Роман Старовойт: бывший российский министр совершил самоубийство сразу после отставки

В понедельник, 7 июля, в Подмосковье покончил с собой бывший министр транспорта России Роман Старовойт. Буквально за несколько часов до этого 53-летний чиновник был снят с занимаемой должности.

Его тело обнаружили в автомобили Tesla, которую он купил буквально в конце мая.

Следствие уже заявило, что причиной смерти стало самоубийство.

Стоит отметить, что Роман Старовойт занимал должность с мая 2024-го года, а до этого, с октября 2018-го года, являлся губернатором Курской области.

Также интересно и том, что оружие, из которого он застрелился – это наградной пистолет от МВД, который он получил в 2023-м году.

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