Озвучено нынешнее число украинских беженцев в мире

В мире растет число украинских беженцев. Актуальные данные приводит министерство экономики нашей страны.

Там говорят, что по данным Агентства ООН по делам беженцев на 17 апреля этого года зафиксировано во всем мире 6 миллионов 918 тысяч беженцев из Украины.

Уточняется, что 6 миллионов 358 тысяч наших сограждан было зафиксировано в Европе и еще 560 тысяч – за ее пределами.

При этом указывается на то, что по сравнению с данными на 16 декабря 2024-го года число беженцев в Европе увеличилось на 104 тысячи.

Больше всего украинцев пребывает в таких странах: Германия (1 миллион 443 тысячи), Польша (999,7 тысяч), Чехия (401,4 тысячи), Великобритания (254 тысячи), Испания (235,7 тысяч), Италия (171 тысяча) и Франция (70,1 тысяча).

Сообщается, что в России зафиксировано 1,2 миллиона украинцев (данные на 30 июня 2022-го года), а в Беларуси – 44 тысячи (данные на 31 марта 2025-го года).

Информируется, что на основе опроса Агентством ООН по делам беженцев в отдельных странах Европы в период с октября 2024-го года по апрель 2025-го года (6 471 интервью, 99% респондентов граждане Украины, из них 77% женщин, средний возраст респондентов 44 года) была получена такая информация об опрошенных: возрастом 18-59 лет – 36% женщин, 17% мужчин; наибольшее количество выехало в I и II кварталах 2022-го года (28% и 14% соответственно); до выезда из Украины было 52% трудоустроенных, трудоустроены в стране пребывания 42%; до выезда из Украины до 5% безработных, безработные в стране пребывания 16%.

Ранее США преподнесли неприятный сюрприз украинским беженцам.