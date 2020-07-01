Удивительные астрономические явления января - июля 2020 года: затмение Венеры, Клубничная Луна, волчье затмение, солнечное затмение, два парада планет

Високосный 2020 год полон не только трагических событий (эпидемия коронавируса, негромайдан), но и удивительных, странных и пугающих природных событий и явлений. Мы собрали вместе все самые яркие астрономические явления января — июля 2020 года.

10 января 2020. Волчье лунное затмение

10 января украинцы могли увидеть «волчье» лунное затмение. Астрономы называют первое лунное затмение января полутеневым.

Затмение совпадет с так называемым Волчьим полнолунием. Объясняется, что «яркость Луны уменьшается, но не слишком сильно».

По данным ученых, такое затмение происходит, «когда Луна проходит через внешнюю тень Земли, известную как полутень, из-за чего часть луны становится темной, в отличие от полного лунного затмения, когда вся луна темнеет».

Лунное затмение продлилось четыре часа.

Свое название явление получило из-за того, что в него, якобы, «чаще слышали волков, которые, как правило, воют, чтобы определить территорию, найти членов стаи и собраться для охоты».

18 марта 2020 — Малый парад планет, 20 марта — весеннее равноденствие

18 марта прошел, так называемый малый парад планет. Это явление, во время которого 4 небесных тела Солнечной системы выстролись практически в одну линию по одну сторону от Солнца. Астрономическое «представление» показали Юпитер, Сатурн, Марс и убывающая Луна.

А уже через 2 дня, 20 марта 2020 года, был день весеннего равноденствия.

5 июня 2020. «Клубничная Луна» и полнолуние

5 июня жители Украины смогли увидеть полутеневое затмение Луны. В результате на небо взошла, так называемая, «Клубничная Луна». Во время своего затмения спутник Земли слегка потемнел.

В этот же день было полнолуние.

19 июня 2020. Затмение Венеры

В полдень 19 июня произошло затмение Венеры Луной.

Данное небесное явление могли увидеть жители Европы, в том числе и Украины.

21 июня 2020. Солнечное затмение

21 июня украинцы увидели часть кольцеобразного солнечного затмения. Лучше всего но было видно в восточной Африке.

Ученые говорят, что подобное явление — это повторение через сарос кольцеобразного солнечного затмения 10 июня 2002 года в районе Тихого океана.

Примечательно, что следующее затмение данного сароса произойдет лишь 13 июля 2037 года в районе Южной Америки, Атлантики и Африки.

Причем, солнечное затмение совпало с Днем летнего солнцестояния. Такие совпадения бывают крайне редко.

4 июля 2020. Парад планет

4 июля начнется так называемый Парад планет. Наблюдать его смогут и жители Украины. Как рассказала российским СМИ научный директор Московского планетария Фаина Рублева, некоторые планеты можно будет увидеть невооруженным глазом.

Так, в ночное время суток будут видны Сатурн, Юпитер и Марс, а утром — Венера.

По ее словам, Уран и Нептун без оптики видны не будут, а Солнце затмит Меркурий, из-за чего его нельзя будет наблюдать с Земли.

Специалист предупредила: «Рассчитывать на то, что с балкона можно будет увидеть, как все планеты Солнечной системы выстроились по одну сторону от светила, не стоит».

Она добавила, что «планеты на небе движутся медленно, и парад образуют постепенно, из-за чего данное явление можно будет наблюдать порядка двух недель, в отличие от солнечных и лунных затмений, которые происходят в точно назначенное время».

Астроном уточнила: «С 4 июля мы можем наблюдать ночью Марс, Юпитер и Сатурн, а утром Венеру. До 14 числа видимость Сатурна и Юпитера будет только улучшаться, потому что они как раз войдут, — Юпитер — 14 июля, а Сатурн — 21 июля, — в противостояние с Солнцем, то есть будут хорошо отражать солнечный свет и наблюдать за ними будет удобнее всего».

Кроме этого, по ее словам, «влияния на нас парад планет никакого не окажет совершенно».

5 июля 2020. Лунное затмение

Утром воскресенья, 5 июля, произойдет затмение Луны. Впрочем, украинцы его невооруженным взглядом увидеть не смогут. Явление начнется в 06-07 по киевскому времени.

Луна в Украине уже будет находиться ниже линии горизонта, поэтому увидеть происходящее без мощной оптики не получится. Максимальная фаза затмения произойдет в 7-30 утра.

Лунное затмение можно будет наблюдать в Южной и Северной Америке, Африке, в Южной и Западной Европе.

Астрономы говорят, что оно «завершит коридор затмений, начавшихся в июне текущего года».

Произойдет затмение на фоне, как уже писалось выше, начинающегося 4 июля парада планет: Земля будет находиться на линии между Луной и Солнцем, из-за чего наш спутник потемнеет.