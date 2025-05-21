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Новости > РФ накапливает войска у границы с Харьковской областью

РФ накапливает войска у границы с Харьковской областью

Александр Панько
21.05.25 16:48
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РФ накапливает войска у границы с Харьковской областью

Российские оккупанты накапливают личный состав для границы с Харьковской областью. Захватчики могут готовиться для штурмов. Об этом заявил начальник штаба 13 бригады оперативного назначения «Хартия» Андрей Помагайбус в эфире «Суспільного».

По его словам, враг пытается подтянуть личный состав ближе к линии боевого соприкосновения и провести штурмовые действия, но в целом у противника нет успеха.

«Нужно иметь наблюдение на всех опасных направлениях подхода к нашему переднему краю. Накопление личного состава ближе к государственной границе, то есть есть попытки затягивания личного состава, явная подготовка к активным штурмовым действиям противника. Наши Силы обороны готовы к отражению атак», — сказал Помагайбус.

Начальник штаба «Хартии» добавил, что у россиян комбинированный принцип атак. Для поражения и разведки — артиллерия и беспилотные системы. В то же время оккупанты заводят пехоту, то есть на одном направлении отвлекают внимание, на другом — идет продвижение.

Также Помагайбус отметил, что дальность полета дронов на оптоволокне у россиян может доходить до 15-30 км.

«Основное наращивание с их стороны — это дроны на оптоволокне. Это очень болезненный вопрос. Мы делаем контрдействия. Основное преимущество этих дронов — мы не можем их обнаружить РЭБами и подавить. Но механизмы противодействия таким дронам все же есть», — сказал он.

Напомним, Путин сделал заявление по поводу Харькова.

Тэги: Россия, войска, Харьковская область

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