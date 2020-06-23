Владимир Зеленский прогнулся под Папу Римского

Когда Зеленский в 2019 году победил Порошенко, православные выдохнули. Считалось, что проекты по уничтожению исторического украинского православия, которое испокон века ориентировано на Москву, зачахнут без «государевой опеки». Потеря Зеленским интереса к раскольникам из Православной церкви Украины (ПЦУ) связана с тем, что украинский президент решил повысить свой уровень теологии — активно сближается с Ватиканом.

В рядах украинских «альтернативных православных» сплошные скандалы. Патриарх ПЦУ Филарет, ставший проблемой для украинского православия при получении автокефалии, занят раскрытием аспектов коммерческой деятельности Церкви. Епифаний — ставленник Филарета, которого предал анафеме Константинопольский патриархат. Теперь Филарет обрушился на Епифания с обвинениями в коррупции. По словам несостоявшегося главы ПЦУ, тот за счёт разных видов околокриминального бизнеса стал долларовым миллионером.

Совсем недавно в фейсбук-сообществе УПЦ-КП «За Украинскую церковь» появилась информация о том, что ПЦУ пытается выхлопотать через премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля ценные лесохозяйственные угодья в Харьковской области. ПЦУ действует через Шмыгаля, так как он более лоялен к раскольникам, чем бывший губернатор Харьковской области Михаил Добкин.

С точки зрения православного церковного права ПЦУ остаётся сборищем раскольников.

При этом позиции ПЦУ довольно шатки. Признание ПЦУ патриархом Константинопольским (Вселенским) Варфоломеем предстоятели большинства поместных православных церквей однозначно охарактеризовали как усугубление украинского церковного раскола, который, к тому же, «благодаря» Константинополю рискует расколоть весь православный мир.

Выход из этой патовой ситуации для ПЦУ (и Константинополя) — добиваться признания в мире католическом. Такой вариант ранее в православном мире виделся как ненаучная фантастика. Но, несмотря на это, в начале июня украинский Институт внешнеполитических исследований объявил, что получил грант от Евросоюза для изучения общественного мнения по поводу возможного слияния ПЦУ с Украинской греко-католической церковью (УГКЦ).

Канонический глава ПЦУ — патриарх Константинопольский Варфоломей — настолько близок к Ватикану, что РПЦ вела прямые переговоры с Ватиканом относительно воздействия на Варфоломея, выдавшего томос ПЦУ. А архипастырь УГКЦ — сам Папа Римский Франциск. Гипотетическое слияние ПЦУ и УГКЦ станет воссоединением на Украине православных раскольников с католиками — как это называют католики, преодолением Великой схизмы 1054 года, когда весь христианский мир разделился на православие и католичество.

Рим и Киев сближаются

«Многовековые униатские пристрастия Константинопольского патриархата, который и в этот раз планирует возглавить процесс, позволяют предположить, что этот фантасмагорический проект воспринимается кем-то всерьёз», — написал в своём телеграм-канале председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Идея объединения ПЦУ с УГКЦ назревала давно, заявил «Октагону» украинский церковный публицист Александр Вознесенский:

— К ней причастно как руководство Римско-католической церкви (РКЦ), так и Константинополь. РКЦ приложила руку к Евромайдану 2014 года. Очень многие униатские деятели прямо говорили, что Майдан им нужен в первую очередь как средство для объединения церквей. Об этом ещё до Майдана шли переговоры униатов с УПЦ КП и другими раскольниками. Со стороны раскольников неоднократно было озвучено согласие на такое объединение.

За несколько дней до начала Майдана глава УПЦ КП Филарет, находясь в США, заявил: в будущем вполне возможно создание единой церкви с униатами.

