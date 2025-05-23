Совет ЕС готовится лишить Венгрию права голоса

Венгрия имеет все шансы потерять ключевое полномочие в Европейском Союзе. Совет Европы уже на следующей неделе, 27 мая, планирует провести заседание, на котором обсудит вопрос лишения Венгрии права голоса, сказано в повестке дня саммита.

«Министры проведут восьмые слушания по Венгрии в рамках процедуры по статье 7, запущенной обоснованным предложением Европейского парламента от сентября 2018 года», — говорится в заявлении.

Статья 7 Договора о Европейском Союзе позволяет приостановить действие определенных прав государства-члена, в частности, права голоса, если существует риск серьезного нарушения им ценностей, на которых основан Евросоюз.

Соответствующую процедуру Европейский парламент инициировал еще несколько лет назад, однако пока что все ограничивалось слушаниями по вопросу ситуации, которая сложилась в Венгрии из-за действий правительства Орбана. 27 мая пройдет уже восьмое слушание.

Напомним, депутаты Европарламента призывают ЕС заморозить все финансирование Венгрии.