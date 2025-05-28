Стало известно, сколько часов в сутки можно пользоваться смартфоном

Нейробиолог из Австралии Ти Джей Пауэр поведал о смартфонах нечто важное. Эксперт рассказал, сколько часов в сутки можно им пользоваться.

Указывается на то, что злоупотребление мобильными телефонами перегружает мозг дофамином.

Говорится: «Это нейромедиатор, который отвечает за мотивацию, удовольствие и чувство удовлетворения. Каждый раз, когда человек получает уведомление, листает ленту или играет в мобильную игру, мозг вырабатывает это химическое соединение. Это создает кратковременное ощущение удовольствия, но при постоянной стимуляции система дофаминовой регуляции начинает перегорать».

Специалист добавил: «Лично я стараюсь уделять телефону не более трех часов в день и придерживаюсь этого правила довольно строго».

Отмечается, что эта норма не универсальна.

Ученый рекомендует не акцентировать внимание на подсчете экранного времени, а сосредоточиться на том, как смартфон влияет на качество жизни.

Сказано: «Если экран высасывает энергию, крадет внимание или заменяет живое общение, нужно пересмотреть свое поведение».

Сообщается, что особенно уязвимы к передозировке смартфоном дети, подростки и молодежь: дело в том, что у них чаще возникают проблемы с самооценкой, социальными навыками и обучаемостью.

Резюмируется, что взрослые менее восприимчивы, но тоже могут столкнуться с апатией, раздражительностью и трудностями в коммуникации.

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