Никаких условий Филарет не ставил. Аналогичная ситуация сложилась в 2016 году. Тогда перед созванным Варфоломеем Критским собором стало известно: глава УГКЦ верховный архиепископ Святослав Шевчук вёл с Варфоломеем переписку, обсуждая разные вопросы касательно собора на Крите. Тон их беседы указывает на то, что у них давние дружеские отношения. Через несколько месяцев после упоминания об этой переписке Филарет Денисенко ещё раз подтвердил готовность объединиться с униатами. Но на этот раз он уточнил, что не может идти впереди общих процессов сближения Константинополя с Ватиканом. Патриарх Варфоломей ведёт политику сближения с католиками, и многие сходятся на том, что его действия направлены на создание новой унии. Видимо, в рамках этой договорённости идёт процесс унификации и объединения структур. Ранее за процессом со стороны раскольников стоял Филарет, сейчас Епифаний — вот и вся разница. Вектор развития остался прежним.

Вознесенский также прокомментировал недавние телефонные переговоры Зеленского с папой Франциском. Зеленский, в частности, пригласил Франциска посетить Украину.

— Приглашение Франциска — показатель того, что на президента Украины сейчас имеют большое влияние как униаты, так и представители разных стран и фондов, которые поддерживают политику католиков на Украине. Ведь очевидно, что Украина в своём большинстве — это православная страна, и позиция православных в отношении визита понтифика, мягко говоря, не совсем одобрительная. Но, как видно, Зеленский этим вопросом не озадачивался. Нужно понимать, что визит Папы Римского с огромной вероятностью будет сопровождаться очередной экспансией униатов на восток Украины и развитием католической экспансии в России. Именно так и происходило в 2001 году, когда Киев посетил папа Иоанн Павел II. Вместе с ним Украину должен был посетить советник президента США Збигнев Бжезинский, что уже показательно. Именно в этот период Иоанн Павел II назначил главой УГКЦ гражданина США Любомира Гузара, а ректором Украинского католического университета во Львове — Бориса Гудзяка, тоже американца. Гудзяк связан с руководством Демократической партии США и, судя по всему, со спецслужбами США. Униаты тогда перенесли свой административный центр из Львова в Киев. Папа Римский одобрил создание новых епархий на Украине. Католические структуры в России практически тогда же были трансформированы в полноценные епархии, что вызвало протест со стороны Русской православной церкви.

Вознесенский напомнил, что в июле 2018 года президент России Владимир Путин ездил в Ватикан, где, в частности, обсуждал и ситуацию на Украине:

— Вряд ли влияние Ватикана в России настолько сильно, чтобы от Святого престола зависело принятие решений в России или в Донбассе. Зеленский просил Франциска по другой причине. На выборах 2019 года униаты голосовали за Порошенко. А некоторые униатские прелаты в соцсетях говорили: «Кто голосует за Зеленского, пусть расфренживается». Проигравший выборы Порошенко сейчас под следствием, и униаты — ещё до весеннего карантина по коронавирусу — решили налаживать отношения с Зеленским.

Одновременно с переговорами президента Украины с Папой Римским появилась информация, что аппарат президента Украины намерен подключать УГКЦ и ПЦУ к переговорным процессам по Донбассу.

— Униаты — духовные наставники террористов из запрещённого в России «Правого сектора». Ядро «Правого сектора» — запрещённый в России «Тризуб» имени Степана Бандеры, который с 1990-х годов тесно сотрудничает с УГКЦ. Правосеки в Донбассе грабили, насиловали и убивали, а теперь их духовные наставники, которые обо всём этом знали, должны стать переговорщиками в Донбассе, и это якобы поможет более эффективно взаимодействовать и освободить украинцев. Очевидно, что это попытка поднять статус УГКЦ и РКЦ и предоставить возможность влиять на донбасские переговоры наравне с УПЦ МП.

Папа Римский поблагодарил Зеленского за миротворческие усилия по Донбассу. В свою очередь Зеленский оказался не в состоянии вывести на линию разграничения парамилитарные группировки вроде «Правого сектора»: каратели ему отказались подчиняться. Обстрелы украинской стороной гражданской инфраструктуры Донбасса продолжают быть интенсивными.