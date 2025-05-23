Австралийцы заявили, что кошкам нельзя… пить молоко

Эксперты из университета Аделаиды в Австралии сделали неожиданное заявление. Оказывается, что молоко вредно для кошек.

Дело в том, что большинство взрослых кошек страдают непереносимостью лактозы.

Ученые объясняют, что на шестой-двенадцатой неделе жизни их организм перестает вырабатывать фермент лактазу, необходимый для переваривания молочного сахара, в связи с чем употребление молока способно вызывать вздутие, боль, тошноту, рвоту и другие неприятные симптомы.

Сообщается, что кошки могут пить молоко и скрывать дискомфорт при употреблении, что связано с их природным инстинктом не демонстрировать слабость, так как в дикой природе это сделало бы их уязвимыми для хищников.

Владельцев кошек предостерегают от использования безлактозного молока, ведь подобный продукт не навредит, но и не принесет пользы.

Резюмируется, что лучшим выбором будет обеспечить питомцу сбалансированный рацион без молочных продуктов.

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