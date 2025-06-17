Бразильцы выявили неожиданную пользу витамина D

Эксперты из Медицинской школы Ботукату при университете Сан-Паулу в Бразилии выявили неожиданную пользу витамина D. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что прием его небольших доз способен существенно повысить эффективность химиотерапии у женщин с раком молочной железы.

В опыте участвовали 80 женщин в возрасте старше 45 лет, проходивших неоадъювантную химиотерапию, то есть лечение, проводимое перед операцией по удалению опухоли.

Указывается, что у большинства участниц уровень витамина D в крови был ниже рекомендованных значений (менее 20 нг/мл).

Сказано, что в течение шести месяцев одна группа подопытных ежедневно получала две тысячи международных единиц витамина D, в то время как другая принимала плацебо.

В итоге, по завершении лечения у 43% женщин из первой группы опухоль полностью исчезла. В группе плацебо такой результат наблюдался лишь у 24% добровольцев.

Информируется, что стабилизация уровня витамина D в организме может усиливать иммунный ответ, повышая чувствительность опухоли к химиотерапии.

Подчеркивается, что витамин D может стать доступной и безопасной альтернативой дорогостоящим препаратам, применяемым для усиления действия такого лечения.

Резюмируется: «Указанная доза (2000 МЕ в сутки) значительно ниже той, что назначают для лечения выраженного дефицита, и потому считается безопасной для длительного приема».

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