства, вона одночасно працювала і у Міністерстві культури України, очолюючи управління правового забезпечення. Без її підпису жоден документ не пройшов би на приватизацію. Тому, саме за її допомогою, внаслідок її незаконних дій та перевищення службових повноважень, Ткаченко отримав кіностудію. Тому не дивно, що тепер пан Ткаченко «відпрацьовує» кіностудію, призначаючи Петасюк на високі посади.

Продовжимо. 12 серпня 2020 року склад заступників міністра культури та інформаційної політики України поповнено Тарасом Шевченко. Тим самим, який разом із Ткаченко працював над створенням Закону про ЗМІ, що викликав велку кількість обурення з боку спеціалістів. Тоді ряд журналістів, медійників та медіа-експертів навіть підписали звернення в органи влади, щодо відхилення законопроекту, адже він порушує право на свободу слова, що гарантоване Конституцією України. Проте, для пана Ткаченко та його друга Тараса Шевченко, Конституція — це якась книжка, яку вони навіть не відкривали, не кажучи про те, щоб вивчити. Головне, пропихнути Закони, які їм потрібні і важливі, все інше не має значення.

І це не всі новоспеченні співробітники мінкульту, яких призначив міністр Ткаченко. Так, ще не встигли вщухнути новини про звільнення скандального держсекретаря Міністерства культури Ростислава Карандєєва, як Олександр Ткаченко знайошов для нього нову посаду — Першим заступником Міністра культури та інформаційної політики України. Нагадаємо, що Карандєєв — це саме той держсекретар, який у грудні минулого року за один місяць роботи в міністерстві отримав зарплату у розмірі — 497 тисяч 709 гривень. Крім того, Ростислав Карандєєв відомий своїми незаконними «іграми» із призначення керівників Національної музичної академії. До речі, може сама на цьому здружилися Ткаченко і Карандєєв?

Йдемо далі. Не менш ласий шматок — посада директора Київського державного хореографічного училища. І хто б ви думали отримав її? Подруга пана Ткаченко, зірка телеканалу «1+1» — Катерина Кухар. За якими критеріями була обрана ця пані — невідомо. Адже посада директора — це не виступ на сцені, пара годин в прямому ефірі телеканалу чи фотосесія «ню» для журналу у ванні із золотом. Це кропітка праця, що вимагає щоденного занурення у процес, прийняття рішень від яких залежить доля людей, це управління закладом, історія якого почалась у далекому 1934 році. Це училище є важливою частиною української культури, проте, дружні стосунки набагато важливіші. Так, Олександр Ткаченко? Тому 7 липня Катерина Кухар призначена в.о. директора Київського державного хореографічного училища.

Не забув Ткаченко і про свою улюблену «Укркінохроніку», на яку спільно із забудовником Вавришем вони поклали око і вже спланували, як використати землі, що належать підприємству. А для цього необхідно що? Правильно — своя людина на посаді керівника. Саме тому, 1 липня пан міністр Ткаченко, звільняє Аліну Хорошилову, яка публічно заявила про бажання та спроби Олександра Ткаченка визнати підприємство «Укркінохроніка» банкрутом, аби заграбастати такі бажані землі, та призначає керівником свого давнього знайомого, Володимира Авраменко. Володимир Андрійович добре відомий у столичних кругах тенісними кортами, що були розташовані у центрі міста, та які були знищені саме Володимиром Авраменко.То ж знищувати надбання українського народу йому не вперше.

І вишенка на торті — призначення міністром культури Ткаченком персонального складу Експертної ради при Міністерстві культури та інформаційної політики України з відбору кінопроектів для надання державної фінансової підтримки на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування.

Зупинимось на декількох із «експертів», яких обирали по вже відомому принципу кум-сват-брат.

Наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 21 серпня 2020 року № 2057 було затверджено наступний персональний склад Експертної ради:

Наталія Вашко — спеціаліст з big data та соціальної аналитики, та давнішня подруга Сашка (саме так Наталія називає пана міністра Олександра Ткаченка у своїх інтерв’ю), яка в свій час була співробітником телеканалу «1+1».

Любов Крохмальна — помічник-консультант Члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, та співробітник ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «МЕДІА РЕСУРСИ МЕНЕДЖМЕНТ», яке в свою чергу контролюється ТОВ «Фільм Ю ЕЙ» та двома компаніями, що зареєстровані на Кіпрі. Улюблене місце пана Ткаченка, для приховування своїх доходів на офшорних рахунках.

Ще одна подружка Ткаченко — Ольга Пантелеймонова. Генеральний директор Групи компаній Star Media і Директор ТОВ «Стар Медіа».

Крім того, до Ради запросили двох продюсерів, що мають 3 фільми на двох. Напевно, пан Ткаченко ще не дізнався прізвища тих українських продюсерів та режисерів, що мають більш вагомі досягнення в українському кінематографі, ніж його знайомі. Тому, серед членів Експертної ради ви знайдете лише Романа Мартиненко та Олександра Недбаєва.

І наостанок залишилося два експерти, чиє відношення до кіно під великим питання не тільки у пересічних громадян.

Руслан Шевчук — начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області та Світлана Павловська — помічник Міністра оборони України.

Слід нагадати всім, і Олександру Ткаченко, в першу чергу, що Експертна рада Мінкульту має складатися з представників індустрії з різних сфер кіно- і телевиробництва: творців, кіновиробників, телевізійників, прокатників, виробників серіалів, мультиплікаторів, адже об’єднання різних напрямів дає найбільш ефективний результат.

А нинішній міністр Ткаченко явно обирав Експертну раду таким чином, аби державну фінансову підтримку на виробництво та розповсюдження фільмів отримали не ті, хто дійсно вартий, а ті, хто має близькі стосунки із Ткаченко.

Ось такий невеликий екскурс у призначення Ткаченко за недовгі три місяці, що він знаходиться у кріслі міністра.

Хто із друзів наступний отримає «смачненьку» посаду, Сашко?