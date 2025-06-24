Китайцы рассказали о вреде растворимого кофе

Эксперты из Хубэйского университета в Китае поведали о вреде растворимого кофе. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что систематическое употребление этого напитка связано с повышенным риском ухудшения зрения в пожилом возрасте.

В ходе опыта специалисты оценили данные из британского биобанка (крупного медицинского проекта, в котором собрана информация о здоровье и привычках более полумиллиона человек).

Они акцентировали свое внимание на том, какой кофе предпочитали люди: растворимый, молотый или без кофеина.

В итоге выяснилось, что только у тех, кто пил растворимый кофе, повышался риск возрастной макулодистрофии.

Сказано, что это заболевание глаз, при котором повреждается центральная часть сетчатки (так называемое желтое пятно), отвечающая за четкое зрение. Дегенерация желтого пятна может развиваться постепенно и в тяжелых случаях приводит к слепоте.

Ученые полагают, что негативное влияние растворимого кофе связано с его производством. Дело в том, что, по их словам, при термической обработке в нем могут образовываться вредные вещества, в том числе акриламид, то есть потенциально токсичное соединение, которое может повреждать нервные клетки, включая зрительные.

Также информируется, что в составе растворимого кофе могут быть окисленные жиры и химические добавки, используемые для сушки и восстановления напитка.

Добавляется, что в молотом кофе, приготовленном традиционным способом, таких соединений значительно меньше.

Ранее ученые узнали о кофе нечто парадоксальное.