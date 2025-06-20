В Африке обнаружили ну очень странных рыб

Эксперты из Кембриджского и Антверпенского университетов в Великобритании рассказали об очень странных рыбах. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что у рыб семейства цихлид в африканском озере Малави выявлен необычный механизм, который дает им возможность эволюционировать с небывалой скоростью.

Так, по словам ученых, за весьма короткий по меркам эволюции срок в этом водоеме возникло более восьми сотен различных видов рыб.

Оказалось, что разгадкой стали особые перевернутые участки ДНК, известные как хромосомные инверсии.

Поясняется, что эти генетические аномалии действуют как своеобразные эволюционные ускорители, сохраняя полезные комбинации генов и помогая рыбам быстро адаптироваться к новым условиям.

Специалисты рассказали: «Представьте себе ящик с самыми полезными инструментами, который передается из поколения в поколение без изменений. Именно так работают эти генетические блоки у цихлид».

Исследователи оценили ДНК более 1,3 тысяч особей и узнали, что перевернутые участки хромосом содержат гены, отвечающие за критически важные функции (зрение, слух и пищевое поведение), что, по их словам, объясняет, как разные виды рыб смогли так быстро приспособиться к жизни на разной глубине и выработать различные стратегии добычи пищи.

Подчеркивается также, что особый интерес представляет то, что эти генетические блоки также влияют на определение пола у рыб и помогают поддерживать видовые различия даже при скрещивании.

Резюмируется, что такие механизмы могут работать и у других видов, включая человека, и данное открытие приближает науку к пониманию одного из главных вопросов биологии – как природа создает такое поразительное разнообразие жизни.

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